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В записях Холодницкого нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности, сейчас он в отпуске - Луценко
13:33 16.04.2018 |
В записях, сделанных в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности, однако усматривается дисциплинарное нарушение, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"И анализировал (пленки - ИФ) как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я, как руководитель Генпрокуратуры... И он, и я пришли к выводу, что в них (пленках - ИФ) явно усматривается дисциплинарное нарушение, и сразу скажу, что никаких взяток, которые требовал или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И поэтому никакого уголовного преследования на этот момент я не усматриваю", - сказал Ю.Луценко журналистам на брифинге в понедельник в Киеве.
Генпрокурор сообщил, что в настоящее время Н.Холодницкий находится в отпуске. "Назар Иванович Холодницкий был у меня... Он принял решение пойти на определенное время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои пояснения или даст их устно, то есть будет сотрудничать с КДК (Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров - ИФ)", - сказал Ю.Луценко.
По словам генпрокурора, в настоящее время САП руководит сейчас первый заместитель Н.Холодницкого.
"Но тут есть одна очень специфическая ситуация: дело в том, что господин Холодницкий объединяет в себе две ипостаси. Он руководитель САП, и в этой ипостаси его может замещать его первый заместитель Грищук, но он (Н.Холодницкий - BA) еще и заместитель генпрокурора, и в этой ипостаси ни один из его подчиненных быть не может... Исполнять обязанности заместителя генпрокурора может только другой заместитель по распределению обязанностей, но закон об антикоррупционном бюро и САП категорически замещает кому-либо из моих коллег вмешиваться, а тем более давать указания НАБУ", - пояснил он.
Вместе с тем, генпрокурор добавил, что определенную часть функций Н.Холодницкого временно может исполнять генеральный прокурор. "Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям в отношении отдельной категории подозреваемых", - рассказал Ю.Луценко.
Он пояснил, что будет подписывать изменения в составе группы прокуроров на время отпуска Н.Холодницкого.
"Но есть масса функций, которые при отсутствии руководителя САП не могу исполнять даже я, согласно закону - мне это императивно запрещено - и поэтому ситуация достаточно сложная для анализа. Но давайте дождемся решения КДКП", - сказал генпрокурор.
Ю.Луценко также выразил мнение, что необходимо на законодательном уровне решить вопрос передачи функций руководителя САП на время его отсутствия, которые в настоящее время нельзя ни на кого возложить.
Как сообщалось, в середине марта СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете руководителя САП Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время. В САП заявили, что Н.Холодницкий продолжает исполнять свои обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
30 марта 2018 года стало известно, что в КДК прокуроров с подписями генпрокурора и директора НАБУ направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.
В свою очередь, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкий вызывается на допрос как свидетель в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.
Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.
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