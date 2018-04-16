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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

УКАБ: ориентировочная стоимость весенней посевной кампании 2018 года повысится на 23% к предыдущему году

11:41 16.04.2018 |

Новости АПК

 Елизавета Корчемаха / УНИАН

«Нынешняя посевная кампания намного тяжелее прошлогодней. Во-первых, потому, что в этом году была длинная, затяжная зима. Поэтому у нас осталось очень мало времени на подготовку почвы, внесение удобрений и собственно проведение весенних полевых работ», - рассказал УНИАН руководитель компании агропредприятия «Лебиль-Агро» в Ривненской области Денис Сергиенко.

По его словам, полевые работы начались с опозданием практически на месяц - все из-за низких температур и большего количества снега. «Практически на месяц в этом году у нас опоздание, то есть последнее поле мы смогли закрыть только в первых числах апреля, а обычно это происходит в конце февраля-начале марта», - сказал руководитель компании, указав и на перепад температур, что вряд ли окажет благоприятное влияние на растения.

«Первая проблема в том, что нам придется сделать больший объем работы в короткий срок, а вторая проблема - это то, что культура требует определенное количество дней на каждую фазу для нормального гармоничного развития. А эти температурные стрессы - то слишком долго было холодно и влажно, а теперь слишком жарко и сухо - это все однозначно не работает на урожай, наоборот», - отметил он.

Сюрпризы аграриям преподнесли в этом году и народные депутаты, которые вместе с бюджетом на 2018 год внесли весьма странные поправки в законодательные акты, запрещающие возмещать НДС за экспорт масличных, в частности, сои. В итоге, многие аграрные предприятия внесли коррективы в свои планы и вместо сои ставки делают, в основном, на кукурузу и подсолнечник, плюс - немножко рапса.

«В связи с ожидаемой отменой возмещения экспортного НДС для сои, я думаю, что в этом году будут увеличены посевы кукурузы. Очевидно, многие будет вынужден частично заменять сою на кукурузу, другие могут сделать акцент на подсолнечник», - сказал он, уточнив, что, в частности, его предприятие посевы сои в этом году сократит примерно на 15-20 процентов. «Больше мы не можем сократить, потому что севооборот не позволяет», - сказал Денис Сергиенко.

Еще одной отличительной чертой нынешней посевной от предыдущей является резкое ее удорожание.

«Посевная кампания этого года обойдется нам однозначно дороже, чем в прошлом году, и за счет удорожания удобрений, и за счет аренды, и за счет повышения заработной платы, и так далее», - утверждает Сергиенко.

Пагубное влияние окажет и цена на топливо. «Сейчас топливо у нас по оптовой цене стоит 22,50 гривень за литр. Если в долларовом эквиваленте, то да - это немало, потому что год назад доллар был даже выше, чем сейчас, но цена при этом была меньше. Насколько я помню, цена в прошлом году была в районе 18,50 - 19 гривень за литр», - отметил он.

В целом, по словам Дениса Сергиенко, цена посевной на его предприятии на гектар в этом году будет колебаться от 12 до 20 тыс. грн.

«Цена на гектар очень сильно зависит от культуры, но разброс, если брать вместе с арендной платой, то есть полная затрата, кроме амортизации, то я прогнозирую для нас от 12 до 20 тысяч гривень. То есть, в среднем, в районе 16 тысяч гривень. В прошлом году мы смогли вложится, в среднем, в 12 тысяч. гривень. В процентах удорожание примерно на 20%», - сказал он.

Сюрприз от природы

То, что нынешняя посевная проходит невероятно сложно, признал и исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, хотя его анализ намного оптимистичнее, чем у самих аграриев. По его словам, если и есть сложности в АПК, то, в основном, из-за погоды. «В этом году весенне-полевые работы в Украине стартовали 2 апреля. Если сравнить с предыдущими годами, то в 2016 году весенне-полевые работы начались уже 23 февраля, в 2015 году - 2 марта. То есть, мы на месяц имеем меньшие сроки по всему комплексу весенне-полевых работ. Это создает определенные сложности для агропроизводителей в том плане, что придется сделать тот же объем работы за меньший период времени. Но, в целом, весь комплекс работ выполнить все-таки реально в более или менее оптимальном режиме», - сказал замминистра.

А вот начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко так не считает. По ее словам, погода, наоборот, может сыграть на пользу яровым культурам. Польза, по мнению специалиста, состоит в том, что из-за большого количества снега, выпавшего за холодный период, растения обеспечены защитой от засухи.

«Этот март оказался одним из наиболее влажных за последнее десятилетие. Количество осадков за март в среднем по Украине составило 150-250% влаги», - сказала эксперт.

Адаменко также отметила, что на некоторых территориях зафиксирован рекордный уровень осадков за весь период наблюдений. Так, во многих районах Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, в отдельных районах Черкасской, Полтавской, Одесской, Николаевской областей уровень осадков на 10-50 мм превысил показатели, которые фиксировались за период наблюдений с 1961 года.

По ее словам, месячная норма осадков в марте в среднем - это 30-40 мм, а выпало 100-150 мм.

«Основной позитивный эффект от обильных осадков для сельского хозяйства в том, что даже если гипотетически еще 2 месяца не будет осадков, то этого ресурса влаги для озимых культур хватит. То есть, растения на 100% защищены от засухи», - сказала Адаменко.

По ее словам, за весь холодный период, а в Украине это с 1 ноября по 1 апреля, количество влаги на территории Украины составило 140%. При норме 200 мм, выпало, в среднем, 275 мм осадков. «Таким образом, мы имеем абсолютно уникальный ресурс влаги на полях и это очень хорошо», - подытожила эксперт.

Что нынче сеют

Минагропрод также считает, что все хорошо должно быть и с посевными площадями - они сохраняются на уровне прошлого года, а если изменения и произойдут, то незначительно. «Посевные площади мы сохраняем - это 27,2 миллионов гектар. В структуре посевных площадей сильных изменений тоже не предвидится. По культурам, о которых в последнее время много говорят - это соя, мы прогнозируем, что посевные площади под соей сократятся до 10 процентов в этом году. То есть, в целом, по всем культурам колебания будут от 5 до 7 процентов. Это связано с природными процессами севоизменений, рентабельности и так далее», - уверяет главный аграрий страны.

Своя аналитика и у экспертов. К примеру, аналитик зернового рынка компании «УкрАгроКонсалт» Марина Сыч считает, что, в связи с поздним началом весенней посевной кампании, аграрии сократят посевы ячменя примерно на 5,1% - до 2,4 млн гектар и посевы сои на около 6,5% - до 1,8 млн гектар.

«Посевные площади сократятся по ячменю до 2,4 млн га против 2,53 га в прошлом году. Урожай при сокращении площадей составит порядка 7,7-7,8 млн тонн. В случае, если все-таки план по севу ячменя аграрии успеют выполнить, это может быть 8 млн тонн», - отметила эксперт.

Она сообщила, что в настоящее время яровой сев ячменя под урожай 2018 года уже существенно сдвинут по срокам. Так, по состоянию на 10 апреля яровым ячменем засеяно только 241 тыс га (15% от плана), что существенно отстает от прошлогодних 1,428 млн га (93% от итоговой площади). А в случае резкого наступления тепла, что весьма вероятно, по словам Сыч, благоприятные сроки сева для ярового ячменя закончатся очень быстро.

«По сое вероятно сокращение площадей на 100-150 тысяч гектар - до 1,8 миллионов гектар, а урожай составит порядка 3,6,-3,7 миллионов тонн», - сказала аналитик.

По словам Сыч, посевные площади под кукурузой останутся на уровне прошлого года, но не исключается их расширение до 4,6 млн гектар. Она отметила, что расширение площадей возможно в случае, если нужно будет компенсировать сокращение посевов ячменя и, если кукуруза выдержит конкуренцию с семечковыми, как в плане рентабельности, так и в плане засухоустойчивости.

«Урожай кукурузы мы ожидаем на уровне 26 млн тонн - это при прошлогоднем уровне посевов, если же аграрии перевыполнят план и посеют 4,6 млн га, а также при позитивном погодном сценарии, урожай кукурузы может вырасти до 28 млн тонн», - сказала она.

Что касается посевов пшеницы, то по словам аналитика, они увеличились до 6,45 млн га против 6,3 млн га в прошлом году, что дает все основания ожидать урожай не ниже прошлого года, так как зимовка прошла хорошо, гибель растений низкая и есть предпосылки для получения хорошей урожайности.

«Посев подсолнечника ожидаем на уровне прошлого года, но не исключаем расширение площадей до 6,6 млн тонн. Урожай может вырасти до 14,2-14,5 млн тонн, - говорит Сыч. - Посевы рапса в Украине также были увеличены. Гибель рапса низкая, условия зимовки были хорошие, состояние посевов сейчас лучшее за последние 4 года. Урожай можно ожидать на уровне 2,4-2,5 млн тонн».

Дорогая посевная

Минагропрод также отметил удорожание посевной кампании в этом году. Так, по оценкам министерства, весенняя посевная обойдется украинским аграриям, в среднем, около 4 тыс грн на один гектар, что примерно на 10% превышает стоимость посевной прошлого года.

«По предварительным расчетам, посевная кампания в этом году будет стоить плюс-минус 4 тысяч гривень на один гектар. Удорожание произойдет немного за счет топлива, немного за счет семян, всего понемногу - и, в итоге, мы имеем около плюс 10 процентов к общей стоимости», - сказал Мартынюк.

Он добавил, что волноваться по поводу увеличения пошлины на ввоз минеральных удобрений из России не стоит, поскольку цены на эту продукцию по факту не выросли.

«Также ко вниманию всех, кто прогнозировал коллапс, дефицит, сногсшибательное увеличение цен на минеральные удобрения в результате повышения ввозной пошлины на продукцию из Российской Федерации с 36,03% до 42,96%. По факту, цены на большинство видов удобрений (включая аммиачную селитру) за последнюю неделю не только не выросли, но и несколько снизились. Ненамного, в диапазоне 100-350 грн, но тенденция показательна», - подчеркнул замминистра.

По его словам, скорее всего, имеет место сезонное снижение стоимости, поскольку спрос уже сформирован.

Свой прогноз относительно стоимости посевной кампании дала также ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ). Так, согласно этого прогноза, ориентировочная стоимость весенней посевной кампании 2018 года повысится на 23% к предыдущему году - до порядка 127 млрд грн.

Среди основных причин подорожания посевной УКАБ выделяет повышение цен на основные производственные ресурсы. В частности, рост затрат на удобрения составил 33%, на горюче-смазочные материалы - 29% и на семена - 17%. Также, по данным ассоциации, рост расходов на аренду земли и инфляция также повлияли на подорожание посевной.

В разрезе посевов, по информации УКАБ, ситуация выглядит следующим образом - на посев подсолнечника будет потрачено 46 млрд грн, на кукурузу - 42 млрд грн, на сою 19 млрд грн и 10 млрд грн на яровой ячмень.

Интересно, что все эксперты склоняются к мысли, что даже с такими ценами и несмотря на сюрпризы природы и властей, аграрии посевную потянут. Но они обязательно захотят отбить свои расходы осенью. Так что потребителю уже сейчас нужно готовится - роста цен на сельхозпродукцию не избежать.

 

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11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

11.04 Ford пред­ста­вил Focus чет­вер­то­го по­ко­ле­ния

11.04 Укра­ин­ский стар­тап вы­вел на Kickstarter иг­ро­вые пе­да­ли и руль и со­брал нуж­ную сум­му за час

10.04 Пер­вый гиб­кий смарт­фон вы­пу­стит ком­па­ния Huawei, и слу­чит­ся это уже в кон­це те­ку­ще­го го­да

10.04 Chevrolet Camaro по­лу­чил но­вый ди­зайн и обо­ру­до­ва­ние по­сле об­нов­ле­ния

10.04 Ка­б­мин: во­ди­те­ли с пер­вым двух­лет­ним удо­сто­ве­ре­ни­ем при на­ру­ше­нии бу­дут ли­ше­ны его на­все­гда

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11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

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