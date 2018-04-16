Весна на Донбассе. Чего ждать на фронте с наступлением тепла

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Апрель для нашей группировки начался без особых потрясений.

Несмотря на определенный скепсис насчет очередного перемирия, на этот раз названного пасхальным, в целом продолжается позиционная война. То есть основной "длинной рукой" для противников остаются минометы и артиллерия.

При этом ни у нас, ни у противника до сих пор не создано полноценной линии окопов и опорные пункты с гарнизоном максимум в роту продолжают быть основной обороны. Конечно, связано это в первую очередь с рельефом местности и весьма высокой урбанизацией. Так, на том же донецком направлении редко где между населенными пунктами есть расстояния в 15-20 км, чаще всего просто не замечаешь как проехал Донецк и оказался в той же Горловке или Авдеевке.

Еще одной причиной несоздания полноценной линии окопов является ожидание (причем как с одной, так и с другой стороны) возможного наступления. Оставив в стороне бурные фантазии "лидера молодой республики" о Лондоне, очередное обострение с возможным наступлением ВСУ российско-донецкие пропагандисты ожидают на май. При этом их основной аргумент - уже официально объявленный переход боевых действий из стадии "антитеррористическая операция" в формат "операция объединенных сил".

В этой связи стоит сказать, что их опасения полностью беспочвенны, так как насколько понимаю по крайней мере на первом этапе перед генералом Наевым будет поставлена задача формирования полноценной группировки из частей ВСУ, НГУ, переподчинение прифронтовых СБУ и МВД. И тут возникает целый ряд вопросов, на которые пока нет ответов.

Например, что будет с отрядами "Украинской Добровольческой Армии", которые следует признать, присутствуют в некоторых количествах на передовой? Начнется ли их полноценное "выдавливание" с перекрытием снабжения боеприпасами или им найдут место в новой структуре? На каких принципах будет построена координация с местными гражданскими администрациями?

Возвращаясь к чисто военной составляющей конфликта стоит отметить и некоторое изменение общей картины и тактики. Так, например, после серьезных потерь в технике стороны отказались от использования мобильных огневых групп. Еще осенью выезд одиночного БМП и расстрел боекомплекта по ближайшему опорному пункту был нормой. Сейчас же после насыщения "первой линии" ПТУРами и созданием (по крайней мере, с нашей стороны) специальных групп "охотников за техникой" такая практика свелась к нулю.

Зато продолжает полыхать вовсю снайперская война, которая сейчас, после появления "зеленки" только активизируется. Причем стоит признать, что пока "мяч на стороне противника". Так, единственная на сегодня наша потеря за апрель - это погибший в районе Песков 12 апреля сержант из 57-й мотопехотной бригады Денис Начесный. И снова по некоторым данным - это работа снайпера.

И еще. Изменился характер применения артиллерии, что сразу сказалось и на официальных сводках. Если раньше для подавления вражеского огня требовалось десяток, другой снарядов "разрешенного" калибра, то сейчас для подавления "кочующего орудия" нашим артиллеристам хватает буквально нескольких выстрелов. Это результат планомерной работы, которая ведется начиная с 2015 года. У артиллерийских расчетов появилось достаточное количество технических средств для определения местоположения противника

Тут и ставшие уже стандартными беспилотники - настолько, что расчеты БПЛА уже прописаны в штатном расписании, тут и разнообразные артиллерийские планшеты и калькуляторы (и сейчас уже не сколько и не столько волонтерские). За американские противоминные радары стоит промолчать - их не так уж много, однако они относительно мобильны и командование "сил АТО" имеет возможность ими маневрировать, перебрасывая на тот или иной угрожаемый участок.

Большой проблемой по-прежнему остается снабжение. Только сейчас понемногу выравнивается ситуация с танками - однако в армии их около пяти модификаций, причем с разными двигателями, системами управления огнем, с БМП (тут по мере износа БМП-2 основным становится БМП-1), с БТРами (на фоне постепенного выбивания ресурса БТР-80 все чаще мелькают БТР-70 и новенькие БТР-3/4).

Не так критична ситуация стала с легковым автотранспортом - хотя и тут далеко до "стандартов НАТО", но количество волонтерских машин резко снизилось, снабжение транспортом понемногу берет в свои руки государство.

Как видится достаточно интересным на события должен быть май. Тогда мы впервые увидим шаги нового командования на Донбассе, к финишу подходит эпопея с поставками американского оружия и похоже, что на линии соприкосновения в ближайшее время должны появится как минимум антиснайперские комплексы. И если все будет идти по плану - то в составе военно-морского флота пара американских кораблей береговой обороны. Хотя тут мне лично совершенно непонятна раздутая вокруг них шумиха с многочисленными публикациями и даже интервью главкома флота. Для флота Коста-Рики или Пакистана получение стареньких кораблей без вооружения совершенно обыденное явление.

В общем, война продолжается и несмотря на регулярные вбросы о "зраде" уже всем очевидно, что армия как живой организм постоянно развивается. На фоне критики "Богданов" или чехословацких БМП уже почти все забыли лето 2014 г., когда бреши на фронте закрывались собранными с "нуля" из мобилизованных батальонами территориальной обороны с одними автоматами, а снабжение армейских частей держалось исключительно на "каннибализме" советской ещё техники и волонтёрах.