О “ядерном испытании” Захарченко заговорили даже в Госдепе

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса

Затопление радиоактивной шахты "Юнком"

На прошедшей неделе в своих экспериментах с радиацией в ОРДО тамошняя российская оккупационная администрация во главе с Захарченко таки перешла от слов к делу. 14 апреля стало именно тем днем, когда была полностью остановлена откачка воды с закрытой шахты "Юный коммунар" близ оккупированного Енакиево. Как известно, в 1979 г. на этом угольном предприятии произвели подземный ядерный взрыв на глубине 900 метров, а после закрытия "Юнкома" в начале 2000-х украинская власть решила от греха подальше держать радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации в грунтовые воды и на поверхность.

Но нынешние захватчики малой родины Януковича - явно рисковые парни, любой "радиоактивный пепел" им не в диковинку, тем более что демонтированные шахтные насосы можно легко "освоить" путем их сдачи на металлолом, в чем, скорее всего, и кроется первопричина произошедшего эксперимента над жителями оккупированного Донбасса. И это притом что радиация с затопленной шахты скоро вполне способна выйти наружу, загрязнив радионуклидами не только Енакиево и все отдельные районы Донетчины, но и отдельные районы Луганщины, а также как минимум соседнюю Ростовскую область России, ставшую перевалочной базой для всех прибывающих на войну российских "ихтамнетов".

А вот ненавистные в ДНР всяческие "гейропейцы" с "пиндосами" подошли к реальной угрозе экологической катастрофы после такого "ядерного испытания" оккупантов и их приспешников-коллаборантов куда серьезнее, вынеся проблему на международный уровень. Сначала "Юнком" и окрестности посетили наблюдатели ОБСЕ и пообщались с местными работниками. А те, во-первых, подтвердили дату отключения насосов и старт затопления радиоактивной шахты, а во-вторых, не смогли даже спрогнозировать, насколько рост давления после заполнения водой шахтного ствола может повлиять на целостность капсулы, в которой почти 40 лет назад был ядерный взрыв.

Затем "юнкомовский" отчет ОБСЕ вызвал отдельную обеспокоенность посольства США в Украине, которое указало, что это большой риск для здоровья людей и окружающей среды, и в который раз призвало Россию закончить конфликт, чтобы улучшить жизнь для жителей Донбасса. Наконец, комментируя данное сообщение американского посольства в Twitter, высказался на этот счет спецпредставитель Госдепа Курт Волкер: "Как я уже говорил ранее, единственное место в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой, это там, где есть российские солдаты. И сейчас - новый риск". То есть для Захарченко его "ядерное испытание" под Енакиево уже удалось - о нем заговорили даже за океаном. Хотя радоваться от этого главарю ДНР вряд ли стоит, так как этот эпизод будет задокументирован "кем следует" и пополнит длинный список военных преступлений на Донбассе, инкриминируемых как ему, так и его кремлевским покровителям.

Ликвидация ДНР-науки

Кстати, нынешние действия оккупантов базируются на выводе, что, мол, "мокрая" консервация объекта "Кливаж" шахты "Юный коммунар" не приведет к загрязнению экологии", сделанным некими "научными институтами ДНР". Правда, теперь найти этих "ученых" вообще не представляется возможным, потому что наука в квазиреспублике с 12 апреля официально ликвидирована. Точнее, в соответственном "приказе министерства образования и науки ДНР" сообщено о ликвидации "Донецкого научного центра" с дополнительной приметкой такого содержания: "Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объявления. Здание "Донецкого научного центра" находится по адресу ул. Розы Люксембург, 54".

Само собой, и ранее не было никаких сомнений, что наука распрощалась с оккупированным Донецком еще в 2014-м, когда реальный, а не фейковый "Донецкий научный центр" Национальной академии наук Украины был разграблен боевиками, а его директору Александру Коновалову удалось спасти только печать своего учреждения. Сейчас все его институты, покинувшие родной город, восстановили свою работу либо в неоккупированных Константиновке, Покровске и Славянске Донецкой области, либо в Днепре, Павлограде и даже в Киеве.

Впрочем, последние годы захарченковские приспешники еще как-то пытались имитировать в отжатом "Донецком научном центре" хоть какую-то "научную деятельность". И вот ныне даже на такой бутафории российская оккупационная администрация поставила жирный крест - наука в ОРДО просто отпала за ненадобностью. Так что следующей в очереди на ликвидацию можно считать сферу образования, начиная с местных вузов-подделок, заканчивая школами, которые и так уже напоминают собой в оккупации откровенные муляжи.

Борьба Пасечника с должниками за коммуналку

В соседних ОРЛО тамошний главарь Пасечник никакие даже бутафорские "научные центры" не ликвидирует - просто за неимением оных в оккупированном Луганске и окрестностях. Зато за местных работников образования взялся всерьез и, так сказать, комплексно, а также без малейших затрат, в русле спущенных с Москвы цеу о тотальной экономии.

С одной стороны, луганские учителя откровенно запуганы махровыми пропагандистскими накачками бравых чекистов, то есть в работе с детьми любые отклонения от генеральной линии "русского мира" считаются "идеологической диверсией" со всеми вытекающими последствиями, вплоть до перемещения "на подвал" таких "диверсантов". А с другой - всех педагогов обязали предоставлять копии коммунальных платежей по месту работы в школах. Если же такие долги у них имеются, то гасятся они автоматом из мизерной учительской зарплаты, которая в среднем не превышает 3200 грн в пересчете с российских рублей.

В деле борьбы с подневольными должниками-бюджетниками все, в принципе, в ажуре, чего не скажешь про остальных жителей оккупированных территорий, большинство из которых - пенсионеры, которые массово не имеют элементарных средств, чтобы платить за коммуналку. И тут на ум Пасечнику и его подчиненным в оккупационной администрации пришла гениальная идея. А именно: погашать в Луганске свои долги перед оккупантами теперь позволено с помощью заключения "трудовых договоров" на участие в работах по благоустройству территории города сроком на два месяца. Таким образом, одним махом убивают сразу двух зайцев - тут тебе и острый дефицит дворников снимается, и за такую работу не нужно платить ровным счетом ничего.