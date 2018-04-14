Тайная вечеря. Зачем слили информацию про встречу Ложкина и Коломойского

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Тайная вечеря. Зачем слили информацию про встречу Ложкина и Коломойского

23:09 13.04.2018 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Очередную журналистскую сенсацию о тайной встрече Бориса Ложкина с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в Женеве можно поставить в один ряд со скандальными "сливами" вроде отпуска президента на Мальдивах или секретного решения Краматорского суда. Хотя в этот раз и сенсация невелика.

Тайному ужину Ложкина и Коломойского в ресторане женевского отеля Four seasons был посвящен очередной выпуск программы "Схемы" от журналистов "Радио Свобода", снабженный скрытой видеозаписью самой встречи через окно ресторана и комментарием одного из участников - непосредственно Игоря Валерьевича.

И первый вопрос, который по этому случаю возникает: раз встреча тайная, то кто слил журналистам информацию о ней. Версия, что журналисты "Схем" случайно оказались в Женеве в день встречи и случайно сняли троих олигархов за ужином, разумеется, имеет право на жизнь, но это уж слишком маловероятна, чтобы принимать ее слишком всерьез. Скорее всего, речь идет об очередном банальном "сливе", тем более, что с Петром Порошенко, да и с Ложкиным, такое не в первой.

В январе этого года все те же "Схемы" сообщили стране сенсацию о тайном отдыхе президента на Мальдивах, тут же арабский канал "Аль-Джазира" опубликовал вначале засекреченное решение Краматорского суда о спецконфискации средств Виктора Януковича, где упоминалась связанная с людьми из окружения Порошенко компания ICU в качестве посредника в выводе денег Януковича. А еще через некоторое время и снова "Аль Джазира" поведала миру о том, Ложкин был уволен президентом из состава Национального инвестиционного совета из-за расследования продажи "Украинского медиахолдинга" одиозному олигарху Сергею Курченко.

Как видим "сливы" материалов с целью дискредитации главы государства и людей из его окружения происходят достаточно регулярно, и история о тайной встрече отлично вписывается в этот тренд. Учитывая международный масштаб деятельности и характер источников, через которые вбрасываются дискредитирующие президента "сливы", можно предположить, что скорее всего за информационными атаками на Порошенко маячит тень вездесущего Вашингтонского обкома. У них для этого есть и возможности, и мотив.

Касательно мотивов, то они достаточно просты. Американцы не слишком любят византийской подковерной политики, особенно в исполнении элит важных для них в геополитическом отношении стран. Тут все должно быть предсказуемо и подконтрольно.

Еще одна версия, что "слив" журналистам организовал сам Коломойский, которому всегда импонировали публичный троллинг соперников и манипуляции общественным мнением. Слишком уж показательно выглядела его "тайная встреча" - в кадр скрытой съемки попал и весь путь Коломойского к ресторану, да и в ресторане тройка села рядом с окном, так что снять их всех прямо с улицы не составляло журналистам никакого труда. К тому же Коломойский с удовольствием прокомментировал "Схемам" эту встречу, сделав несколько явно провокационных и очень неприятных для Порошенко заявлений. Дескать, говорили с Ложкиным о событиях в Украине; о том, "что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше"; о том, что "бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, думают, как можно быстрее спрятаться, чтобы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг". Причем из контекста напрашивается вывод, что говорил эти явно неприятные для Порошенко вещи именно его соратник Ложкин. Да и вообще, по словам Коломойского, сам Ложкин также активно дистанцируется от президента. Сам Ложкин "тайную вечерю" журналистам никак не комментировал. Так что пока все услышали лишь версию Коломойского, а в его исполнении она выглядит не только троллингом, но и попыткой вбить клин в президентскую команду.

Что касается мотивов встречи, Коломойский рассказал журналистам, что Ложкин как частное лицо прилетел в Женеву в гости к Боголюбову, которого связывают с Ложкиным давние дружеские и партнерские отношения, и им, якобы "есть, о чем поговорить", ну а сам Коломойский принял участие в ужине постольку-поскольку.

Такая версия тоже имеет право на жизнь. В бытность главой президентской администрации Ложкин всегда вел переговоры с олигархами и со многими из них у того есть определенные личные отношения. Однако, учитывая масштаб фигур Коломойского и Боголюбова и конфликтный характер их отношений с президентом, крайне маловероятно, что Ложкин мог встречаться с Коломойским без ведома и без мандата от Порошенко. Скорее всего Борис Евгеньевич в Женеве все-таки был в качестве эмиссара главы государства. И ничего слишком удивительного или сенсационного в этом нет. Порошенко регулярно ведет переговоры со всеми важными игроками украинской политики, даже с теми, с кем у него далеко не дружеские и доверительные отношения. Вспомните хотя бы еще один недавний слив о личных переговорах Порошенко с Юлией Тимошенко - главным, между прочим, политическим оппонентом на сегодняшний день и конкурентом на будущих президентских выборах.

О чем же могли говорить и о чем могли договориться Порошенко устами Ложкина с Коломойским? Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос нужно вспомнить, что сейчас в Высоком суде Лондона рассматривается иск национализированного Приватбанка (по сути украинского государства) против Коломойского и Боголюбова. Последних обвиняют в том, что они незаконно вывели из банка около $2 млрд. И позиция Коломойского в лондонском суде выглядит, мягко говоря, не слишком сильной. Суд уже арестовал активы украинского олигарха и ограничил его личные траты 20 тыс. фунтов в неделю, тем не менее ожидаемое поражение Игоря Валерьевича в суде никоим образом не будет означать хоть сколько-то серьезной нейтрализации опасного для Порошенко политического соперника. Два миллиарда - это, конечно очень большие деньги, но ресурсы Коломойского ими и близко не ограничиваются, у того в распоряжении остается более чем достаточно и финансовых, организационных и, что особенно важно, медийных ресурсов, чтобы еще долго вести войну с украинской властью. И в свете приближающихся президентских выборов эта война способна нанести Порошенко ощутимый ущерб. Тем более, что второй президентский срок Петру Алексеевичу совсем не гарантирован.

В то же время и Коломойскому, даже с его ресурсами, вести войну на уничтожение с государственной машиной явно не слишком хочется. Так что переговоры о возможном урегулировании конфликта нужны обеим сторонам.

О чем именно говорили Ложкин и Коломойский мы скорее всего никогда не узнаем, но, судя по комментариям самого Коломойского, какого-то четкого плана мирового соглашения с Банковой ни у кого пока нет, несмотря на заинтересованность в нем обеих сторон. И выработать такой план будет крайне сложно из-за хронического недоверия и взаимоисключающих интересов сторон. Коломойский явно желает, чтобы ему "простили все", включая и все выведенные миллиарды, на что другая сторона явно не может пойти. Тем не менее переговоры явно будут продолжаться и дальше, и скорее всего без особенного результата, ведь единственная альтернатива им - это прямой конфликт и сожжение всех мостов, чего стороны бояться намного больше, а потому оставляют приоткрытым для себя некий пожарный выход, чтобы не потерять в итоге все.
 

ПО РУБРИКАМ

13.04 Бан­ки­ры ску­па­ли ва­лю­ту 13 ап­ре­ля на по­зи­цию под даль­ней­шую пе­ре­про­да­жу на сле­ду­ю­щей не­де­ле

13.04 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 13 ап­ре­ля ро­стом

13.04 Goldman Sachs со­хра­ня­ет ожи­да­ния от­но­си­тель­но даль­ней­ше­го укреп­ле­ния грив­ни

13.04 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 13.04.18

13.04 Курс дол­ла­ра США к иене 13 ап­ре­ля до­стиг мак­си­му­ма за 6 не­дель

13.04 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 13 ап­ре­ля со­ста­вил 26.1249 грн.

13.04 Бир­жи АТР за­кры­лись раз­но­на­прав­лен­но, Ки­тай ушел в ми­нус на сла­бой ста­ти­сти­ке

13.04 НБУ по­ка­зал зо­ло­тые за­кро­ма Укра­и­ны

13.04 Худ­шие вре­ме­на для бит­ко­и­на ми­но­ва­ли?

13.04 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 13.04.18

13.04 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 13.04.2018

13.04 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 13.04.18

13.04 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 12.04.18

13.04 12 ап­ре­ля НБУ про­дал бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 7 059 млн гри­вен

13.04 На меж­бан­ке 12 ап­ре­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром уве­ли­чил­ся на $38,4 млн до $226,1 млн

• дальше…

13.04 Це­ны на нефть за­вер­ша­ют не­де­лю мак­си­маль­ным ро­стом с июля, Brent по­до­ро­жа­ла до $72,39 за бар­рель

13.04 ДТ в опте 13 ап­ре­ля на­ча­ло до­ро­жать в от­вет на ска­чок неф­тя­ных ко­ти­ро­вок

13.04 В Укра­ине с 6 по 13 ап­ре­ля от­ме­ча­лось не­зна­чи­тель­ное па­де­ние роз­нич­ных цен на бен­зи­ны и по­вы­ше­ние на сжи­жен­ный газ

13.04 Goldman Sachs со­хра­ня­ет ожи­да­ния от­но­си­тель­но даль­ней­ше­го укреп­ле­ния грив­ни

13.04 НБУ по­ка­зал зо­ло­тые за­кро­ма Укра­и­ны

13.04 Про­мыш­лен­ность уве­ли­чи­ла по­треб­ле­ние при­род­но­го га­за на 35%

13.04 СМКОР бло­ки­ру­ет 0,16% на­ло­го­вых на­клад­ных, - ГФС

13.04 Укра­ин­ские НПЗ вы­хо­дят на ли­ди­ру­ю­щие по­зи­ции на рын­ке бен­зи­на

13.04 Мин­фин ини­ци­и­ру­ет обя­за­тель­ное де­кла­ри­ро­ва­ние до­хо­дов граж­да­на­ми с вы­со­ки­ми до­хо­да­ми

13.04 Укра­и­на бу­дет участ­во­вать в раз­ра­бот­ке но­во­го тан­ка для Ин­дии – “Укро­бо­рон­пром”

• дальше…

13.04 Но­вые мо­де­ли ав­то­мо­би­лей в ЕС те­перь долж­ны быть обо­ру­до­ва­ны ав­то­ма­ти­че­ской си­сте­мой опо­ве­ще­ния об ава­ри­ях eCall

13.04 США в мар­те обо­гна­ли Са­у­дов­скую Ара­вию, за­няв вто­рое ме­сто по до­бы­че неф­ти в ми­ре - МЭА

13.04 Суд за­бло­ки­ро­вал мес­сен­джер Telegram в Рос­сии

13.04 Бри­та­ния со­гла­си­лась “при­нять ме­ры” в от­вет на хи­м­а­та­ку в Си­рии

13.04 Ка­тар раз­ме­стил три тран­ша ев­ро­бон­дов на сум­му $12 млрд, пе­ре­крыв ре­зуль­тат Са­у­дов­ской Ара­вии

13.04 Трамп по­ру­чил изу­чить це­ле­со­об­раз­ность но­во­го Тран­сти­хо­оке­ан­ско­го парт­нер­ства

12.04 Эр­до­ган на­звал Аса­да “убий­цей” в раз­го­во­ре с Пу­ти­ным

12.04 Вче­ра дик­та­ту­ра, се­го­дня – нет: по­че­му США и ЕС го­то­вы вос­ста­но­вить от­но­ше­ния с Су­да­ном

12.04 ОЗХО при­зна­ла, что Скри­па­лей отра­ви­ли “Но­вич­ком”

12.04 Мед­ве­дев на­все­гда - де­нег нет, но он удер­жит­ся

12.04 “По са­мо­му со­кро­вен­но­му”: прес­са США - об обыс­ках у адво­ка­та Трам­па

12.04 Фин­лян­дия вы­да­ла все раз­ре­ше­ния на стро­и­тель­ство “Се­вер­но­го по­то­ка-2”

12.04 Санк­ции США за­ста­ви­ли Рос­сию впер­вые по­сле ан­нек­сии Кры­ма от­ме­нить дол­го­вой аук­ци­он - Bloomberg

11.04 Трамп: “Рос­сия со­би­ра­ет­ся сби­вать за­пус­ка­е­мые по Си­рии ра­ке­ты. Рос­сия - го­товь­ся”

11.04 Ка­б­мин ис­клю­чил Бол­га­рию из пе­реч­ня го­су­дарств, опе­ра­ции с ре­зи­ден­та­ми ко­то­рых под­па­да­ют под ТЦО

• дальше…

13.04 Укра­и­на под­пи­са­ла кон­вен­цию Со­ве­та Ев­ро­пы о до­сту­пе к офи­ци­аль­ным до­ку­мен­там

12.04 Ва­кант­ность тор­го­вых пло­ща­дей в Ки­е­ве в І кв.-2018 со­кра­ти­лась до 4,5%

12.04 Про­да­жи жи­лья в Ки­е­ве в 2017г пре­вы­си­ли объ­ем вве­де­ния в экс­плу­а­та­цию на 21% - экс­пер­ты

12.04 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет под­го­то­вить пред­ло­же­ния по пре­кра­ще­нию уча­стия Укра­и­ны в СНГ

11.04 По­ро­шен­ко анон­си­ро­вал се­рий­ное про­из­вод­ство “Оль­хи”

10.04 Мэр Ки­е­ва: Остав­лять ав­то под зна­ком "пар­ков­ка запрещена" бу­дет очень до­ро­го

06.04 Ва­кант­ность тор­го­вых пло­ща­дей в Ки­е­ве в 2017г сни­зи­лась до 5% - CBRE

06.04 Швед­ские биз­нес­ме­ны кри­ти­ку­ют тен­де­ры по стро­и­тель­ству укра­ин­ских до­рог

05.04 На­род­ная обо­рон­ка: По­че­му Укра­и­на вы­бра­ла фран­цуз­ский путь

05.04 Ко­гда мож­но бу­дет пить во­ду из кра­на?

04.04 Укра­и­на на­ча­ла оформ­ле­ние элек­трон­ных виз для граж­дан 46 стран

03.04 Зуб­ко ожи­да­ет объ­еди­не­ния 100% мест­ных об­щин до 2020

03.04 Ке­ра­ми­че­ская бро­ня: Как в Укра­ине раз­ра­ба­ты­ва­ют за­щи­ту об­раз­ца Abrams и Challenger

03.04 Укра­и­ну ис­клю­чи­ли из спис­ка стран по от­мы­ва­нию де­нег

30.03 Ка­б­мин ре­шил на­чать от­клю­че­ние ана­ло­го­во­го ТВ с июля

• дальше…

13.04 Тай­ная ве­че­ря. За­чем сли­ли ин­фор­ма­цию про встре­чу Лож­ки­на и Ко­ло­мой­ско­го

13.04 Ди­а­гноз от Кер­не­са. По­че­му Доб­ки­ну луч­ше вер­нуть­ся под кры­ло мэ­ра Харь­ко­ва

13.04 На сле­ду­ю­щей не­де­ле СНБО Укра­и­ны рас­смот­рит вве­де­ние ана­ло­гич­ных аме­ри­кан­ским санк­ций про­тив РФ - Тур­чи­нов

13.04 Шеф “ти­ту­шек” и уголь­ный “смот­ря­щий”. Кто та­кой Сар­ки­сян, ко­то­ро­го за­дер­жал Ин­тер­пол

13.04 От на­цио­на­лиз­ма к со­ци­а­лиз­му. Сколь­ко го­ло­сов у Ти­мо­шен­ко от­бе­рет Тяг­ни­бок

13.04 Укра­и­на под­пи­са­ла кон­вен­цию Со­ве­та Ев­ро­пы о до­сту­пе к офи­ци­аль­ным до­ку­мен­там

13.04 Ко­ло­мой­ский об­суж­дал с Лож­ки­ным, что По­ро­шен­ко боль­ше не бу­дет пре­зи­ден­том

12.04 По­ро­шен­ко вне­сет в Ра­ду за­ко­но­про­ект о пре­кра­ще­нии от­дель­ных по­ло­же­ний до­го­во­ра о друж­бе с РФ

12.04 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет под­го­то­вить пред­ло­же­ния по пре­кра­ще­нию уча­стия Укра­и­ны в СНГ

12.04 Вой­на на Дон­бас­се: По­че­му сно­ва ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись бои за До­нецк

12.04 Меж­ду ам­би­ци­ей и про­вин­ци­ей. По­че­му Са­до­вый “об­ле­нил­ся”

12.04 Жур­на­ли­сты вы­яс­ни­ли, за­чем Ко­но­нен­ко ли­ти­е­вое ме­сто­рож­де­ние

11.04 Грой­сман по­про­сил про­ве­рить вы­да­чу ли­цен­зий на до­бы­чу ли­тия окру­же­нию Ко­но­нен­ко

11.04 Как Ляш­ко по­мо­жет фор­ми­ро­вать боль­шин­ство в бу­ду­щем пар­ла­мен­те

11.04 Меч­ты о зо­ло­той ак­ции: За­чем Хо­му­тын­ник “хо­дил” в пре­зи­ден­ты

• дальше…

13.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект Google на­учил­ся рас­по­зна­вать от­дель­ные го­ло­са в тол­пе

13.04 Пред­став­лен Xiaomi Black Shark — иг­ро­вой смарт­фон с жид­кост­ной си­сте­мой охла­жде­ния и под­клю­ча­е­мым кон­трол­ле­ром

13.04 Но­вые мо­де­ли ав­то­мо­би­лей в ЕС те­перь долж­ны быть обо­ру­до­ва­ны ав­то­ма­ти­че­ской си­сте­мой опо­ве­ще­ния об ава­ри­ях eCall

13.04 Та­мо­жен­ни­ки изъ­яли 24 кг укра­ин­ских гри­вен в од­но­грив­не­вых ку­пю­рах при по­пыт­ке кон­тра­бан­ды

13.04 Суд за­бло­ки­ро­вал мес­сен­джер Telegram в Рос­сии

13.04 Смарт­фон Nubia Z18 mini ока­зал­ся во­все не ми­ни­а­тюр­ным

12.04 Пред­став­лен пер­вый элек­три­че­ский гру­зо­вик Volvo

12.04 Но­вый Audi A6 стал уни­вер­са­лом с пол­но­управ­ля­е­мым шас­си

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

11.04 Ford пред­ста­вил Focus чет­вер­то­го по­ко­ле­ния

11.04 Укра­ин­ский стар­тап вы­вел на Kickstarter иг­ро­вые пе­да­ли и руль и со­брал нуж­ную сум­му за час

10.04 Пер­вый гиб­кий смарт­фон вы­пу­стит ком­па­ния Huawei, и слу­чит­ся это уже в кон­це те­ку­ще­го го­да

10.04 Chevrolet Camaro по­лу­чил но­вый ди­зайн и обо­ру­до­ва­ние по­сле об­нов­ле­ния

10.04 Ка­б­мин: во­ди­те­ли с пер­вым двух­лет­ним удо­сто­ве­ре­ни­ем при на­ру­ше­нии бу­дут ли­ше­ны его на­все­гда

06.04 Слай­дер Doogee Mix 4 по­лу­чит экран на всю пе­ред­нюю па­нель и SoC Snapdragon при цене ме­нее $300

• дальше…

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно