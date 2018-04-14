Тайная вечеря. Зачем слили информацию про встречу Ложкина и Коломойского

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Очередную журналистскую сенсацию о тайной встрече Бориса Ложкина с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в Женеве можно поставить в один ряд со скандальными "сливами" вроде отпуска президента на Мальдивах или секретного решения Краматорского суда. Хотя в этот раз и сенсация невелика.

Тайному ужину Ложкина и Коломойского в ресторане женевского отеля Four seasons был посвящен очередной выпуск программы "Схемы" от журналистов "Радио Свобода", снабженный скрытой видеозаписью самой встречи через окно ресторана и комментарием одного из участников - непосредственно Игоря Валерьевича.

И первый вопрос, который по этому случаю возникает: раз встреча тайная, то кто слил журналистам информацию о ней. Версия, что журналисты "Схем" случайно оказались в Женеве в день встречи и случайно сняли троих олигархов за ужином, разумеется, имеет право на жизнь, но это уж слишком маловероятна, чтобы принимать ее слишком всерьез. Скорее всего, речь идет об очередном банальном "сливе", тем более, что с Петром Порошенко, да и с Ложкиным, такое не в первой.

В январе этого года все те же "Схемы" сообщили стране сенсацию о тайном отдыхе президента на Мальдивах, тут же арабский канал "Аль-Джазира" опубликовал вначале засекреченное решение Краматорского суда о спецконфискации средств Виктора Януковича, где упоминалась связанная с людьми из окружения Порошенко компания ICU в качестве посредника в выводе денег Януковича. А еще через некоторое время и снова "Аль Джазира" поведала миру о том, Ложкин был уволен президентом из состава Национального инвестиционного совета из-за расследования продажи "Украинского медиахолдинга" одиозному олигарху Сергею Курченко.

Как видим "сливы" материалов с целью дискредитации главы государства и людей из его окружения происходят достаточно регулярно, и история о тайной встрече отлично вписывается в этот тренд. Учитывая международный масштаб деятельности и характер источников, через которые вбрасываются дискредитирующие президента "сливы", можно предположить, что скорее всего за информационными атаками на Порошенко маячит тень вездесущего Вашингтонского обкома. У них для этого есть и возможности, и мотив.

Касательно мотивов, то они достаточно просты. Американцы не слишком любят византийской подковерной политики, особенно в исполнении элит важных для них в геополитическом отношении стран. Тут все должно быть предсказуемо и подконтрольно.

Еще одна версия, что "слив" журналистам организовал сам Коломойский, которому всегда импонировали публичный троллинг соперников и манипуляции общественным мнением. Слишком уж показательно выглядела его "тайная встреча" - в кадр скрытой съемки попал и весь путь Коломойского к ресторану, да и в ресторане тройка села рядом с окном, так что снять их всех прямо с улицы не составляло журналистам никакого труда. К тому же Коломойский с удовольствием прокомментировал "Схемам" эту встречу, сделав несколько явно провокационных и очень неприятных для Порошенко заявлений. Дескать, говорили с Ложкиным о событиях в Украине; о том, "что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше"; о том, что "бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, думают, как можно быстрее спрятаться, чтобы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг". Причем из контекста напрашивается вывод, что говорил эти явно неприятные для Порошенко вещи именно его соратник Ложкин. Да и вообще, по словам Коломойского, сам Ложкин также активно дистанцируется от президента. Сам Ложкин "тайную вечерю" журналистам никак не комментировал. Так что пока все услышали лишь версию Коломойского, а в его исполнении она выглядит не только троллингом, но и попыткой вбить клин в президентскую команду.

Что касается мотивов встречи, Коломойский рассказал журналистам, что Ложкин как частное лицо прилетел в Женеву в гости к Боголюбову, которого связывают с Ложкиным давние дружеские и партнерские отношения, и им, якобы "есть, о чем поговорить", ну а сам Коломойский принял участие в ужине постольку-поскольку.

Такая версия тоже имеет право на жизнь. В бытность главой президентской администрации Ложкин всегда вел переговоры с олигархами и со многими из них у того есть определенные личные отношения. Однако, учитывая масштаб фигур Коломойского и Боголюбова и конфликтный характер их отношений с президентом, крайне маловероятно, что Ложкин мог встречаться с Коломойским без ведома и без мандата от Порошенко. Скорее всего Борис Евгеньевич в Женеве все-таки был в качестве эмиссара главы государства. И ничего слишком удивительного или сенсационного в этом нет. Порошенко регулярно ведет переговоры со всеми важными игроками украинской политики, даже с теми, с кем у него далеко не дружеские и доверительные отношения. Вспомните хотя бы еще один недавний слив о личных переговорах Порошенко с Юлией Тимошенко - главным, между прочим, политическим оппонентом на сегодняшний день и конкурентом на будущих президентских выборах.

О чем же могли говорить и о чем могли договориться Порошенко устами Ложкина с Коломойским? Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос нужно вспомнить, что сейчас в Высоком суде Лондона рассматривается иск национализированного Приватбанка (по сути украинского государства) против Коломойского и Боголюбова. Последних обвиняют в том, что они незаконно вывели из банка около $2 млрд. И позиция Коломойского в лондонском суде выглядит, мягко говоря, не слишком сильной. Суд уже арестовал активы украинского олигарха и ограничил его личные траты 20 тыс. фунтов в неделю, тем не менее ожидаемое поражение Игоря Валерьевича в суде никоим образом не будет означать хоть сколько-то серьезной нейтрализации опасного для Порошенко политического соперника. Два миллиарда - это, конечно очень большие деньги, но ресурсы Коломойского ими и близко не ограничиваются, у того в распоряжении остается более чем достаточно и финансовых, организационных и, что особенно важно, медийных ресурсов, чтобы еще долго вести войну с украинской властью. И в свете приближающихся президентских выборов эта война способна нанести Порошенко ощутимый ущерб. Тем более, что второй президентский срок Петру Алексеевичу совсем не гарантирован.

В то же время и Коломойскому, даже с его ресурсами, вести войну на уничтожение с государственной машиной явно не слишком хочется. Так что переговоры о возможном урегулировании конфликта нужны обеим сторонам.

О чем именно говорили Ложкин и Коломойский мы скорее всего никогда не узнаем, но, судя по комментариям самого Коломойского, какого-то четкого плана мирового соглашения с Банковой ни у кого пока нет, несмотря на заинтересованность в нем обеих сторон. И выработать такой план будет крайне сложно из-за хронического недоверия и взаимоисключающих интересов сторон. Коломойский явно желает, чтобы ему "простили все", включая и все выведенные миллиарды, на что другая сторона явно не может пойти. Тем не менее переговоры явно будут продолжаться и дальше, и скорее всего без особенного результата, ведь единственная альтернатива им - это прямой конфликт и сожжение всех мостов, чего стороны бояться намного больше, а потому оставляют приоткрытым для себя некий пожарный выход, чтобы не потерять в итоге все.