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Диагноз от Кернеса. Почему Добкину лучше вернуться под крыло мэра Харькова
22:54 13.04.2018 |
Городской голова Харькова Геннадий Кернес вручил черную метку нардепу Добкину на будущие президентские выборы. Денег Михаилу Марковичу по-прежнему никто не даст.
Мнение мэра Харькова по поводу политических инициатив предыдущего мэра Харькова стало известно из интервью Сони Кошкиной, опубликованном позавчера. В нем шеф-редактор LB.ua в числе прочего пытается оседлать дохлую лошадь, выясняя - неужели таки поссорились участники легендарного харьковского тандема Миша и Геша. На самом деле участники, не то что бы поссорились, но разошлись разными дорожками еще давно, когда Добкин предлагал Кернесу встать под знамена Оппозиционного блока, но последний категорически отказался. С тех пор Михаил Добкин делает самостоятельные, хоть и опрометчивые шаги в большой политике, а Кернес всякий раз уничижительно отзывается о стараниях бывшего соратника. Он-то еще в 2006-м говорил: не будь таким умным, читай, что тебе в бумажке написано.
Поэтому, когда Кернеса спрашивают, не может ли Добкин появиться в предвыборной президентской гонке, мэр Харькова отвечает, что Добкин может появиться только в собственной квартире. На месте Михаил Марковича на этих словах надо было паковать чемоданы и ехать на Волгу ловить леща, потому что барометр Кернеса не подводил его ни разу в жизни. И если теперь Кернес говорит, что Михаил заигрался в политику, и партия его смешная, то лучшего прогноза на будущие выборы - любые, причем - уже не сыскать. Выход из Оппоблока - "неудачный и неразумный трюк", левоправославный проект - "я даже не понимаю, что это", и президентское кресло - это "не его стезя", все х**ня, Миша, давай по новой, а лучше и не надо.
И вполне объяснимо то, что из интервью в интервью Кернес открещивается от любых околополитических взаимоотношений с Добкиным: Михаил слишком неуклюж для него на политическом льду, слишком нелепо он размахивает руками, подскальзываясь. Кернес не любит лузеров, он не уважает тех, кто не смог адаптироваться и найти подход к новым, и не понимает, как можно создать проект, над неймингом которого вся страна будет хохотать несколько дней подряд.
Вечно кочевой харьковский нардеп Александр Фельдман сказал как-то, что Добкин - не более чем руководитель факсимиле в горсовете Кернеса. Он, правда, тогда был в "Батькивщине", а пять лет спустя, когда перешел в ПР, уже никто почему-то не мог найти пруфов на эту лулзовую новость даже в кэшах гугла, но к тому времени это стало понятно и без ссылок на Фельдмана.
2014 год внес свои коррективы. После февральского Съезда Юго-Востока в Харькове Добкин с Кернесом на пару дней покинули пределы Украины, и вернулись оттуда разными людьми - Кернес начинает позиционировать себя как противник "русской весны", а Добкин продолжает отстаивать "Беркут" и говорить о братских отношениях с Россией (впоследствии это ляжет в основу его предвыборной президентской программы). А осенью следующего года Кернес возглавил список "Відродження", хотя буквально несколькими днями ранее Добкин в интервью Главкому говорил: уверен, Кернес пойдет на выборы с нами, Оппозиционным блоком. Здесь и случился институциональный раскол между бывшими соратниками, потому что Михаил Маркович до последнего надеялся на поддержку и могучую электоральную базу городского головы.
В следующие два года Михаил Маркович не особо отсвечивал в публичном поле, не считая собственного твитера, новостей о том, как он пропустил два удара в ухо от активиста-евромайдановца и нескольких визитов в Полтавский суд, где он поддерживал мэра. Оппоблок нединамично шатался, пытаясь распасться на левочкиновских и ахметовских, Добкин в сессионном зале Рады не появлялся (как, собственно, и раньше), и уже можно было бы подумать, что очередной нардеп растворился в кулуарах, как в 2017-м грянул гром, и Добкин вышел из Оппозиционного блока, выразив несогласие с голосованием по судебной реформе. А в наступившем 2018-м Добкин решает потеснить на электоральном поле социалистов Кивы-Авакова и создает партию христианских социалистов, неочевидно намекая на свои многолетние заслуги по доставке в Украину Благодатного огня. Страна рыдает, где-то в углу размазывает слезы один маленький Новинский.
Кстати, в декабре 2017-го Добкин заявляет, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах. "Заигрался в политику", бросает Кернес и добавляет: у Миши теперь лицо нескучное, но денег по-прежнему никто не дает. Но при этом продолжает подчеркивать, что у них приятельские отношения. "Я попросил Добкина, чтобы он привез в Украину Благодатный огонь. Ты же поможешь, Миша?".
Удивительно, что этого кто-то не знает, но уже давно нет былого тандема Миши и Геши. Есть сибарит в щетине и средиземноморском загаре под пурпурными знаменами мертворожденного эклектичного образования, а есть старый и осторожный флюгер, поддерживающий президента Порошенко и насмехающийся над политическими обновками старого товарища.
И напевающий себе под нос: "самая нелепая ошибка, Мишка, в том, что ты уходишь от меня". Это действительно была фатальная ошибка Михаила Добкина. После такой появиться можно только в собственной квартире.
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