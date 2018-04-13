Шеф “титушек” и угольный “смотрящий”. Кто такой Саркисян, которого задержал Интерпол

Андрей КОВАЛЕНКО / Depo.ua

Выходца из Горловки Армена Саркисяна, одного из главных организаторов титушек, задержали во Франции.

Член коллегии МВД Антон Геращенко эту информацию подтвердил, хотя на сайте Интерпола ни одного известия о задержании нет.

Также Геращенко продемонстрировал схему, демонстрирующую роль Саркисяна в структуре организованной преступной группы бандитов и оборотней в погонах, которые объединились для расстрелов Майдана.

Интересно, что "титушка" Крысин, которого обвиняют в причастности к убийству в центре Киева журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014-го (взяли под стражу на 2 месяца), был "подшефным" Саркисяна. А тот, в свою очередь, подчинялся главному поставщику МВД времен Януковича Павлу Зинову и министру Александру Захарченко - оба сбежали на Россию.

Саркисян находится в розыске по статье 115, п.1 (убийство).

Кто такой Саркисян

В криминальном мире Саркисян известен по прозвищу Армен Горловский. Он родился в Горловке в 1978-м году. Является типичным выходцем этнической (армянской) организованной преступной группировки (ОПГ).

Дальнейшая информация взята из открытых источников, в частности antikor.com.ua и наших источников, которые владеют информацией о криминальном мире.

В Горловке, где жил Саркисян, уже в конце 80-х милиция "крышевала" криминал. В 90-х в городе расцвели ОПГ. Так называемая группировка "енакиевских" контролировала рынок металлолома, водки и таксистов; "киевские" держали заправки, банда "колбасников" брала купоны из магазинов и рынков. С ними конфликтовала ОПГ братьев Волошиных, которая хотела монополизировать сферу алкоголя и прибрать к рукам автозаправки с Центральным рынком. Все это сопровождалось разборками и убийствами. После того, как эти банды уничтожили друг друга, в 1997-м в Горловке воцарилась ОПГ Данилова. "Даниловцев" даже задерживали и отправляли под суд, но потом отпускали - банально отстраняя от власти. В начале нулевых в городе появился смотрящий из Енакиево - Александр Батурин. Его называют доверенным лицом Юры Енакиевского - близкого соратника Виктора Януковича.

Саркисян имел собственную банду, и благодаря рекомендациям своего достаточно влиятельного отца из армянской общины начал работать с Батуриным. Понятно, что работа была довольно грязная и состояла в преступной деятельности, запугивании людей, бизнесменов и так далее.

Он работал хорошо, и в 2009-2010 годах получил статус "смотрящего" за Горловкой. У него было собственное СМИ "Горловская правда".

С 2010 по 2014 Саркисян благодаря тому, что к власти пришли "донецкие", становится тесно связан с МВД. Также он стал вице-президентом Федерации бокса Горловки, завязались отношения с Геной Узбеком - одним из донецких авторитетов ОПГ.

Саркисян от Енакиевского следил за угольным бизнесом, например, госпредприятием "Артемуголь", которое регулярно получало финансы из госбюджета.

Поговаривают, что Юра Енакиевский благодаря Саркисяну воспользовался армянским ОПГ для увеличения своего влияния в Запорожье в 2010-2013 годах.

Именно в этот промежуток времени произошло покушение на Анисимова, которое совершила ОПГ "Армяне". В СМИ приводилась схема группировки "енакиевских" в Запорожье.

Как он докатился до Майдана

Саркисян, как и большинство криминальных авторитетов, использовал спортсменов для разного рода операций. Именно поэтому он и получил статус в федерации бокса Горловки. Как известно, в рядах "титушек" во время Майдана и до него были именно спортсмены.

Интересно, что в начале и во время горячей стадии Майдана одним из основных поставщиков "титушек" для Антимайдана была именно Горловка - где-то на уровне с Харьковом и их "Оплотом".

"Титушки" из Горловки ехали не только в Киев, но и в Донецк. Бойцы Саркисяна даже охраняли офис Енакиевского в столице. В этом ничего противозаконного не было бы, если бы они банально выполняли охранные функции и кричали за Януковича. Впрочем, "титушки" охотились на майдановцев.

19-го января "титушки" Саркисяна налетели на донецкий Майдан. В Донецке засветился давний друг семьи Саркисянов, авторитет из Горловки Гагик Агавелян.

В Киеве титушки Саркисяна, которыми якобы с Мальдив руководил Крысин, 19-го февраля убили журналиста Вячеслава Веремия. Также они нападали на отдельных участников Евромайдана. После бегства Януковича они вернулись на Донбасс, принимали участие в "русской весне".





Когда в Горловке был убит местный оппозиционер Владимир Рыбак, подозрение также пало на группу Саркисяна, хотя официально Рыбака убили люди боевика Безлера. Правда, именно "титушки" Саркисяна в Горловке входили в том числе в "ополчение" Безлера", которое захватывало местные госучреждения.

Но затем Саркисян внезапно исчез. На сайте "Миротворец" говорится, что это произошло 5-го мая 2014-го. Как раз после того, как на Донбассе уже начал разгораться военный конфликт.

В 2017-м о Саркисяне упомянули в СМИ. Мол, он получил задание от Кремля расшатать Харьков. Ходили слухи, что люди Саркисяна будут действовать чуть ли не в разных городах Украины, включительно с Запорожьем и Одессой.

Что дальше

На данный момент Саркисян задержан во Франции, и вскоре его депортируют в Украину. Интересно, как против него выстроит дело ГПУ. Учитывая то, что в случае с Крысиным Шевченковский райсуд его сначала отпустил, и только работа активистов, которые максимально уделяли внимание делу, привела к подаче апелляции и дело рассматривается уже в Дарницком суде. Чтобы как-то "замять" информационный шум, Крысина взяли под стражу. Потому как активисты наведывались к его дому, обливали зеленкой и ходили на все суды.

В случае с соратником Януковича - Иванющенко - Соломенский райсуд вообще уголовное дело закрыл, ГПУ подала жалобу. Иванющенко объявляли в розыск в связи с обвинением в присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах.

Саркисян - персонаж полезный. Он знает всю внутреннюю кухню ОПГ и, если на него хорошо надавить, сдаст немало проходимцев от режима Януковича и "Семьи". В том числе и тех, которые могут спокойно жить и работать в Украине. Также Саркисян полезен для расследования дела Майдана, потому что он знает, кто, где и когда работал против активистов. Также ему известно, кто помогал в 2014-м организовывать "русскую весну" на Донбассе. Возможно, не только там.

Этот персонаж, особенно перед выборами, может заставить замолчать целый ряд "миротворцев", которые уже организуют разного рода "мирные" политпроекты. Не стоит скрывать и то, что люди калибра Саркисяна также способны существенно испортить репутацию отдельным "честным бизнесменам", которые решили расшатывать власть, и дать повод с доказательствами их в конце концов "закрыть" за преступную деятельность.

Очевидно, что дело расстрелов и преступлений против Майдана должно уже вскоре выйти в информпространстве чуть ли не на первый план. А до 2019-го года должны быть и первые посадки. Как бы это не звучало, но для политических рейтингов такое развитие событий необходимо. Также это нужно и генпрокурору Юрию Луценко, который сможет улучшить собственную репутацию посадками за преступления режима Януковича.