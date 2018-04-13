Финансовые новости
- |
- 13.04.18
- |
- 10:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
От национализма к социализму. Сколько голосов у Тимошенко отберет Тягнибок
09:47 13.04.2018 |
Олега Тягнибока с каждым днем все сложнее называть националистом, национальные идеи в его риторике все чаще заменяются социалистическими, что делает его все больше похожим на Юлию Тимошенко.
Крестовый поход против олигархов партии "Свобода" во главе с ее лидером Олегом Тягнибоком, начатый 3 апреля в центре Киева, докатился до провинции. На этой неделе Хмельницкий горсовет почти полным составом проголосовал за обращение к центральной власти с требованием принять антиолигархический пакет законов от "Свободы". Можно не сомневаться, что похожие решения будут приняты во всех местных советах западных областей, где "свободовцы" составляют большинство, и уже сейчас очевидно, что непримиримая борьба с олигархатом станет главной фишкой националистов на приближающихся парламентских выборах.
Ничего нового в антиолигархическом пакете от "Свободы", конечно, нет. К инициативе, к слову, присоединились и другие их партнеры по националистическому крылу вроде "Нацкорпуса" и "Правого сектора", но несколько менее активно. Главные идеи программы "За Україну без хлопа і пана" озвучиваются "Свободой" достаточно давно. Это и национализация стратегических предприятий, и запрет на торговлю землей сельхозназначения, и "борьба с офшорами" в виде принудительного выведения денег с Кипра, и отмены закона об избежании двойного налогообложения, и прогрессивный налог "на богатых", ну и так далее. Но если раньше все эти идеи оставались в тени классических националистических тем вроде языкового вопроса, отношений с Россией или даже борьбы с незаконной миграцией, то теперь чистый национализм уходит на второй план.
Причина этого в ужесточившейся конкуренции на националистическом электоральном поле. Если на выборах 2012 г. успех "Свободы", которая преодолела проходной барьер в Раду, объяснялся тем, что националисты были едва ли не единственной идеологической политсилой, способной противостоять "регионалам", в том числе и физически, то после победы Революции достоинства национализм "Свободы", делавший ее по-своему уникальной, стал мейнстримом. Теперь все то, что пять лет назад из уст Тягнибока звучало как радикальный национализм, стало государственной политикой. Быть просто националистом для Тягнибока сегодня - это затеряться в толпе, за спинами Турчинова, Парубия, Ляшко, Садового, Тимошенко и действующего президента Порошенко, к которому "Свобода" вроде как в жесткой оппозиции. Так что партии пришлось искать новую фишку, которая не слишком бы противоречила ее идеологии и потенциально могла бы улучшить электоральный результат "Свободы", и война с олигархатом оказалась очень кстати.
Примечательно, что с публичного обещания "деолигархизации" свое президентство начинал и Петр Порошенко. И нужно признать - деолигархизировать, пусть и не полностью, некоторых олигархов, вроде Игоря Коломойского, ему удалось, после чего вопрос как-то сошел с повестки дня, и его тут же подхватила оппозиция. Но именно Тягнибок пытается сделать из борьбы с олигархами почти религию.
И этим Олег Ярославович будет некоторым образом подыгрывать Порошенко, поскольку заходит на электоральное поле Тимошенко, каковую считают главным конкурентом Петра Алексеевича на будущих президентских выборах. Юлия Владимировна, как известно, борется с "олигархическими кланами" и проповедует идеи социализма уже не первый год. И на сегодняшний день главные тезисы и Тягнибока, и Тимошенко будут совпадать почти полностью. Теперь и Тягнибок, и Тимошенко будут бороться со знаменитым "тарифным геноцидом" и лично олигархом Ринатом Ахметовым, за запрет продажи земли сельхозназначения, ну и, конечно же, с офшорами, где олигархи, как известно, прячут награбленные народные деньги.
Как глубоко Тягнибоку удастся углубиться на территорию Тимошенко, - вопрос спорный, у них несколько разный электорат и территориально (большинство избирателей "Свободы" все же проживают в западных областях, а ядро электората Тимошенко ближе к центру) и идеологически (национализм в образе Тимошенко всегда играл куда меньшую роль, чем социализм), тем не менее конфликт этих политсил на поле борьбы с олигархами неизбежен. И тут у Тягнибока есть некоторое преимущество - он либо сможет переманить часть электората Тимошенко, либо нет. А вот избиратель Тягнибока, даже если разочаруется в "Свободе", то скорее уйдет к Билецкому в "Нацкорпус" или "Правый сектор", чем к Тимошенко. Ведь за той все еще тянется неприемлемый для поклонников "Свободы" шлейф хихиканий с Путиным и создания коалиции "ПРиБЮТ" с Януковичем.
Если же антиолигархическая борьба Тягнибока окажется более-менее успешной, то, как ни парадоксально это звучит, главную пользу (электоральную) от нее получит Порошенко, который в глазах как "свободовцев", так и тимошенковцев и есть главным олигархом в стране.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|От национализма к социализму. Сколько голосов у Тимошенко отберет Тягнибок
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский обсуждал с Ложкиным, что Порошенко больше не будет президентом
|Курс доллара на межбанке 11 апреля подорожал на отложенном спросе и спекуляциях
|НБУ ожидает размещения Украиной еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 и $1,5 млрд в 2019
|Платежи Украины по внешнему госдолгу в 2019 г. вырастут до $5,8 млрд, в 2019 – до $6,8 млрд – Минфин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ сохранил учетную ставку на 17%
|Порошенко внесет в Раду законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с РФ
|Порошенко предлагает подготовить предложения по прекращению участия Украины в СНГ
|Война на Донбассе: Почему снова активизировались бои за Донецк
|Между амбицией и провинцией. Почему Садовый “обленился”
|Журналисты выяснили, зачем Кононенко литиевое месторождение
|Санкции США заставили Россию впервые после аннексии Крыма отменить долговой аукцион - Bloomberg
Это интересно
|Швейцарская купюра в 10 франков признана самой красивой банкнотой года в 2017 году
|Кабмин: водители с первым двухлетним удостоверением при нарушении будут лишены его навсегда
|Слайдер Doogee Mix 4 получит экран на всю переднюю панель и SoC Snapdragon при цене менее $300
|Космический отель “Аврора” предлагает резервировать номера по $9,5 млн
|На автосалоне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера пятидверной версии Audi RS5 — Sportback
|Facebook анонсировал возможность платного отказа от рекламы
|Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот