От национализма к социализму. Сколько голосов у Тимошенко отберет Тягнибок

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Олега Тягнибока с каждым днем все сложнее называть националистом, национальные идеи в его риторике все чаще заменяются социалистическими, что делает его все больше похожим на Юлию Тимошенко.

Крестовый поход против олигархов партии "Свобода" во главе с ее лидером Олегом Тягнибоком, начатый 3 апреля в центре Киева, докатился до провинции. На этой неделе Хмельницкий горсовет почти полным составом проголосовал за обращение к центральной власти с требованием принять антиолигархический пакет законов от "Свободы". Можно не сомневаться, что похожие решения будут приняты во всех местных советах западных областей, где "свободовцы" составляют большинство, и уже сейчас очевидно, что непримиримая борьба с олигархатом станет главной фишкой националистов на приближающихся парламентских выборах.

Ничего нового в антиолигархическом пакете от "Свободы", конечно, нет. К инициативе, к слову, присоединились и другие их партнеры по националистическому крылу вроде "Нацкорпуса" и "Правого сектора", но несколько менее активно. Главные идеи программы "За Україну без хлопа і пана" озвучиваются "Свободой" достаточно давно. Это и национализация стратегических предприятий, и запрет на торговлю землей сельхозназначения, и "борьба с офшорами" в виде принудительного выведения денег с Кипра, и отмены закона об избежании двойного налогообложения, и прогрессивный налог "на богатых", ну и так далее. Но если раньше все эти идеи оставались в тени классических националистических тем вроде языкового вопроса, отношений с Россией или даже борьбы с незаконной миграцией, то теперь чистый национализм уходит на второй план.

Причина этого в ужесточившейся конкуренции на националистическом электоральном поле. Если на выборах 2012 г. успех "Свободы", которая преодолела проходной барьер в Раду, объяснялся тем, что националисты были едва ли не единственной идеологической политсилой, способной противостоять "регионалам", в том числе и физически, то после победы Революции достоинства национализм "Свободы", делавший ее по-своему уникальной, стал мейнстримом. Теперь все то, что пять лет назад из уст Тягнибока звучало как радикальный национализм, стало государственной политикой. Быть просто националистом для Тягнибока сегодня - это затеряться в толпе, за спинами Турчинова, Парубия, Ляшко, Садового, Тимошенко и действующего президента Порошенко, к которому "Свобода" вроде как в жесткой оппозиции. Так что партии пришлось искать новую фишку, которая не слишком бы противоречила ее идеологии и потенциально могла бы улучшить электоральный результат "Свободы", и война с олигархатом оказалась очень кстати.

Примечательно, что с публичного обещания "деолигархизации" свое президентство начинал и Петр Порошенко. И нужно признать - деолигархизировать, пусть и не полностью, некоторых олигархов, вроде Игоря Коломойского, ему удалось, после чего вопрос как-то сошел с повестки дня, и его тут же подхватила оппозиция. Но именно Тягнибок пытается сделать из борьбы с олигархами почти религию.

И этим Олег Ярославович будет некоторым образом подыгрывать Порошенко, поскольку заходит на электоральное поле Тимошенко, каковую считают главным конкурентом Петра Алексеевича на будущих президентских выборах. Юлия Владимировна, как известно, борется с "олигархическими кланами" и проповедует идеи социализма уже не первый год. И на сегодняшний день главные тезисы и Тягнибока, и Тимошенко будут совпадать почти полностью. Теперь и Тягнибок, и Тимошенко будут бороться со знаменитым "тарифным геноцидом" и лично олигархом Ринатом Ахметовым, за запрет продажи земли сельхозназначения, ну и, конечно же, с офшорами, где олигархи, как известно, прячут награбленные народные деньги.

Как глубоко Тягнибоку удастся углубиться на территорию Тимошенко, - вопрос спорный, у них несколько разный электорат и территориально (большинство избирателей "Свободы" все же проживают в западных областях, а ядро электората Тимошенко ближе к центру) и идеологически (национализм в образе Тимошенко всегда играл куда меньшую роль, чем социализм), тем не менее конфликт этих политсил на поле борьбы с олигархами неизбежен. И тут у Тягнибока есть некоторое преимущество - он либо сможет переманить часть электората Тимошенко, либо нет. А вот избиратель Тягнибока, даже если разочаруется в "Свободе", то скорее уйдет к Билецкому в "Нацкорпус" или "Правый сектор", чем к Тимошенко. Ведь за той все еще тянется неприемлемый для поклонников "Свободы" шлейф хихиканий с Путиным и создания коалиции "ПРиБЮТ" с Януковичем.

Если же антиолигархическая борьба Тягнибока окажется более-менее успешной, то, как ни парадоксально это звучит, главную пользу (электоральную) от нее получит Порошенко, который в глазах как "свободовцев", так и тимошенковцев и есть главным олигархом в стране.

