Коломойский обсуждал с Ложкиным, что Порошенко больше не будет президентом

Игорь Коломойский подтвердил, что встретился в Женеве с Геннадием Боголюбовым и Борисом Ложкиным.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на расследование "Схем".

Коломойский сказал журналистам, что Борис Ложкин приезжал к Геннадию Боголюбову.

"Они - давние друзья. Кроме того, были партнерами. У них есть что обсуждать и о чем разговаривать, - рассказал Коломойский. - Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, как бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг", - рассказал изданию олигарх.





Коломойский также добавил, что это была встреча "украицев, проживающих в Женеве, с человеком, который приехал с "Большой земли" - имея в виду Бориса Ложкина.

"Да, (с человеком - ред.) из окружения президента Порошенко, но который уже не является ближайшим окружением президента Порошенко. И, по-моему, пытается дистанцироваться от этого окружения", - сказал Коломойский.

"Пытаются (вести переговоры со мной - ред.), но мы оставим это за скобками сегодняшнего интервью", - добавил олигарх.