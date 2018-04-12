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Курс доллара на межбанке 11 апреля подорожал на отложенном спросе и спекуляциях
21:07 12.04.2018 |
Доллар перестал дешеветь, валютный рынок развернули и курс доллара резво зашагал вверх. По итогам межбанковских торгов 12 апреля он поднялся на 10,5 копеек, и зафиксировался в рамках 26,0-26,03 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Все это происходило без участия Нацбанка, который сегодня не появлялся на рынке. Доллар активно раскупали импортеры: говорят, что активизировались нефтетрейдеры, которые как раз сейчас пополняют топливные запасы. Так что на возросшее валютное предложение нашлось немало претендентов. Доллар расхватали очень быстро: объем торгов вырос со вчерашних $373,96 млн. до $452,30 млн.
Из числа валютных продавцов выделяли Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, а из продавцов - Ситибанк, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.
Кстати, казначеи отметили, что много заявок на приобретение доллара поступило из числа отложенного спроса. Компании несколько дней поджидали наилучший курс на покупку валюты, и только сейчас решили выйти с приобретениями. И все это создало неплохую базу для спекуляций.
«Сегодняшние курсовые тренды связаны с выравниванием предложения обязательных продаж валюты и спроса на нее, а также активизацией спекулятивной составляющей на фоне высокого уровня гривневой ликвидности», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
И уточнил, что 12 апреля остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,6 млрд. (до 57,2 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной центробанком через депозитные сертификаты, вырос на 2,0 млрд. грн. (до 44,6 млрд. грн.).
В тоже время громкое заявление Национального банка о том, что Украина может рассчитывать на долгожданный кредитный транш МВФ лишь в третьем квартале 2018 г., не спровоцировал панических настроений на валютном рынке. Банкиры уверяют, что оно и не скажется на желании наших экспортеров продавать доллар (несмотря на сокращение золотовалютных резервов НБУ и возможные сложности с выплатами по госдолгу).
«Рынок уже без ажиотажа воспринимает подобные новости. Не думаю, что будет негативная реакция, должно быть спокойно», - заверил Юрий Гриненко.
Очень хладнокровно на подорожание межбанковского доллара отреагировали кассиры в отделениях банков. Наличный курс поднялся совсем немного.
«Наличный рынок не изменился и продолжает сохранять умеренный курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень котировок составил 26,00-26,05 грн/$, к середине дня - 26,0-26,06 грн/$», - уточнил Олег Куринной.
Минимальная цена доллара на продаже людям составляла 26,05 грн/$, ее ставили небольшие банки: Банк ¾, Мотор-Банк, Европромбанк, Банк Восток. Максимальный курс - 26,40 грн/$ (Мисто Банк).
Большинство курсов продажи валюты банками укладывались в рамки 26,10-26,20 грн/$: Приватбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, ТАСкомбанк, Правэкс-Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, УкрСиббанк, Кредобанк, ОТП Банк.
Выкупали валюту в широких рамках - 25,30-26,06 грн/$.
Куда активнее курсы двигались на черном рынке. Начав день в рамках 25,99-26,05 грн/$, менялы уже к полудню подняли ценники к 26,03-26,08 грн/$, а через пару часов вообще к 26,04-26,13 грн/$. Лишь к вечеру произошла коррекция к 26,04-26,10 грн/$.
О дальнейшем подорожании пока говорят лишь единицы.
«Думаю, что 13 апреля валютная торговля на межбанке будет стартовать в рамках 26,0-26,05 грн/$. Полагаю, можно рассчитывать на крупные экспортные продажи и равнозначный спрос. Рынок может сбалансироваться и остаться в нынешних курсовых пределах», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
Олег Куринной ждет завтра торговлю в рамках 25,95-26,05 грн/$. Правда, оптимистически настроены не все.
«Характер сегодняшних торгов предполагает, что вчера было сформировано локальное дно. А значит, открывается дорога наверх. В диапазон 26,20-26,40 грн/$, по идее, мы должны войти за одну - две торговые сессии», - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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