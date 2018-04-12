НБУ ожидает размещения Украиной еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 и $1,5 млрд в 2019

Национальный банк ожидает размещения Украиной еврооблигаций на 2,5 млрд долларов в 2018 году и 1,5 млрд долларов в 2019 году.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новин.

"Ожидаем дополнительное размещение еврооблигаций в следующем году. На 2018-2019 года мы ожидаем размещения облигаций на 4 млрд долларов: 2,5 млрд в этом году и 1,5 млрд в следующем", - сказал он.

При этом Сологуб напомнил, что Национальный банк улучшил прогноз международных резервов в 2018 году с 20,5 млрд долларов до 21,6 млрд, в 2019 - с 17,8 млрд долларов до 19,1 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе текущего года министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина может вернуться на рынки капитала в первой половине 2018 года.

Украина рассчитывает выпустить в 2018 еврооблигации на 2 млрд долларов.

В 2017 году Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.

Данная сделка является первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.

Тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.

В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долларов под госгарантии США по низким ставкам.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.

Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов.