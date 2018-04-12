Платежи Украины по внешнему госдолгу в 2019 г. вырастут до $5,8 млрд, в 2019 – до $6,8 млрд – Минфин

Украина по состоянию на 11 апреля должна выплатить до конца года по внешнему государственному долгу 99,07 млрд грн ($3,81 млрд – здесь и далее по текущему официальному курсу), в том числе в счет его обслуживания $1,68 млрд, сообщило Министерство финансов страны.

Согласно его оценкам, базирующимся на действующих соглашениях, в следующем году суммы выплат возрастут до $5,81 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,77 млрд.

Пик внешней долговой нагрузки приходится на 2020 год - $6,75 млрд, в том числе $1,67 млрд в счет обслуживания, тогда как в 2021 и 2022 годах Украине предстоит перечислить внешним кредиторам соответственно $4,29 млрд и $4,12 млрд, из которых в счет обслуживания - $1,23 и $1,07 млрд соответственно.

"Значительная нагрузка по долговым платежам все еще приходится на 2018-2021 годы вследствие необходимости погашения государственного внешнего долга перед МВФ и по части облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций – ИФ) 2014-2016 годов выпуска", - констатирует Минфин в отчете о выполнении среднесрочной стратегии управления госдолгом.

Он указывает, что существует риск изменения тенденции уровня спроса на мировых рынках капитала на государственные ценные бумаги развивающихся стран.

"В случае досрочного прекращения программ МВФ также возможен существенный рост стоимости государственных заимствований на внешних рынках капитала и уменьшение спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов на внутреннем рынке капитала. Сочетание указанных факторов может осложнить выполнение плана государственных заимствований в будущих периодах", - отмечает Минфин.

Ведомство добавляет, что значительное повышение учетной ставки Нацбанка Украины в четвертом квартале 2017 года - с 12,5% до 14,5% (со 2 марта 20218 года повышена с 16% до 17% - ИФ) привело к увеличению стоимости государственных заимствований и уменьшению возможностей по оптимизации стоимости обслуживания госдолга.

Минфин указывает, что исходя из обязательств на 11 апреля, суммарные выплаты по госдолгу в этом году составляют 327,73 млрд грн, в следующем – 313,89 млрд грн, в 2020 году – 265,88 млрд грн, в 2021 – 222,44 млрд грн, в 2022 – 173,22 млрд грн.

В отчете о выполнении среднесрочной стратегии управления госдолгом ведомство сообщило, что в 2017 году осуществило заимствования на 478,7 млрд грн, из которых внешние составили 103,4 млрд грн ($3,9 млрд). Во внешних госзаимствованиях $3 млрд пришлось на еврооблигации с погашением в 2031-2032 годах, размещенных под 7,375%. Из этой суммы $1,6 млрд было направлено на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, выпущенных под 7,75% годовых.

В результате выхода на рынок еврооблигаций ставка внешних заимствований выросла до 6,2% с 1,1% в 2016 году, когда заимствования предоставляли исключительно МФО или еврооблигации выпускались под гарантии США.

В 375,3 млрд грн внутренних заимствований прошлого года львиная доля пришлась на операцию репрофайлинг портфеля госбумаг Нацбанка – 219,6 млрд грн. На внутреннем рынке было заимствовано 85 млрд грн, а еще 75 млрд грн составил выпуск ОВГЗ для капитализации госбанков (ПриватБанк – 48,4 млрд грн, Ощадбанк – 14,6 млрд грн и Укрэксимбанк – 7,7 млрд грн).

Средневзвешенная ставка по внутренним гривневым бумагам в минувшем году составила 15,03% годовых, в долларах – 4,79%, в евро – 3,95% годовых. Средний срок до погашения размещенных ОВГЗ сократился до 1,67 лет с 2,36 лет в 2016 году.

Минфин уточнил, что выплаты по госдолгу в минувшем году составили 474 млрд грн, в том числе в счет погашения – 363,5 млрд грн. Из этой суммы по внешнему госдолгу было перечислено 66,5 млрд грн ($0,94 млрд), в том числе $1,6 млрд – на выкуп еврооблигаций, $0,57 млрд – МВФ и $0,26 млрд – Всемирному банку.

Госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% - до 1833,7 млрд грн или $65,3 млрд, в том числе внешний – до $38,5 млрд, однако по отношению к ВВП он снизился с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного государством долга – с 80,9% ВВП до 71,8% ВВП.



Прогнозные платежи по госдолгу в 2018-2045 годах (по действующим соглашениям на 11/04/2018), млрд грн

Год Всего Обслуживание Внутр. долг Внешн. долг Погашение Внутр. долг Внешн. долг 2018 327,73 122,78 79,12 43,66 204,95 149,54 55,41 2019 313,89 118,20 72,24 45,96 195,69 90,81 104,88 2020 265,88 99,08 55,82 43,26 166,80 34,80 132,00 2021 222,44 88,50 49,23 39,27 133,94 20,39 113,55 2022 173,22 79,09 47,13 31,96 94,13 14,58 79,55 2023 173,51 72,60 44,71 27,89 100,91 21,84 79,07 2024 205,38 66,34 42,54 23,80 139,04 39,97 99,07 2025 158,16 59,24 39,87 19,37 98,91 27,02 71,89 2026 134,51 53,05 37,22 15,84 81,45 18,57 62,88 2027 133,78 48,06 35,57 12,48 85,72 23,46 62,26 2028 97,35 42,00 32,96 9,04 55,35 31,26 24,09 2029 113,55 38,69 30,52 8,16 74,86 24,51 50,35 2030 93,17 35,74 28,37 7,37 57,44 37,05 20,39 2031 167,08 31,28 25,04 6,24 135,79 58,19 77,60 2032 121,94 23,36 20,47 2,89 98,57 45,03 53,54 2033 43,02 17,66 17,13 0,53 25,37 17,98 7,39 2034 34,24 16,25 15,84 0,41 17,99 12,23 5,76 2035 33,26 15,18 14,83 0,35 18,08 12,23 5,85 2036 30,20 14,36 14,08 0,28 15,84 12,10 3,75 2037 28,90 13,11 12,91 0,20 15,79 12,10 3,69 2038 27,47 11,86 11,73 0,13 15,61 12,10 3,51 2039 25,02 10,65 10,56 0,09 14,37 12,10 2,27 2040 23,34 9,45 9,39 0,07 13,89 12,10 1,79 2041 22,01 8,27 8,21 0,05 13,75 12,10 1,65 2042 20,67 7,09 7,04 0,05 13,58 12,10 1,49 2043 19,50 5,91 5,87 0,05 13,58 12,10 1,49 2044 18,32 4,74 4,69 0,04 13,58 12,10 1,49 2045 17,15 3,56 3,52 0,04 13,58 12,10 1,49

Данные: Минфин