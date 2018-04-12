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НБУ ожидает транш от МВФ в начале 3-го квартала
14:36 12.04.2018 |
Национальный банк ожидает транш от Международного валютного фонда в начале третьего квартала.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини.
"Мы полагаем, что это может быть в начале третьего квартала", - сказал он.
В целом Национальный банк ожидает поступления 2 млрд долларов от Международного валютного фонда в 2018 году.
При этом НБУ подчеркивает, что в 2019 и 2020 годах через пиковые выплаты по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом и международные резервы несколько сократятся.
Основным риском для реализации указанного макроэкономического прогноза Национальный банк считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и сотрудничества с МВФ.
Отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей в привлечении необходимого финансирования для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах.
Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важна неотложная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ.
Также весомым риском является проведение правительством более мягкой фискальной политики, в частности дальнейшее увеличение социальных расходов более высокими темпами, чем в целом рост производительности труда в экономике, что может усилить инфляционное давление.
Как сообщали Українські Новини, в декабре Национальный банк сообщил, что ожидает получения от Международного валютного фонда 2 траншей на 3-3,5 млрд долларов в 2018 году.
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