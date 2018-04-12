НБУ ожидает транш от МВФ в начале 3-го квартала

Национальный банк ожидает транш от Международного валютного фонда в начале третьего квартала.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини.

"Мы полагаем, что это может быть в начале третьего квартала", - сказал он.

В целом Национальный банк ожидает поступления 2 млрд долларов от Международного валютного фонда в 2018 году.

При этом НБУ подчеркивает, что в 2019 и 2020 годах через пиковые выплаты по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом и международные резервы несколько сократятся.

Основным риском для реализации указанного макроэкономического прогноза Национальный банк считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и сотрудничества с МВФ.

Отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей в привлечении необходимого финансирования для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах.

Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важна неотложная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ.

Также весомым риском является проведение правительством более мягкой фискальной политики, в частности дальнейшее увеличение социальных расходов более высокими темпами, чем в целом рост производительности труда в экономике, что может усилить инфляционное давление.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Национальный банк сообщил, что ожидает получения от Международного валютного фонда 2 траншей на 3-3,5 млрд долларов в 2018 году.