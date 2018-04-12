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Порошенко внесет в Раду законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с РФ
13:19 12.04.2018 |
Следующим решением Верховной Радой после принятия закона о деоккупации Донбасса должно быть решение об одностороннем прекращении действия ряда положений договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Агрессия РФ против Украины продолжается до сих пор. В этих условиях следующим шагом я внесу в парламент законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацию нашего права на самооборону", - сказал П.Порошенко, выступая на XI Форуме безопасности в четверг в Киеве.
Он подчеркнул, что возможность прекратить отдельные положения "Большого договора" между Украиной и РФ предоставляется международным правом.
По словам президента, уже никто не спорит с тем, что из-за отказа Кремля прекратить агрессию против Украины отдельные статьи базового договора с Россией " уже стали одиозными анахронизмами".
П.Порошенко подчеркнул, что речь идет о статье относительно стратегического партнерства между Украиной и РФ или положении о двухстороннем сотрудничестве в сфере военного и военно-технического сотрудничества, а также о сотрудничестве с Россией в вопросах обеспечения государственной безопасности Украины.
Глава государства указал, что Украина не отменяет договор, а лишь приостанавливает действие отдельных статей.
По его словам, для Украины важны договорные положения, в которых стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".
"Хочу подчеркнуть, что, в соответствии с нормами международного права, эти положения договора остаются действующими независимо от будущего аннулирования Радой его отдельных положений", - добавил П.Порошенко.
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"Мы сейчас имеем базу, которую мы можем использовать в наших судебных исках против РФ, как раз ссылаясь, в частности, не только на нарушение международных многосторонних соглашений со стороны РФ, а непосредственное нарушение двустороннего соглашения", - вице-премьер.
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