Порошенко предлагает подготовить предложения по прекращению участия Украины в СНГ

Президент Украины Петр Порошенко предлагает совместно с Кабинетом министров подготовить предложения по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ.

"Исходя из того, что Украина никогда не была, и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры - СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", - сказал П.Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в четверг.

Президент также считает необходимым проведение инвентаризации всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

П.Порошенко также призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ на предмет "чувствительных сфер сотрудничества".

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