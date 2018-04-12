Война на Донбассе: Почему снова активизировались бои за Донецк

Руслан Рудомський / Depo.ua

Послепраздничные дни в Донецке и его окрестностях ознаменовались возобновлением полноценных боевых действий, "почти как в 2014-м".

Последние дни в зоне проведения АТО отличались существенным увеличением количества обстрелов оборонительных позиций ВСУ со стороны врага. При этом террористы активно применяли танки, ствольную артиллерию и минометы различных калибров впервые с февраля этого года.

Количество выпущенных по позициям ВСУ и объектам мирной прифронтовой инфраструктуры снарядов измеряется сотнями, что говорит не только о конце очередного перемирия, но и о начале полноценных боевых действий. По крайней мере, со стороны террористов.

Так, во вторник, 10 апреля, боевики обстреляли из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП населенный пункт Пески, из гранатометов различных систем - шахту "Бутовка", а из крупнокалиберных пулеметов - Опытное. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки и Красногоровки.

А в среду, 11 апреля, боевики еще больше усилили обстрел на Донецком направлении. В районе Донецка рашисты с помощью танков пытались выбить украинских защитников из населенного пункта Пески, а также "кошмарили" позиции ВСУ вблизи Каменки. А вот соседним Авдеевке и шахте "Бутовка" изрядно досталось из тяжелых 120-мм и 82-мм минометов. Это не говоря о гранатометах и стрелковом оружии, которые буквально не умолкали во всех названных населенных пунктах.

Сообщается, что в Авдеевке в результате попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице Лермонтова: осколками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывными волнами выбиты окна. К счастью, жильцы домов не пострадали.

Конечно, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков. Однако при этом применялись исключительно разрешенные Минскими договоренностями виды вооружения. Но, если верить сообщениям из оккупированной территории, и они имели определенный эффект.

Так, в среду, 11 апреля, с самого утра в сети жители оккупированного Донецка сообщали об обострении ситуации на окраинах города. Очевидцы писали, что залпы тяжелого вооружения боевиков "ДНР" можно было услышать во всех районах города, в ответ на которые происходили "прилеты".

Также сообщали, что местным жителям боевики советовали готовить "тревожные чемоданчики" на случай перемещения в убежища. Однако много людей проявили инициативу и вообще оставили Донецк в восточном направлении, якобы опасаясь наступления ВСУ.





Кроме этого, тамошние пользователи интернета писали, что "чувствуют себя, как будто вернулись в август 2014 года".

Что характерно: полностью отсутствует информация от донетчан о жертвах среди мирных жителей. Это свидетельствует о том, что украинская артиллерия на пару с разведкой сработали на "отлично", в очередной раз подтвердив свой высокий класс.

Здесь стоит отметить, что последний раз боевики проявляли подобную активность в феврале этого года, когда также танками и тяжелыми минометами пытались выбить украинскую армию из тех же Песков - ближайшего к Донецка населенного пункта, который контролируют ВСУ. Однако тогда террористы получили достойный отпор и почти на два месяца утихомирились.

Вполне возможно, что Захарченко вновь поставил перед своими головорезами задачу: любой ценой отодвинуть украинцев от Донецка и если не захватить новые позиции самим, то хотя бы сделать их максимально непригодными для пребывания ВСУ.

Вообще Донецк играет важную роль не только потому, что это административный центр и так называемая "столица" так называемой "ДНР". Во времена глобального гибридного терроризма, частью которого, по всем признакам, является нынешняя военная агрессия России на Донбассе, Донецк - это крупная прифронтовая площадка с плотной жилой застройкой, откуда можно почти безнаказанно вести обстрелы подконтрольных Киеву территорий - как военных позиций, так и мирных поселений. Чем, собственно, и занимаються в течение трех последних лет террористы "ДНР".

И до недавнего времени эти обстрелы действительно проходили для них почти безнаказанно, ведь с украинской стороны линии фронта хорошо понимают: какими бы "ватными" не были жители Донецка, но это, прежде всего, - мирные жители, которых террористы используют для прикрытия.

Однако время не стоит на месте, и украинская армия хоть и не так быстро, как всем нам хотелось бы, но все же модернизируется и совершенствуется. И как-то так совпало, что появление у украинских артиллеристов планшетных компьютеров со специальными программами наведения огня совпало с началом ликвидации огневых точек боевиков на территории густонаселенных городов.

Мы уже писали о том, как "гасились" огневые точки боевиков в Донецке в течение 2017 года. Похоже, на этот раз украинские "боги войны" решили повторить урок и адресно прошлись по огневым точкам террористов "ДНР" как в пригороде Донецка, так и в самом городе.

Но боевые действия - это лишь вершина "айсберга". Если взглянуть на ситуацию в комплексе, то становится понятно, что на Донбассе готовится что-то посущественнее. Что-то, что может иметь последствия, гораздо более серьезные, чем нынешняя "окопная война".

Разведчики рассказывают о прибытии на Донбасс из России десятков единиц новых танков, БМП-2, самоходных артиллерийских установок, большого количества боекомплекта и большого количества личного состава. Когда это все будет использовано и с какой целью - оборонительной или наступательной - пока остается загадкой.

Помимо этого глава "ДНР" Александр Захарченко параллельным курсом организовал проведение так называемых "учебных военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе", которые до 30 апреля должны быть проведены "с целью своевременного пополнения потерь в воинских частях в период нарастания военной угрозы".

Есть еще один важный фактор, который очень скоро даст о себе знать, - "зеленка". Учитывая ее появление, можно предположить, что весенне-летний сезон будет для украинских воинов очень горячим. Не исключено даже, что террористы пойдут в атаку и будут пытаться прорвать линию разграничения. Как минимум, количество обстрелов наших позиций значительно возрастет - в этом можно не сомневаться.