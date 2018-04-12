Между амбицией и провинцией. Почему Садовый “обленился”

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Противостояние мэра Львова с Банковой спущено с общенационального на региональный уровень, а его "Самопоміч" сохраняет пока всеукраинский статус лишь благодаря наличию собственной парламентской фракции.

Последний раз в общенациональном фокусе внимания Андрей Садовый по-настоящему был аж в сентябре 2017 г., когда обнимался и пил кофе во Львове с Михеилом Саакашвили, только-только совершившим свой знаменитый "шегининский прорыв" через украинско-польскую границу. Именно тогда многие наблюдатели прогнозировали ближайшее объединение под знаменем экс-президента Грузии всех тех встречающих Михеила Николозовича украинских оппозиционеров патриотического толка и даже видели во львовском градоначальнике одного из двигателей процесса. Тем более что еще живо в памяти было острое летнее противостояние вокруг мусорного кризиса во Львове, в искусственном создании которого Садовый открыто обвинял Банковую, а центральные парламентские лица "Самопомочі" - глава партийной фракции Олег Березюк и вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид - даже устраивали по этому поводу голодовку на крыльце Администрации президента.

Впрочем, во время последнего политического сезона никакого полноценного наступления со стороны мэра Львова не произошло. Все ограничилось лишь тем, что к осенне-зимней акции Саакашвили под ВР хоть и примкнула "Самопоміч", но исключительно ее радикальное крыло во главе с неутомимыми Семеном Семенченко и Егором Соболевым, у которых, похоже, уже "своя программа". А вот лично Садовый от "стояния на Грушевского" откровенно самоустранился, с головой уйдя в местные проблемы Львова. Например, в данном случае он обновил формат своей давней конкуренции со "Свободой", только теперь в многомесячных диспутах о порядке вывешивания в городе красно-черного флага ОУН, возникших по причине нынешнего обострения украинско-польских взаимоотношений вокруг принятие Варшавой скандального "антибандеровского" закона.

Серьезные изменения произошли и в информвойне лидера "Самопомочі" и Петра Порошенко. Теперь она спущена с общенационального на региональный уровень, где главным визави мэра стал не сам президент, а его представитель на Львовщине, нынешний губернатор, а в прошлом - первый зам самого Садового в мэрии Олег Синютка. То есть все опять вернулось на провинциальные круги своя, когда львовский градоначальник вынужден изредка комментировать всеукраинскую повестку дня и продолжать критиковать центральную власть преимущественно лишь потому, что его партия все же имеет собственную парламентскую фракцию, оставаясь де-юре в политической "высшей лиге". А де-факто "Самопоміч", если на старте большого предвыборного цикла не найдет новые подходы в своем позиционировании в глазах украинских избирателей, то на парламентских выборах-2019 окажется уже в зоне риска по преодолению проходного барьера.

Ведь прошлый триумф партии Садового в 2014 г. с эпохальными 11% голосов украинцев основывался на трех китах. Во-первых, это присутствие в команде исключительно "новых лиц", ранее никогда не пребывавших в ВР, то есть без какого-либо негативного политического шлейфа. Во-вторых, эксплуатация во всем и везде умеренности, а не радикализма, а также рассудительности, а не максимализма. Или как это звучит в идеологии "Самопомочі" - христианская мораль и здравый смысл. Ну а, в-третьих, личное реноме Садового, действительно сделавшего из Львова привлекательный центр как для внутриукраинского, так и международного туризма.

Но на сегодняшний день по всем трем пунктам - одни проблемы. "Новые лица" уже примелькались и ничего поистине нового не предложили, зато сама партия в одночасье порвала со своим респектабельным либерализмом, сделав основную ставку на революционный радикализм Семенченко с Соболевым, как это было и во время прошлогодней торговой блокады оккупированного Донбасса, и в ходе недавнего так называемого "Михомайдана". Наконец, сам лидер "Самопомочі" не смог решить одну отдельно взятую мусорную проблему во Львове, из-за чего не только туристический имидж города пострадал, но и президентский рейтинг Садового, который за последние два года обвалился в два с половиной раза.

Так, по данным социологической группы "Рейтинг", в начале 2016-го за львовского градоначальника на президентских выборах были готовы проголосовать 12% тех украинцев, кто намерен прийти на избирательные участки и уже определился с выбором (результаты в таком социологическом срезе обычно наиболее близки к окончательным в реальности). Сегодня же таковых осталось лишь 4,6%, и за это время мэр Львова с третьего места в президентском рейтинге спустился аж на десятое. Аналогично и по "Самопомочі": в начале 2016 г. у партии было 14% электоральной поддержки, что даже больше, чем на перевыборах-2014, стало - 7%. Или резкий спуск со второго места в "турнирной таблице" на седьмую позицию. К тому же этот ее показатель стабильно держится, между прочим, с осени 2016-го, так что на самом деле не помогли ни резонансное участие партийцев в блокаде оккупированного Донбасса, ни пламенная борьба с якобы блокадой львовского мусора.

Похожие текущие показатели фиксируют и другие социологи. Например, для сравнения: КМИС сейчас дает "Самопомочі" чуть меньше - 6%, а Садовому немножко больше - 4,9%. При этом говорить серьезно о президентских амбициях мэра Львова стало уж совсем как-то не с руки. Зато данный процент позволяет вести речь о Садовом как о потенциальном "техническом" кандидате - его участие в гонке может у кого-то эти 4-5% забрать, а неучастие - добавить. Наиболее хочет предвыборного союза с "Самопоміччю" Анатолий Гриценко, не желающий прочувствовать такую угрозу на себе, но лидер "Громадянської позиції" по своему обыкновению подходит к этому исключительно на своих условиях как некого "единого кандидата" аморфных "третьих сил". Однако львовский градоначальник вряд ли желает разгонять партийный рейтинг не своей "Самопомочі", а хоть и дружественной, но чужой партии Гриценко. В итоге все пока явно "на паузе".

"Мы строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентской и парламентской кампании. Перед нами очень непростой, хитрый оппонент, у которого есть что терять. Но не он наш главный враг. Он внутри каждого из нас. Это лень, нежелание учиться и меняться, это тысячи соблазнов. Каждому из нас ради общей победы придется сначала одолеть этого внутреннего врага", - самокритично заявил Садовый на недавнем мартовском съезде "Самопомочі". Хотя его оставшиеся сторонники, наверное, ждали от лидера несколько другого, а именно: четкого плана выхода из затянувшегося партийного кризиса, а не просто констатации "лени, нежелания учиться и меняться". Что, правда, также, судя по всему, имеет место быть.