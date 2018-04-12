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11 марта валютная торговля на межбанке завершилась снижением курса доллара на 4,5 копеек
23:52 11.04.2018 |
Глобальной распродажи СКВ, которую предвкушали казначеи, не произошло. Экспортеры так перераспределили свои поступления, что объем торгов вырос совсем незначительно: со вчерашних $354,96 млн. до $373,96 млн.
Этот прирост долларовых поступлений в итоге и выкупил Нацбанк, не дав провалиться курсу ниже 25,90 грн./$.
«НБУ проявлял сдержанную активность на рынке. Использовал Matching и пробовал покупать в диапазоне 25,92 грн./$ +. По нашим оценкам объем выкупленной валюты может быть в пределах $10-15 млн.», - сообщил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.
Кроме центробанка из числа валютных покупателей выделяли Ситибанк, ProCredit Bank и Креди Агриколь Банк, а из продавцов - ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк и ING Bank.
«Прогнозируемое превышение предложения валюты над спросом вызвано активностью аграриев и экспортеров, продающих зачисленную вчера за два дня валютную выручку на фоне умеренного спроса в ожидании дальнейшего удешевления доллара. Спекулятивная составляющая рынка была направлена преимущественно на «игру на понижение» в торгах по рублю, вследствие его девальвации на внешних рынках», - прокомментировал ситуацию директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Просадка на межбанке подтолкнула отделения к смене курсов в кассах.
«Наличный рынок удерживает умеренный курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень котировок составил 25,85-26,15 грн./$, к середине разброс сократился до 26,0-26,05 грн./$», - уточнил Куринной.
На 12 марта намечено заседание монетарного комитета Нацбанка, тем не менее на рынке на этот счет не было ажиотажа и бурных обсуждений. От регулятора не ждут ничего, никаких изменений.
«Не думаю, что мы увидим изменение учетной ставки или серьезные изменения в валютных правилах, для этого нет предпосылок. Скорее всего, останемся с 17% годовых, и это будет очень спокойно встречено валютным рынком», - считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Он ждет завтра старта межбанковского рынка в рамках 25,88-25,94 грн./$. А его коллеги допускают разные варианты.
«Мы вплотную подошли к предыдущему низу, если удастся пробить этот уровень и закрепиться ниже, то появится новая цель - 25,5 грн/$, если нет, пойдем обратно в диапазон 26,20-26,40 грн/$. Исходя из того, что времени до выплаты НДС и погашения ОВГЗ в конце месяца не так уж и много, можно предполагать, что поход вниз сейчас и состоится. И это будет ненадолго. Где-то рядом может находится локальное дно», - заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Крупные игроки межбанка больше осторожничают и выжидают, закладывая большие диапазоны.
«Допускаем, что рынок завтра будет торговаться в широком диапазоне 25,87-26,0 грн./$. Мы считаем, что в краткосрочном периоде основным фактором, влияющим на курс, будет оставаться спрос со стороны Нацбанка. Так же мы все еще допускаем, что глобальная зона 25,90-26,0 грн./$ остается интересной для НБУ для покупок иностранной валюты», - заверил Антон Стадник.
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