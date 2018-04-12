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Трамп: “Россия собирается сбивать запускаемые по Сирии ракеты. Россия - готовься”
14:53 11.04.2018 |
Президент США Дональд Трамп в среду предупредил Россию о намерении ударить по Сирии "умными" ракетами, предложил подготовиться к этому и призвал Москву отказаться от поддержки "зверя, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим".
"Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные"!" - написал он в Твиттере.
Также он раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада.
"Вам не следует быть партнерами зверя, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим", - подчеркнул Д.Трамп.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Д.Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, Д.Трамп "останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире".
На прошлой неделе представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиков и мирного населения.
В ВОЗ сообщили о симптомах отравления токсичными химикатами у 500 жителей сирийской Думы. На сайте ВОЗ отмечается в среду, что, согласно сообщениям, в Думе погибли 70 человек, укрывавшихся в подвальных помещениях, у 43 погибших проявлялись симптомы, характерные для отравления высокотоксичными химикатами. В результате атак, как сообщается, также пострадали два медицинских учреждения.
В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.
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