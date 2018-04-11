Глава Национального депозитария Миндаугас Бакас: к 2020 планируем объединиться с депозитарием НБУ

Миндаугас Бакас был назначен председателем Национального депозитария в июне 2016 года. До этого он возглавлял Центральный депозитарий ценных бумаг Литвы, ранее работал директором по развитию рынка фондовой биржи NASDAQ OMX Vilnius, развивал депозитарное обслуживание в SEB bankas.

Сразу же после назначения он заявил о необходимости реформирования, как самого учреждения, так и рынка в целом. В интервью Українським Новинам он рассказал о нынешних аспектах своей работы в Нацдепозитарии, планах по внедрению новой программной системы в учреждении, о том какие изменения это принесет рынку и как его участники относятся к нововведениям, а также о своих планах на среднесрочную перспективу.

После вашего назначения в НДУ, с какими проблемами вы столкнулись в Украине? Не пропало желание работать и что-то менять?

Желание работать не пропало потому, что я верю в рынок Украины. Он имеет большой потенциал и то, что у нас получается продвигать некоторые вещи (в частности, по депозитарной части) в европейском направлении - это уже дает определенный позитивный результат. Проблемы есть всегда, но нет ничего непреодолимого.

В ноябре 2017 года была выбрана компания Percival Software Limited для модернизации IT-платформы фондового рынка Украины. Национальный депозитарий до 1 марта проводил опрос участников рынка для адаптации программного обеспечения. Какие результаты опроса?

Мы надеялись на более активное вовлечение клиентов в этот процесс, но, тем не менее, получили ответ от четверти наших клиентов. И поняли, что лишь небольшая часть готова инвестировать в своё ПО. Это действительно важная информация, благодаря ей мы можем спрогнозировать объемы необходимой дальнейшей работы. Перед тем, как будет внедрено новое программное обеспечение, депозитарным учреждениям нужно будет определиться: инвестировать в свое программное обеспечение или работать в нашей системе.

Почему такая низкая вовлеченность в этот процесс со стороны депозитарных учреждений?

На этапе ключевых изменений активность участников всегда низкая, т.к. идет полное изменение бизнес-процессов, вся система работы становится иной, необходимы инвестиции в новую систему. Большинство участников рынка - это небольшие депозитарные учреждения, которые пока не могут зарабатывать на депозитарной деятельности, и соответственно - инвестировать. Как раз новое ПО поможет создавать новые сервисы и дать возможность заработать. В течении ближайших двух лет рынок должен активизироваться. Это будет результатом изменений, которые делаем мы, и изменений в законодательстве, валютном регулировании... Все эти процессы приведут к росту активности на рынке.

Почему решили менять программное обеспечение именно сейчас?

Сегодняшнее программное обеспечение сложно модернизируется, поэтому мы уже давно решили его заменить. На сейчас это не просто внутренняя просьба, а потребность рынка. Украина активно интегрируется в европейское пространство и НДУ понимает реальные международные стандарты. Технологии во всем мире применяются гораздо эффективнее, у нас много бумажного документооборота, который уже нигде не используется, это нужно менять. Чтобы быть гибким сервис-провайдером, и чтобы уменьшить риски, нам важно инвестировать в инфраструктуру, и быть готовыми к росту активности на рынке.

В чем разница между тем, что сейчас, и тем - что будет?

Самая большая разница - это управление и сама работа, обработка информации в депозитарной системе. Эти процессы будут требовать гораздо меньше внутренних ресурсов. Также в новой системе логика бизнес-процессов будет стандартизирована по европейским и мировым практикам. Но мы будем ориентироваться принятые у нас на рынке на юридические принципы. Особенность данной модели позволяет оперативно вносить изменения для создания более комфортных условий и сервисов на рынке для всех его участников.

Пользователем обновление позволит сократить затрачиваемое на рабочие процессы время. Она также получат более удобный для пользования интерфейс, можно будет скачать определенные файлы, загружать их, а не вводить всю информацию вручную. Система предоставляет возможность обслуживать все общепринятые типы счетов в депозитарном учете.

Также, новое программное обеспечение облегчит интеграцию в другие системы депозитарных учреждений. Обработка некоторых внутренних и внешних процессов будет осуществляться быстрее. Отдельный функционал поддерживает возможность взаимодействия с системами, обеспечивающими денежные расчеты.

Каким образом будет выстроена система, что подразумевает под собой изменение бизнес-процессов. Какие конкретно бизнес-процессы будут изменены?

Для депозитарных учреждений планируется 3 новых варианта технологического взаимодействия:

Депозитарное учреждение (ДУ) ведет счета в ценных бумагах своих клиентов, используя свое программное обеспечение (ПО);

ДУ использует своё ПО, но есть клиенты, которые хотели бы иметь индивидуальный счет собственника (Individual segregated) на уровне ЦД, что является привычной европейской практикой.

ДУ для обслуживания своих клиентов использует ПО ЦД

Расскажите пошагово как будет внедряться новое ПО?

С начала года мы с разработчиком программного обеспечения анализируем весь происходящий процесс и пытаемся сопоставить его со стандартной версией той системы, которую собираемся внедрять.

После этого анализа, а закончится он примерно через месяц, разработчик сможет сказать будет ли необходимость в доработке стандартной версии под украинскую.

В мае мы планируем подписать контракт, который будет содержать такие детали, как объем работы и даты, по которым, в зависимости от объема работы, мы будем идти дальше. Ожидаем, что после подписания контракта в мае, где-то к началу осени мы получим доработанный продукт для внутреннего тестирования, и до конца года будем тестировать его. Запуск намечен на начало 2019 года. Насколько это реально - будет зависеть не только от разработчика и НДУ, но и от наших клиентов и их готовности переходить на новый продукт.

Параллельно нам нужно до конца лета разработать проекты, как внутреннего регулирования, так и проекты подзаконных актов для регулятора, чтобы начинать обсуждения по юридической части.

Как участники рынка реагируют на изменения, какие факторы готовности вы можете отметить?

Очень по-разному, так как мы видим разное понимание со стороны участников рынка и погружение их в этот процесс. Мы уже начали как общее обсуждение этого проекта с нашими клиентами, так и индивидуальное. Крупные банки, которые работают с большим количеством иностранных инвесторов, очень позитивно настроены и поддерживают нас. Но небольшие депозитарные учреждения, еще не совсем оценили масштабы предстоящих изменений.

Что необходимо будет делать участникам рынка, чтобы взаимодействовать с новым программным обеспечением?

Участникам, которые будут работать со своим программным обеспечением, нужно будет подготовиться к работе с депозитарием через сообщения, так называемый message-based interface. Для большинства других участников рынка, вместо имеющегося у них программного обеспечения, мы предоставим доступ в нашу систему. Таким образом, они смогут в ней работать.

Конечно, мы будем пересматривать как технические, так и организационные требования к нашим клиентам. В частности, будем требовать от них, внедрения некоторых процессов касательно учета данных, отчетности. Но, в принципе, мы попытаемся минимизировать нагрузку на этих клиентов.

Изменятся ли тарифы НДУ после внедрения нового ПО?

Мы будем пересматривать наши тарифы, так как на сегодня депозитарная деятельность все еще остается неприбыльной. В то же время мы понимаем, что поднять их настолько, чтобы компенсировать себестоимость, рынок не сможет. Поэтому будем искать такой подход, чтобы сбалансировать ситуацию.

До конца лета мы надеемся через наш совет участников разработать новую политику, не просто меняя цифры, а пересмотрев саму логику. Возможно, для одних тарифы уменьшатся, для других - увеличатся, еще рано что-то говорить.

Стратегической целью НДУ является модернизированный и единый центральный депозитарий в 2019 году. Что это значит? Подразумевает ли это объединение с депозитарием Национального банка?

Это является планом. Как раз сейчас обновляется "Стратегия реформ-2020" и в ее оригинальной версии есть пункт А19, где говорится о консолидации депозитарной деятельности. НБУ с приходом нового главы пересмотрел свою стратегию, согласно которой он должен работать на коммерческой основе и отказаться от непрофильной деятельности, как и большинство других центральных банков. Поэтому и установлена цель - передать учет ОВГЗ Национальному депозитарию Украины. И это еще одна из причин, почему мы меняем наше ПО - чтобы доказать НБУ, Министерству финансов (как эмитенту), всем банкам и инвесторам ОВГЗ, что в нашей системе не будет никаких рисков. А если и будут, то минимальные.

Когда именно НДУ планирует объединиться с депозитарием НБУ? И от чего будут зависеть эти сроки?

Конкретной даты еще нет, но мы работаем с НБУ и Минфином над этим процессом, то есть пытаемся выстроить план действий. Это не будет сразу после изменения программного обеспечения, но, надеюсь, что к концу 2019 года мы сможем договориться об объединении.

Не было ли внедрение нового программного обеспечения требованием или условием со стороны регулятора, учитывая предстоящее объединение с депозитарием НБУ?

Официальных требований не было, но есть общее условие, что передача ОВГЗ от НБУ возможна только в случае минимизации всех рисков работы системы. Это и является одним из аргументов, почему нам нужно это программное обеспечение. Гораздо легче сделать что-то заново, нежели пытаться модернизировать старое.

Расскажите о законодательных инициативах. В Верховной Раде находится ряд законопроектов, необходимых для рынка капитала. Чем они важны и как скоро могут быть приняты?

Мы сейчас активно работаем над законопроектом №6141 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия привлечению иностранных инвестиций. Его цель - внедрение концепции номинального держателя в рынок Украины. Это очень важный законопроект для прихода иностранных инвесторов. Тем более мне стало известно от других лиц и организаций, что иностранные инвесторы ждут этого закона. Поэтому сейчас основной фокус со стороны депозитария сосредоточен на этом проекте.