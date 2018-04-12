Как Ляшко поможет формировать большинство в будущем парламенте

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Ляшко уже не скрывает, что финансируется людьми Ахметова. А масс-медиа Ахметова уже открыто и на полную катушку пиарят Ляшко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко намерен узаконить отношения со своей второй половиной. "Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет", - сообщил политик 8 апреля. По его словам, они с Роситой собираются расписаться 2 июня.

По странному стечению обстоятельств, Ляшко решил сделать предложение своей гражданской жене на следующий день после того, как исправил свою электронную декларацию за 2017 г. Главное исправление в денежном измерении заключается в том, что Ляшко вдруг вспомнил о своем долге (финансовых обязательствах) в размере 12 млн грн перед Артемом Савицким по договорам купли-продажи жилого дома и двух земельных участков. В первоначальной версии, поданной 31 марта, этого долга не было.

Артем Савицкий в 2014 г. фигурировал в парламентском списке партии Ляшко под №92, значился там как беспартийный киевлянин, замглавы правления всеукраинской общественной организации "Чиста Хвиля". Руководил этой организацией его отец - Валентин Савицкий. Ранее Савицкий-старший был близок к Владимиру Литвину (оба они уроженцы Житомирщины), с 2001 г. руководил Главным контрольно-ревизионным управлением в администрации президента Кучмы, которую тогда возглавлял Литвин, в 2002 г. был избран на Житомирщине в парламент, с июня 2004 г. входил во фракцию Народной аграрной партии Украины (эту партию возглавлял Литвин). В 2008-2009 гг. Валентин Савицкий руководил Центром государственного земельного кадастра, а во времена президентства Януковича возглавлял общественный совет при Министерстве экологии и природных ресурсов (министром тогда был одиозный Эдуард Ставицкий, после революции сбежавший в Израиль).

Осенью 2015 г. сайт depo.ua сообщал, что Савицкий-младший входит в перечень членов азаровского коллектива застройщиков "Південний", благодаря которому возникло "чиновничье поселение" в Конче-Заспе и поселке Козин под Киевом. Тот же сайт, ссылаясь на выдержки из Реестра имущественных прав, рассказал, что в июле 2015 г. Ляшко взял у Артема Савицкого в аренду довольно большой домик и два земельных участка в Козине. Как отмечается в документе, общая площадь домика 549,5 кв. м, жилая - 75,4 кв. м. Площадь земельных участков - 0,45 и 0,1423 га. Назначение земли, как отмечается в документе, "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)". Все три договора аренды заключены до июля 2025 г. с правом пролонгации.

Годом позже, заполняя е-декларацию за 2015 г., Ляшко указал в Козине аренду у Артема Савицкого того же домика, только уже не целого, а части его общей площадью 215,9 кв. м, и тех же двух земельных участков. Еще через год, в е-декларации за 2016 г., Ляшко указал аренду у Артема Савицкого в Козине 199,2 кв. м уже в каком-то другом домике, общая площадь которого составляет 357,1 кв. м, а также небольшой части - 0,1265 га - земельного участка в 0,45 га, второй участок уже не упоминался.

Наконец, в е-декларации за 2017 г. Ляшко указал покупку в Козине 20 января 2017 г. домика общей площадью 357,1 кв. м и 29 декабря 2017 г. земельного участка площадью 0,6539 га. Там же он указал четыре платежа за покупку домика и земли на общую сумму 3,3 млн грн. Эти сведения совпадают в первоначальном варианте декларации и исправленном. Но в исправленном варианте Ляшко вдруг вспомнил, что, заплатив Артему Савицкому 3,3 млн грн, остался должен ему еще 12 млн грн.

Не будем гадать, реальный это долг или фиктивный. Хотя в декларации Ляшко указал, что на момент покупки стоимость дома (без земельного участка) составляла почти 11,2 млн грн. Да и достаточно просмотреть объявления о продаже домов в Козине, чтобы убедиться в том, что реальная цена дома площадью 350 кв. м с земельным участком 65 соток - именно 15,3 млн грн, а не 3,3 млн грн. И если Ляшко реально заплатил за него только 3,3 млн грн, это могло бы вызвать вопросы у НАПК и НАБУ, если, конечно, у этих органов появилось бы желание заняться проверкой деклараций Ляшко.

Впрочем, это не единственное место в е-декларации Ляшко за 2017 г., вызывающее вопросы. Его денежные активы выросли в течение года с 26,45 млн до 42,54 млн грн (если иностранную валюту пересчитать по курсу на конец года). В своей декларации он указал доходов на 21,2 млн грн, причем львиную долю их (17,78 млн грн) он не депутатским трудом заработал и не в лотерею выиграл, а получил (якобы за предоставление имущества в аренду и за отчуждение недвижимого имущества - квартиры и паркоместа в Киеве) от известного донецкого "регионала" Александра Рыженкова, который в прошлом парламенте возглавлял комитет по вопросам финансов и банковской деятельности. Сын Александра Рыженкова Юрий Рыженков с 2013 г. является генеральным директором холдинга "Метинвест" Рината Ахметова.

Первый вопрос касается цифр. Получив 21,2 млн грн доходов, Ляшко около 16 млн грн оставил себе в виде денежных активов и только 3,3 млн грн пустил на оплату дома и земельного участка в Козине (остальные почти 2 млн грн проел и прогулял), хотя за тот же дом и участок еще якобы висит долг в 12 млн грн. Ввиду этой странности трудно не заподозрить, что на самом деле этот долг фиктивный.

Второй вопрос касается главного источника доходов Ляшко - Александра Рыженкова. Он руководил в Донецке металлургическим заводом "Донецксталь", принадлежащим Виктору Нусенкису. В июне 2016 г. российские оккупационные власти ввели на этом заводе внешнее управление, а Рыженков покинул Донецк. Понятно, что у Рыженкова могла возникнуть потребность в жилье, но трудно представить себе, чтобы он вдруг взял в аренду и затем купил какую-то недвижимость именно у Ляшко. Гораздо легче представить себе, что покупалась у Ляшко не недвижимость, а его партия. Самому Рыженкову партия, наверное, ни к чему, но вот Ахметову она могла бы пригодиться.

Разговоры о том, что Ахметов "содержит" Ляшко, велись и раньше. Однако раньше обе стороны этого гипотетического союза старались не афишировать взаимную заинтересованность. Конечно, получив деньги от Рыженкова, Ляшко не мог их не задекларировать, то есть для Ляшко это был вынужденный ход. Но интересно, что одновременно масс-медиа Ахметова стали открыто и на полную катушку пиарить Ляшко. Например, 8 апреля в итоговом выпуске воскресных новостей на телеканале "Украина" Олегу Ляшко были посвящены два сюжета (столько же, сколько и Ринату Ахметову). В первом сюжете Ляшко был молодец, потому что потребовал у Коломойского вернуть украденные миллиарды, во втором он опять был молодец, потому что посвятил яйца на Пасху. Газета "Сегодня" тоже рассказывает о Ляшко исключительно в положительном тоне.

Ахметову могло бы быть нужно пиарить Ляшко, чтобы тот показал приличный результат на президентских выборах и затем провел в парламент несколько десятков депутатов. Для Ахметова партия Ляшко может быть даже более ценным парламентским активом, чем своя половина фракции "Оппоблока". Потому что союз между "Оппоблоком" и партиями Майдана после парламентских выборов маловероятен, а вот партия Ляшко может оказаться необходимым ингредиентом для формирования большинства. Если же удастся создать большинство без партий Майдана, то партия Ляшко опять же усилит там позиции Ахметова. В любом случае Ляшко будет играть ключевую роль в формировании парламентского большинства, учитывающего интересы Ахметова.

Для того и создается Олегу Ляшко образ "правильного радикала", который радикален именно в тех направлениях, которые устраивают Рината Ахметова. Правда, у Ляшко раньше был какой-то странноватый имидж, всякие слухи ходили, но это дело поправимое. В июне Ляшко предстанет перед нами примерным семьянином, у которого есть законная жена и дочь.

Каков мог бы быть интерес самого Ляшко в союзе с Ахметовым - вопрос, наверное, излишний. Ляшко очень заботится о маме и о себе не забывает.