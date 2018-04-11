Финансовые новости
- |
- 11.04.18
- |
- 09:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко анонсировал серийное производство “Ольхи”
08:53 11.04.2018 |
После завершения государственных испытаний ракетного комплекса "Ольха", стартовавших в Одесской области, в Украине начнется серийное производство этого комплекса.
Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.
"Поздравляю разработчиков ракетного комплекса "Ольха" с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса", - написал Порошенко.
Еще в январе Петр Порошенко во время заседания СНБО напомнил об успешных испытаниях "Ольхи" и пожелал, чтобы в 2018-м году удалось окончательно завершить процесс испытаний и перейти к серийному производству.
10-го апреля секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что в Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".
Именно они являются финальным этапом перед стартом серийного производства. Государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.
Сейчас об "Ольхе" в свободном доступе информации очень мало. В основном - за секретности проекта. Через что значительное количество людей до сих пор думают, что "Ольха" - это РСЗО (реактивные системы залпового огня). Но на самом деле - это не так.
Что такое "Ольха"
Прежде всего, "Ольха" - это ракета. Если говорить про реактивную систему залпового огня, то в комплексе для "Ольхи" идет хорошо известный БМ-30 "Смерч" на шасси МАЗ-543, которая разработана еще в советские времена, в 1987-м году. Но в Украине под "Ольху" планируется изготовление шасси КрАЗ.
Характеристики
Опять же, официальной информации о ТТХ "Ольхи" нет из-за той самой секретности и процесса испытаний.
Но в СМИ появлялись определенные сливы информации, в частности, после испытаний, которые попадали на видео.
Согласно имеющейся информации, "Ольха" - это реактивный, высокоточный 300-мм снаряд, который способен поражать цели на расстоянии свыше 100 км (ракетные корпусы изготовлены на ГАХК "Артем"). Точность отклонения от цели - 50 метров, при использовании инерционной системы наведения, и 7 метров, при использовании GPS-коррекции. Также по некоторым данным "Ольха" может поражать цели на максимальном расстоянии - 170 км.
Речь идет как о наземных, так и надводных целях вместе с воздушными объектами.
Если вернуться к стандартным боеприпасам "Смерча", среди которых также есть 300-мм реактивные снаряды (от осколочных и самонаводящихся до коммулятивно-осколочных и противотанковых мин), то его дальность стрельбы от 20 до 120 км. Получается, что "Ольха" значительно увеличивает дальность поражения целей. По точности и дальности она немножко не дотягивает до последней модификации американской MGM-168A ATACMS Block 4A. И не уступает российским "Искандерам".
Испытание
Впервые про "Ольху" мы услышали в январе 2016 года, а испытание состоялось в марте того же года.
Официально известно о семи испытательных стрельбах "Ольхи". Последние перед государственными провели 22 декабря 2017 года на полигоне в Одесской области.
В ходе них ракеты запускались с помощью нового турецкого оборудования Repkon.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мечты о золотой акции: Зачем Хомутынник “ходил” в президенты
|Доллар на межбанке 10 апреля пробил дно и нащупывает новый курс
|Комментарий: Меркель предъявила ультиматум “Северному потоку-2”
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Ядерный шантаж больше не страшен? Может ли Украина обойтись без российских ТВЭЛов
|Всемирный банк против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал
|Суд отменил распоряжение НБУ о проверке Приватбанка, которая привела к его национализации
|Трамп примет решение по Сирии в течение двух дней
|Запад обвиняет режим Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения на территории Думы
|Алексей Венедиктов о санкциях против олигархов и чиновников из РФ: Вход – рубль, а выход – два
Это интересно
|Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот
|Канадцы собрали $100 000 на деревянные яйца для медитации
|Веган, бодибилдер и борец за права животных - что известно о стрелявшей в офисе YouTube
|Какие стратегии помогут женщинам в карьере
|Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Tucson
|Apple работает над бесконтактным дисплеем для будущих iPhone
|Ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников составил $1,7 млрд