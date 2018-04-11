Порошенко анонсировал серийное производство “Ольхи”

Андрій Коваленко / Depo.ua

После завершения государственных испытаний ракетного комплекса "Ольха", стартовавших в Одесской области, в Украине начнется серийное производство этого комплекса.

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.

"Поздравляю разработчиков ракетного комплекса "Ольха" с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса", - написал Порошенко.

Еще в январе Петр Порошенко во время заседания СНБО напомнил об успешных испытаниях "Ольхи" и пожелал, чтобы в 2018-м году удалось окончательно завершить процесс испытаний и перейти к серийному производству.

10-го апреля секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что в Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

Именно они являются финальным этапом перед стартом серийного производства. Государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Сейчас об "Ольхе" в свободном доступе информации очень мало. В основном - за секретности проекта. Через что значительное количество людей до сих пор думают, что "Ольха" - это РСЗО (реактивные системы залпового огня). Но на самом деле - это не так.

Что такое "Ольха"





Прежде всего, "Ольха" - это ракета. Если говорить про реактивную систему залпового огня, то в комплексе для "Ольхи" идет хорошо известный БМ-30 "Смерч" на шасси МАЗ-543, которая разработана еще в советские времена, в 1987-м году. Но в Украине под "Ольху" планируется изготовление шасси КрАЗ.

Характеристики

Опять же, официальной информации о ТТХ "Ольхи" нет из-за той самой секретности и процесса испытаний.

Но в СМИ появлялись определенные сливы информации, в частности, после испытаний, которые попадали на видео.





Согласно имеющейся информации, "Ольха" - это реактивный, высокоточный 300-мм снаряд, который способен поражать цели на расстоянии свыше 100 км (ракетные корпусы изготовлены на ГАХК "Артем"). Точность отклонения от цели - 50 метров, при использовании инерционной системы наведения, и 7 метров, при использовании GPS-коррекции. Также по некоторым данным "Ольха" может поражать цели на максимальном расстоянии - 170 км.

Речь идет как о наземных, так и надводных целях вместе с воздушными объектами.

Если вернуться к стандартным боеприпасам "Смерча", среди которых также есть 300-мм реактивные снаряды (от осколочных и самонаводящихся до коммулятивно-осколочных и противотанковых мин), то его дальность стрельбы от 20 до 120 км. Получается, что "Ольха" значительно увеличивает дальность поражения целей. По точности и дальности она немножко не дотягивает до последней модификации американской MGM-168A ATACMS Block 4A. И не уступает российским "Искандерам".

Испытание





Впервые про "Ольху" мы услышали в январе 2016 года, а испытание состоялось в марте того же года.

Официально известно о семи испытательных стрельбах "Ольхи". Последние перед государственными провели 22 декабря 2017 года на полигоне в Одесской области.

В ходе них ракеты запускались с помощью нового турецкого оборудования Repkon.