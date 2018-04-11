Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в марте 2018 года составил 1,1% по сравнению 0,9% в феврале и 1,5% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

По данным ведомства, в годовом измерении (март-2018 к марту-2017) рост потребительских цен замедлился до 13,2% с 14% по итогам февраля и 14,1% – по итогам января.

Базовая инфляция в марте-2018 ускорилась до 1,4% с 0,6% в феврале и 0,7% – в январе, однако в годовом измерении она также замедлилась до 9,4% с 9,6% по итогам февраля и 9,7% – по итогам января.

Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 3,5%, а базовая инфляция составила 2,7%.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 5,0% и 3,0%) подорожали овощи и фрукты. На 1,6-0,8% повысились цены на рыбу и продукты из рыбы, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 3,6-0,2% подешевели гречневая крупа, яйца, сахар, молоко, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошло главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,6%, платы за аренду жилья - на 1,2%, водоснабжение - на 0,7%, канализацию - на 0,5%.

Снижение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2,5%, автомобилей - на 1,9%. Вместе с тем на 3,3% и 1,4% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном транспорте.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Нацбанк в конце октября прошлого года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 7,3% с 6,0%, а Кабинет министров затем также ухудшил его с 7% до 9%.

Помимо того, НБУ для сдерживания роста цен со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.



Индекс цен потребителей в марте 2018г, %:

март 2018 к февралю 2018 март 2018 к декабрю 2017 март 2018 г. к марту 2017 январь-март 2018 к январю-марту 2017 Индекс потребительских цен 1,1 3,5 13,2 13,8 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,1 4,2 17,3 17,5 Продукты питания 1,2 4,4 17,9 18,0 Хлеб та хлебопродукты 0,7 2,6 8,7 9,7 Хлеб 1,3 4,4 17,6 18,7 Макаронные изделия 1,0 3,2 9,8 9,8 Мясо и мясопродукты 0,8 1,6 25,9 27,4 Рыба та рыбопродукты 1,6 5,4 3,4 1,9 Молоко -0,4 1,5 17,7 19,0 Сыр и мягкий сыр (творог) 1,0 2,9 14,7 16,2 Яйца -0,7 0,6 61,7 45,2 Масло сливочное 1,4 2,7 16,2 17,1 Масло подсолнечное 0,1 1,1 3,5 3,8 Фрукты 3,0 18,4 40,6 41,3 Овощи 5,0 18,1 25,6 21,9 Сахар -0,7 -2,4 -16,0 -12,5 Безалкогольные напитки 0,6 1,1 5,5 5,8 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,3 3,8 20,2 20,4 Одежда и обувь 9,6 2,4 0,5 1,1 Одежда 9,6 3,1 0,6 1,0 Обувь 9,6 1,4 0,4 1,2 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,3 1,1 6,0 9,1 Содержание и ремонт жилья 0,9 3,6 10,0 9,4 Водоснабжение 0,7 3,2 23,4 22,3 Канализация 0,5 2,6 17,3 16,7 Содержание домов и придомовых территорий 1,6 10,1 48,1 50,9 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 17,1 Природный газ 0,0 0,0 1,2 1,2 Горячая вода, отопление 0,0 0,2 3,4 3,4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,8 3,0 5,5 4,7 Здравоохранение 0,8 3,3 9,2 8,8 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,8 2,9 8,1 7,5 Амбулаторные услуги 1,2 5,6 14,6 14,9 Транспорт -0,7 3,8 14,9 16,1 Топливо и масла -2,5 4,0 18,9 20,9 Транспортные услуги 1,5 6,4 18,8 19,7 Пассажирский железнодорожный транспорт 3,3 4,6 7,0 6,9 Пассажирский автодорожный транспорт 1,4 6,6 20,2 21,2 Связь 0,6 4,1 9,9 11,2 Отдых и культура 1,0 2,9 4,8 4,9 Образование 0,2 2,0 15,3 15,3 Рестораны та гостиницы 0,9 3,3 16,9 16,9 Разные товары и услуги 0,8 2,7 9,3 8,4

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат