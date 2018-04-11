Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2% – Госстат

По данным ведомства, в годовом измерении (март-2018 к марту-2017) рост потребительских цен замедлился до 13,2% с 14% по итогам февраля и 14,1% – по итогам января.
Базовая инфляция в марте-2018 ускорилась до 1,4% с 0,6% в феврале и 0,7% – в январе, однако в годовом измерении она также замедлилась до 9,4% с 9,6% по итогам февраля и 9,7% – по итогам января.
Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 3,5%, а базовая инфляция составила 2,7%.
На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 5,0% и 3,0%) подорожали овощи и фрукты. На 1,6-0,8% повысились цены на рыбу и продукты из рыбы, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 3,6-0,2% подешевели гречневая крупа, яйца, сахар, молоко, сало.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошло главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,6%, платы за аренду жилья - на 1,2%, водоснабжение - на 0,7%, канализацию - на 0,5%.
Снижение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2,5%, автомобилей - на 1,9%. Вместе с тем на 3,3% и 1,4% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном транспорте.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.
Нацбанк в конце октября прошлого года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 7,3% с 6,0%, а Кабинет министров затем также ухудшил его с 7% до 9%.
Помимо того, НБУ для сдерживания роста цен со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.
Индекс цен потребителей в марте 2018г, %:
|март 2018 к февралю 2018
|март 2018 к декабрю 2017
|март 2018 г. к марту 2017
|январь-март 2018 к январю-марту 2017
|Индекс потребительских цен
|1,1
|3,5
|13,2
|13,8
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,1
|4,2
|17,3
|17,5
|Продукты питания
|1,2
|4,4
|17,9
|18,0
|Хлеб та хлебопродукты
|0,7
|2,6
|8,7
|9,7
|Хлеб
|1,3
|4,4
|17,6
|18,7
|Макаронные изделия
|1,0
|3,2
|9,8
|9,8
|Мясо и мясопродукты
|0,8
|1,6
|25,9
|27,4
|Рыба та рыбопродукты
|1,6
|5,4
|3,4
|1,9
|Молоко
|-0,4
|1,5
|17,7
|19,0
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|1,0
|2,9
|14,7
|16,2
|Яйца
|-0,7
|0,6
|61,7
|45,2
|Масло сливочное
|1,4
|2,7
|16,2
|17,1
|Масло подсолнечное
|0,1
|1,1
|3,5
|3,8
|Фрукты
|3,0
|18,4
|40,6
|41,3
|Овощи
|5,0
|18,1
|25,6
|21,9
|Сахар
|-0,7
|-2,4
|-16,0
|-12,5
|Безалкогольные напитки
|0,6
|1,1
|5,5
|5,8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,3
|3,8
|20,2
|20,4
|Одежда и обувь
|9,6
|2,4
|0,5
|1,1
|Одежда
|9,6
|3,1
|0,6
|1,0
|Обувь
|9,6
|1,4
|0,4
|1,2
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,3
|1,1
|6,0
|9,1
|Содержание и ремонт жилья
|0,9
|3,6
|10,0
|9,4
|Водоснабжение
|0,7
|3,2
|23,4
|22,3
|Канализация
|0,5
|2,6
|17,3
|16,7
|Содержание домов и придомовых территорий
|1,6
|10,1
|48,1
|50,9
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|17,1
|Природный газ
|0,0
|0,0
|1,2
|1,2
|Горячая вода, отопление
|0,0
|0,2
|3,4
|3,4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,8
|3,0
|5,5
|4,7
|Здравоохранение
|0,8
|3,3
|9,2
|8,8
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,8
|2,9
|8,1
|7,5
|Амбулаторные услуги
|1,2
|5,6
|14,6
|14,9
|Транспорт
|-0,7
|3,8
|14,9
|16,1
|Топливо и масла
|-2,5
|4,0
|18,9
|20,9
|Транспортные услуги
|1,5
|6,4
|18,8
|19,7
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|3,3
|4,6
|7,0
|6,9
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1,4
|6,6
|20,2
|21,2
|Связь
|0,6
|4,1
|9,9
|11,2
|Отдых и культура
|1,0
|2,9
|4,8
|4,9
|Образование
|0,2
|2,0
|15,3
|15,3
|Рестораны та гостиницы
|0,9
|3,3
|16,9
|16,9
|Разные товары и услуги
|0,8
|2,7
|9,3
|8,4
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат