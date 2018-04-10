Меркель заявляет о необходимости сохранить транзит газа через Украину

"Мы приняли во внимание мнение президента Украины по этому (строительство газопровода "Северный поток-2" - ИФ) вопросу. Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу. Но все равно стоит вопрос о том, чтобы часть газа проследовала через украинскую территорию", - сказала А.Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине во вторник.
Канцлер ФРГ подчеркнула важность сохранения транзита газа через территорию Украины.
"Конечно, тут следует учитывать политическую составляющую этого вопроса", - подчеркнула А.Меркель.