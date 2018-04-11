Ядерный шантаж больше не страшен? Может ли Украина обойтись без российских ТВЭЛов

Алексей ШЕВНИН / Деловая столица

Украина больше не рискует погрузиться во тьму, если Россия прекратит поставки ядерного топлива.

Министр энергетики Игорь Насалик объявил об этом в Верховной Раде и в подтверждение своих слов привел пример прошлого месяца, когда мы смогли быстро нарастить производство электроэнергии в ответ на резкий дефицит природного газа из-за срыва договоренностей "Газпромом". Насалик утверждает, что даже без поставок тепловыделяющих сборок для реакторов ВВЭР-1000, которых в Украине большинство, энергетическая система будет работать в штатном режиме, поскольку часть ядерного топлива нам поставляет американская компания Westinghouse, а часть атомных мощностей можно будет заменить другими видами генерации.

"В марте мы потребили электроэнергии по сравнению с прошлым годом больше чем на 2 млрд кВт-ч. Что это значит, что в некоторые дни нагрузка на систему была больше чем 3,5 атомных блока. Даже в европейских развитых странах при выходе двух атомных блоков - ситуация считается как номер один. А у нас при отсутствии трех с половиной атомных блоков по мощности мы проходили ее в штатном режиме без каких-либо замечаний к работе энергетической системы нашего государства", - похвалился Насалик.

За счет чего выживем

Речь о том, что в случае чего можно нарастить выработку на тепловых электростанциях (ТЭС). По данным ДП "Энергорынок", по сравнению с мартом прошлого года в минувшем месяце производство электроэнергии действительно выросло с 12,18 до 14,04 млрд кВт-ч. И львиную долю прироста обеспечили именно ТЭС: с 2,29 до 3,96 млрд кВ-ч. Прибавила и гидрогенерация - с 1,12 до 1,45 млрд кВт-ч. А вот атомная энергетика даже немного просела, выдав в марте 7,11 млрд кВ-ч, что на 480 млн кВ-ч меньше, чем годом ранее.

Несмотря на такие показатели, обойтись без ядерного топлива от российского госпредприятия "ТВЭЛ" было бы крайне сложно. В Украине на четырех электростанциях находится в эксплуатации 15 энергоблоков, а топливо Westinghouse используется лишь на шести: №2 и №3 Южно-Украинской АЭС, №1, №3, №4, №5 Запорожской АЭС. Правда, это производительные водо-водяные реакторы, каждый мощностью 1000 МВт, и того - 6000 МВт. Так что американцы обеспечивают тепловыделяющими сборками почти половину нашей атомной генерации.

Запас мощности

Однако, судя по этим цифрам, в случае остановки энергоблоков на российском топливе придется покрывать дефицит электроэнергии до 4 млрд кВт-ч. Только что Насалик подтвердил живым примером, что мы можем быстро нарастить выработку на 2 млрд кВт-ч. А если продолжать тенденцию, придется все больше нагружать другие генерации, в основном ТЭС, которые нередко изношены, но имеют в сумме огромную установленную мощность - более 27 тыс. МВт. Плюс в том, что ТЭС в Украине массово переходят на газ, сократив за прошлый год потребление антрацита с 10,6 до 5 млн т, но есть и существенный недостаток.

Дорогой ценой

Продукция теплоэлектростанций в разы дороже, чем у АЭС или ГЭС. Так, в марте 2018 г. тепловая генерация поставляла на Оптовый рынок электроэнергии по цене 1892 грн за МВт-ч, тогда как атомная - по 546 грн за МВт-ч, а ГЭС - 392 грн за МВт-ч. Оптовый рынок - это, по сути, "котел", в который сливается все выработанное электричество, а оттуда оно уже продается потребителям. При таких расценках естественно, что повышение в нем доли тепловой генерации увеличивает среднюю цену продажи электроэнергии. В минувшем марте она составила 1127 грн за МВт-ч, тогда как год назад была всего 949,4 грн за МВт-ч. В первую очередь подорожание произошло из-за увеличения доли ТЭС в общей выработке. В 2018 г. уже повысилась оптовая рыночная цена на электроэнергию - с 1 января на 9,5%, а с 1 апреля - еще на 6,1%. Для населения платежки еще не "потяжелели", а вот промышленность с января стала платить больше на 8-11%.

Одна из причин такого высокого тарифа на продукцию ТЭС - известная формула расчета цены угля, используемого в производстве электричества, Роттердам+. Это означает, что даже добытый в Украине уголь закладывается в тариф по такой цене, как будто его привезли с биржи в Роттердаме.

Выходит, с большим скрипом Украина может пережить прекращение поставок ядерного топлива из России, но это будет дорого стоить.