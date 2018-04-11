Всемирный банк против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом сообщил руководитель программ и ведущий экономист ВБ Фарук Кхан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник, передают Українські Новини.

"Мы не считаем, что Украина может позволить себе подобную инициативу в ближайшее время", - сказал он.

Кхан отметил, что опыт применения подобного шага в других странах показывает значительное сокращение налоговых поступлений, а этого Украина не может себе позволить.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко считает необходимым дополнительное обсуждение законопроекта о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал перед его регистрацией в Верховной Раде.

При этом Порошенко рассчитывает, что Рада примет закон о налоге на выведенный капитал до 2019 года.