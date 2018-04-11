Суд отменил распоряжение НБУ о проверке Приватбанка, которая привела к его национализации

Пальчевский Иван / FinClub

Запущенный Лондонским судом арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова не мешает бывшим акционерам ПриватБанка побеждать в украинских судах. Им удалось добиться решения, которое может запустить цепную реакцию признания незаконной национализации банка, предупреждают юристы.

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Команда юристов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова добилась судебного решения, которое способно обрушить как карточный домик проведенную государством в конце 2016 года национализацию ПриватБанка. 2 марта 2018 года подконтрольная бизнесменам кипрская компания Triantal Investments Ltd. выиграла в Окружном админсуде Киева дело № 826/6664/17 против Нацбанка. Третьими лицами выступали Минфин и ПриватБанк.

До национализации банка Triantal Investments владела 16,8% его акций. В мае 2017 года кипрская компания обратилась в суд с требованием признать противоправным и отменить распоряжение Национального банка № 4274-р от 17 октября 2016 года. Этим распоряжением Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки ПриватБанка. И уже результаты этой проверки легли в основу решения НБУ о признании банка неплатежеспособным, которое сделало возможным национализацию ПриватБанка.

Судья Окружного админсуда Алексей Огурцов признал противоправным и отменил распоряжение НБУ о проведении проверки в ПриватБанке в октябре 2016 года. Нацбанк с этим не согласился. 2 апреля он подал апелляцию, сообщили FinClub в пресс-службе НБУ.

После вхождения государства в капитал банка представители НБУ неоднократно говорили о масштабе проблем, которые выявила его проверка. В частности, отмечалось, что регулятивный капитал ПриватБанка на 1 декабря 2016 года был отрицательным - минус 28,8 млрд грн (общий кредитный риск составлял 85,3 млрд грн, а непокрытый кредитный риск - 55,1 млрд грн).

Спустя год после национализации Геннадий Боголюбов утверждал, что НБУ принимал решение о признании банка неплатежеспособным, в том числе основываясь на том, что банк допустил отрицательное значение капитала «-28,8 млрд грн». По его словам, вывод инспекции НБУ «об отрицательном значении капитала» основывался на отсутствии качественного обеспечения по «кредитам», которые были трансформированы в октябре-ноябре 2016 года.

Вероятные последствия

Этот судебный эпизод является фрагментом кампании бывших владельцев по оспариванию национализации банка. С мая 2017-го в Окружном админсуде Киева рассматривается иск Triantal Investments с требованием к НБУ, Кабмину, ФГВФЛ и НКЦБФР предоставить «информацию, которая докажет необходимость дополнительной капитализации ПриватБанка по результатам проведенного диагностического обследования в 2015 году» (дело № 826/6665/17). Впрочем, уже в июне 2017-го истец попросил «заморозить» рассмотрение иска до решения по делу № 826/6664/17.

Кипрская компания также оспаривает список инсайдеров ПриватБанка: требует отметить решение комиссии по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами НБУ № 105 от 13 декабря 2016 года. Первые свои иски (дело № 826/13827/17 и дело № 826/13825/17) она отозвала в ноябре 2017-го, но последний иск (№ 826/13813/17), который был подан в январе 2018 года и оказался у судьи Игоря Смолия, остался в суде и будет рассмотрен 18 апреля.

По мнению юристов, выигранное решение суда, если оно будет подтверждено апелляционной инстанцией, может обеспечить «цепную реакцию» оспаривания всей национализации. Ведь намного эффективнее сначала признать незаконными отдельные процедурные моменты, предваряющие национализацию, чтобы потом «оспорить» сам факт вхождения государства в банк.

«Признание незаконной проверки - это первый шаг, чтобы отменить национализацию ПриватБанка и запустить последующую цепочку событий. Все знают, насколько оппонент государства изощрен в юридических тонкостях и пользуется слабостями правовой позиции. Видимо, после решения Лондонского суда об аресте активов они решили начать с самого корня, отменив для начала решение о проведении проверки в банке», - говорит управляющий партнер адвокатского объединения «Спенсер и Кауфманн» Валентин Загария.

Поскольку инициирование проверки оказалось незаконным, то это кидает тень на законность использования результатов проверки при признании банка неплатежеспособным. «Признание незаконным проведения проверки в ПриватБанке накануне национализации закладывает основания для удовлетворения иска о незаконности решения о признании банка неплатежеспособным и последующем вхождении государства в капитал. Когда такой иск будет рассматриваться в суде, то ему уже ничего другого не останется, как принять сторону истца на основании решений других судов», - считает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

Но оспорить национализацию сможет только мажоритарий. «Ранее, рассматривая подобный спор по Болгарии, Европейский суд по правам человека постановил, что акционер должен быть мажоритарным, чтобы оспорить национализацию или ликвидацию банка. Если эта кипрская компания докажет, что она мажоритарий, то проблем не возникнет. Если же нет, то мажоритарный акционер может использовать это решение суда, чтобы оспорить национализацию», - говорит Виктор Мороз. А признание судом незаконным решения о неплатежеспособности банка освободит экс-собственников от ответственности за доведение его до неплатежеспособности.

Отметим, что национализация банка оспаривается мажоритарием - Игорем Коломойским - с июня 2017-го. Его иск № 826/7432/17 рассматривается Игорем Качуром в этом же Окружном админсуде Киева. Ближайшее заседание запланировано на 29 мая 2018-го. И ничто не мешает адвокатам экс-банкира подать в суд ходатайства в связи с выигранным Triantal спором по проверке ПриватБанка.

По мнению Валентина Загарии, если решение суда о незаконности проверки НБУ вступит в силу после прохождения судов всех инстанций, оно может повлиять на рассмотрение иска ПриватБанка в Лондоне. «Если решение вступит в силу после рассмотрения Верховным судом, то оно, безусловно, повлияет на рассмотрение дела в английской юрисдикции. Оно может нанести сильный удар и даже приостановить рассмотрение иска банка о взыскании с бывших собственников средств», - отметил юрист.