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Российский рынок потерял 2,7 трлн рублей капитализации за день
07:23 10.04.2018 |
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен в секторе «Основной рынок» Московской биржи, по итогам торгов в понедельник 9 апреля составила 36,193 трлн руб. ($625,819 млрд по официальному курсу ЦБ России).
Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2,716 трлн руб., или на 7%. При этом наблюдался рекордный в истории Мосбиржи оборот - 150 млрд руб. Лидерами рыночной стоимости оставались Сбербанк (4,867 трлн руб.), «Роснефть» (3,185 трлн руб.) и «Газпром» (3,181 трлн руб.).
На 29 декабря 2017 г. капитализация составляла 35,771 трлн руб. Таким образом, день торгов после введения США новых санкций против российских компаний фактически стер весь рост капитализации с начала 2018 г.
Состояние Дерипаски за день уменьшилось на $1,6 млрд.
Состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски 9 апреля уменьшилось на $1,6 млрд (-29,7%) до $3,7 млрд. Такова оценка его состояния журналом Forbes в реальном времени. Теперь Дерипаска на 626-м месте в списке мировых миллиардеров по версии издания.
Согласно оценке журнала состояние сенатора Сулеймана Керимова сократилось на $1,5 млрд (до $5 млрд), Владимира Потанина - на $1,3 млрд ($14,4 млрд), Вагита Алекперова - на $1,2 млрд ($16,5 млрд), Виктора Вексельберга - на $980 млн ($13,6 млрд).
6 апреля минфин США ввел новые санкции против российского бизнеса и должностных лиц. В санкционный список включены 26 человек, из них 24 россиянина, и 15 компаний. Восемь из этих компаний подконтрольны Дерипаске или его структурам. Речь идет о En+ Group, UC Rusal, B-Finance LTD, «Базовом элементе», группе ГАЗ, «Русских машинах», «Евросибэнерго» и агрохолдинге «Кубань».
«Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», - ранее передал комментарий Дерипаски его официальный представитель.
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