Российский рынок потерял 2,7 трлн рублей капитализации за день

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен в секторе «Основной рынок» Московской биржи, по итогам торгов в понедельник 9 апреля составила 36,193 трлн руб. ($625,819 млрд по официальному курсу ЦБ России).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2,716 трлн руб., или на 7%. При этом наблюдался рекордный в истории Мосбиржи оборот - 150 млрд руб. Лидерами рыночной стоимости оставались Сбербанк (4,867 трлн руб.), «Роснефть» (3,185 трлн руб.) и «Газпром» (3,181 трлн руб.).

На 29 декабря 2017 г. капитализация составляла 35,771 трлн руб. Таким образом, день торгов после введения США новых санкций против российских компаний фактически стер весь рост капитализации с начала 2018 г.

Состояние Дерипаски за день уменьшилось на $1,6 млрд.

Состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски 9 апреля уменьшилось на $1,6 млрд (-29,7%) до $3,7 млрд. Такова оценка его состояния журналом Forbes в реальном времени. Теперь Дерипаска на 626-м месте в списке мировых миллиардеров по версии издания.

Согласно оценке журнала состояние сенатора Сулеймана Керимова сократилось на $1,5 млрд (до $5 млрд), Владимира Потанина - на $1,3 млрд ($14,4 млрд), Вагита Алекперова - на $1,2 млрд ($16,5 млрд), Виктора Вексельберга - на $980 млн ($13,6 млрд).

6 апреля минфин США ввел новые санкции против российского бизнеса и должностных лиц. В санкционный список включены 26 человек, из них 24 россиянина, и 15 компаний. Восемь из этих компаний подконтрольны Дерипаске или его структурам. Речь идет о En+ Group, UC Rusal, B-Finance LTD, «Базовом элементе», группе ГАЗ, «Русских машинах», «Евросибэнерго» и агрохолдинге «Кубань».

«Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», - ранее передал комментарий Дерипаски его официальный представитель.