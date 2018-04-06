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Отставка правительства отменяется. Переформатирование тоже
09:40 06.04.2018 |
О досрочных выборах все уже почти забыли. Теперь главным фетишем стало переформатирование правительства. Но и оно почти нереально. Точнее, реалистичность этого сценария составляет менее одного процента. Единственное что возможно - "косметические изменения".
Стартовые позиции
Стартовые позиции очень просты: Петр Порошенко очень хочет, чтобы его ВИП-агитатором стал Владимир Гройсман. Премьер обещает не идти на выборы (он и не собирается этого делать) и говорит, что поддержит Президента. Но на Банковой хотят гарантий, которые можно сформулировать так: все должны раствориться в ореоле Первого.
Можно долго и много говорить о семерках или о девятках и о дискуссии там. Можно пространно анализировать позицию каждого из этих почтенных собраний, но суть все равно сведется к вышеуказанной формуле. Правда, ее следует несколько расширить: единой партии власти не будет (вероятность выше 90%), никто из семерки в Президенты идти не собирается (вероятность выше 90%), ВИП агитаторами будут только представители БПП, все остальные, так или иначе, готовы поддержать президента.
Сценарии отставки
На сегодня в парламенте все ждут отчета правительства, как какой-то невероятной точки Ч. Однако, элементарный анализ голосов говорит, что голосов за отставку просто нет. БПП даст от силы 70-80 голосов. Фронтовики - вряд ли вообще за это будут голосовать (идея Банковой о премьере Турчинове - это такая же страшилка, как и досрочные выборы). Ляшко не будет голосовать. "Самопоміч", Опоблок и "Батьківщина" - вряд ли готовы идти на это. Поэтому пока говорить о недоверии правительству по результатам отчета - просто не приходится.
Другой сценарий - четыре министра уходит в отставку и правительство становится недееспособным из-за отсутствия кворума тоже маловероятен. Причина - а кто будет голосовать за новое правительство? Такие решения можно проводить только, как блиц-криг, а к нему не готовы на Банковой. Тем более, что такой сценарий, как минимум означает месячный парламентский кризис, который в массовом сознании может резко ухудшить отношение к Президенту, ведь все СМИ будут говорить о том, что в "такое сложное время именно Президент оставил страну без правительства".
Именно поэтому все сценарии с отставкой правительства - это мыльный информационный пузырь.
Базовый сценарий Банковой
Последняя надежда Банковой - попытаться переформатировать правительство так, чтобы в нем появилось четыре новых министра и добавить министра ветеранов. Суть игры - получить квалифицированное большинство в правительстве, а потом попробовать качать свои истории через голосование или не голосование. Главные претенденты на вылет известны - это Супрун и Данилюк, плюс надо заполнить вакансии Мининформ и МинАПК. Супрун хотят заменить на Константина Яринича, Данилюка на "кого-то" (Южанина - это больше страшилка, чем реальный претендент). На министра ветеранов все еще хотят протянуть Манько, хотя этот кандидат вызывает идиосенкрезию у большинства членов фракции НФ. Квота МинАПК остается за УДАРом, которого, судя по всему, полностью устраивал бы и нынешний и.о. Мартынюк. Мининформ остается в квоте АП.
Возможно ли сделать такие изменения и приведут ли они к созданию квалифицированного большинства администрации в Кабмине? Опять же, надо считать голоса в парламенте. И здесь мы возвращаемся к вышесказанному: голосов на такую комплексную замену просто нет. Максимум, что может сделать парламент - попробовать заменить Супрун и Данилюка, которые имеют довольно сложные отношения с парламентом. Но кардинально не сможет изменить расклад в правительстве.
Таким образом, мы можем с высокой долей вероятности говорить, что из всей этой эпопеи получится пшик. И все вернутся к стартовым позициям, которые вошли в формулу: разные партии на парламентских выборах, но никто не идет в Президенты кроме Порошенко. В конце концов, с этого все и начиналось полгода назад, когда впервые заговорили о парламентских перевыборах.
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