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Доллар резко обваливают перед Пасхой и готовят к новым качелям
23:58 05.04.2018 |
Экспортеры перед Пасхой обваливают курс доллара: 5 апреля он потерял на межбанке сразу 21 копейку, и остановился на 26,03-26,06 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Бизнес устроил глобальную распродажу валюты, и по итогам дня показал рекордный показатель по объемам торгов. Не только для апреля, но и для всей весны в целом: сумма сделок выросла со вчерашних $408,96 млн. до $717,12 млн.
Доллар продавали практически все, а главным покупателем стал Нацбанк. По словам начальника управления дилинговых операций Банка Пивденный Олега Ропяка, сначала регулятор скупал валюту в функционале Matching, по 26,05 грн/$. А затем заявил первый в этом месяце аукцион: приобрел заявленные $50 млн. из предложенных ему $110,2 млн. с курсом отсечения 26,05 грн./$. Чиновники скупались после провала безналичного курса - по текущим ценам.
«Межбанк открылся у отметок 26,25-26,27 грн./$. Уже к 10:10 котировки ушли к 26,13-26,17 грн./$, а ближе к 11:00, с выходом на торги большего числа банков просели к 26,01-26,05 грн./$. Валютное предложение преобладало над спросом, и Нацбанк объявил о проведении валютного аукциона по покупке доллара общим объемом до $50 млн.», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Финансисты назвали две причины валютных распродаж. Первая - грядущие трехдневные выходные в Украине, связанные с Пасхой.
«Высокая активность рынка объясняется последним полноценным рабочим днем накануне праздников и стремлением участников максимально провести хозяйственные и внешнеэкономические расчеты. В пользу гривны сыграли ревальвационные настроения на следующую неделю в связи с ожидающимися дисбалансами спроса и предложения из-за сдвигов в зачислении валютной выручки и ее выхода на рынок», - отметил Олег Куринной.
С тем же праздником связана и вторая причина.
«Накопилась валютная выручка за несколько праздничных дней в католической Европе (где пасхальные выходные пришлись на пятницу-понедельник)», - сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Безналичные перипетии провоцировали обвал валютных цен и в кассах банковских отделений.
«Наличный рынок продолжает снижение, реагируя на тренды межбанка и преобладание валютного предложения над спросом: утренний уровень котировок составил 26,03-26,12, к середине дня они снизились до 25,98-26,04 грн./$», - уточнил Олег Куринной.
Финансисты не исключают валютных продаж и завтра. Хотя прогнозы по курсу дают разные.
Например, Олег Куринной ждет 6 апреля безналичные торги в рамках 26,0-26,10 грн./$, а Олег Ропяк допускает и более существенное укрепление гривны.
«В ближайшие дни цена должна проверить на прочность диапазон 25,90-26,0 грн/$, от которого мы оттолкнулись в предыдущую волну снижения. Пробитие 25,90 грн/$ и закрепление ниже откроет дорогу к новой цели в области 25,50 грн/$ в более отдаленной перспективе», - сказал нам Ропяк.
Однако крупные игроки не исключают и отскоков курса.
«Мы прогнозируем в пятницу открытие рынка в диапазоне 26,0-26,10 грн./$ и даже допускаем плавный рост к отметкам 26,10-26,15 грн./$ за счет дополнительного спроса на форварда», - отметил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.
Хотя тут же напомнил о важности нацбанковских установок на торги и задач по валютным покупкам.
«Ожидаем что НБУ будет сглаживать дисбаланс спроса и предложения и будет продолжать поддерживать курс на уровне не ниже чем 25,90-26,0 грн./$ в ближайшее время. Основным фактором останется его желание покупать доллар на текущем уровне. Дополнительно может появиться спрос на форвардные контракты, что так же добавит поддержки на текущих отметках», - резюмировал Стадник.
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