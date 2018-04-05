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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Страх и ненависть на выборах в Венгрии: Орбан ставит все на победу

18:56 05.04.2018 |

Мир

 Дмитрий Тужанский / Европейская правда

Пока Украина будет отмечать Пасху, в соседней Венгрии состоится праздник волеизъявления. И за несколько дней до парламентских выборов все выглядит так, что это будет третья подряд победа правящего блока "Фидес-ХДНП" во главе с Виктором Орбаном.

В то же время нынешняя избирательная кампания в Венгрии имеет все шансы войти в учебники политологии как одна из самых грязных, манипулятивных и бессодержательных в истории этой страны.

Ответственность за это в первую очередь лежит на правящей команде, которая любой ценой пытается удержать власть.

Вместе с тем, у Виктора Орбана вряд ли когда-либо публично согласятся с упреками в "манипулятивности", а тем более "бессодержательности" кампании, ведь нынешние выборы они в который раз провозгласили судьбоносными для Венгрии, ее нации и всей Европы.

Мигранты с утра до ночи

Казалось, что поражение на выборах мэра Ходмезёвашархей в конце февраля, за полтора месяца до главных выборов, станет причиной серьезных изменений в избирательной кампании партии власти.

Ведь если "план Сороса" и мигранты, благодаря которым правящая команда удерживала заоблачный рейтинг последние три года, больше не работают как политическая технология даже в пограничном городке, где последние десятилетия правил "Фидес" и из которого происходят сразу несколько его партийных лидеров, то действительно пора что-то менять.

И правда, после того поражения Сороса вместе с мигрантами на несколько дней "поставили на паузу", чтобы уже вскоре довести эти темы до абсолюта избирательной пропаганды.

"Если мы хотим победить, то наша команда должна мобилизовать в два-три раза больше сил, чем наши оппоненты. Работать с двойной отдачей - это урок", - так прокомментировал премьер Орбан поражение в Ходмезёвашархей. Эти слова фактически коротко описывают происходящее в последний месяц в Венгрии:

тема "мигрантов" не только не отошла на второй план, а заполонила все провластные СМИ и стала тотальной повесткой дня.

Конечно, в штабе правящей партии "Фидес" несколько изменили акценты, сосредоточившись на рассказах об ужасных преступлениях мигрантов в разных странах Европы и о том, что именно это ждет Венгрию, если правящая команда поменяется.

Своеобразной точкой отсчета новой фазы кампании партии власти можно считать видео из Вены, которое в начале марта записал в столице Австрии один из лидеров "Фидес" и руководитель офиса премьера Венгрии Янош Лазар. Видео было, конечно же, о мигрантах, мол, посмотрите, во что превратилась величественная Вена, переполненная мигрантами, и именно это грозит Венгрии.

Неудивительно, что запись заблокировали на Facebook, а скандал сразу же оказался на первых полосах не только венгерских, но и мировых СМИ.

Но несмотря на это, именно с тех пор венгров начали уже не просто пугать мигрантами, а рассказывать о реальной угрозе превратиться в меньшинство в собственной стране, когда мигранты заберут работу, дома, захватят храмы и начнут насиловать прямо на улицах. Все это, согласно новостям провластных СМИ, ежедневно происходит в соседних странах, где, в отличие от Венгрии, толерантны к миграции.

Все чаще эта тема дополнительно "разгоняется" в медиа с помощью классических fake news. И эта практика уже стала поводом для отдельных обозревателей взяться за изучение того, как венгерские провластные медиа начинают напоминать кремлевскую пропагандистскую машину.

Чтобы хотя бы приблизительно понять масштабы и агрессивность сегодняшней кампании в Венгрии, достаточно зайти на один из главных рупоров партии власти, сайт Origo.hu, и через функцию поиска посмотреть, сколько слов "миграция" и однокоренных будет на первом экране главной страницы.

Конечно, это шокирует.

Но гораздо важнее понимать, что речь идет не просто о специфике нынешней избирательной кампании в Венгрии, а, похоже, о победной стратегии, которая отражает настроения венгерского общества, пусть и в виде чистых фобий.

Ведь после частичного проседания рейтинга "Фидес-ХДНП" в феврале, что выглядело несколько тревожно для Орбана на фоне поражения в Ходмезёвашархей, сейчас рейтинг партии власти стабильно высок: в середине марта он находится в диапазоне 47-54%.

Атака фейками

Но мигранты - это не единственный инструмент, с помощью которого команда Виктора Орбана собирается в третий раз подряд, а вообще - уже в четвертый, победить на выборах.

Последний месяц не забывают в "Фидес" и о Джордже Соросе. Так, Виктор Орбан лично назвал его "главным кукловодом" антиправительственных протестов в Словакии из-за убийства журналиста. Проправительственное издание Magyar Idők посвятило "вмешательству Сороса" во внутренние дела европейских стран целое расследование, в котором, кстати, упомянули даже украинскую Революцию достоинства как одну из миссий венгерско-американского миллиардера.

В одном из последних заявлений венгерский премьер прямо заявил, что в стране есть 2000 человек, связанных с Соросом и работающих над свержением правительства и превращением Венгрии в страну мигрантов.

Понятно, что, по версии пропаганды "Фидес", на Сороса работает и венгерская оппозиция. Вся без исключения.

Виктор Орбан регулярно обвиняет ее во всех грехах лично, заявляя, что Венгрия не заслуживает такую ​​оппозицию - слабую и антивенгерскую.

Но этими обвинениями атаки на венгерскую оппозицию не ограничивается. Партия власти ведет против нее отдельную системную целенаправленную кампанию.

 "Не допустите, чтобы последним смеялся Сорос"

Сегодня - в первую очередь против партии "Йоббик" и ее лидера Габора Воны, как недавно самой рейтинговой оппозиционной силы. Уже более полугода в провластных медиа продвигается тема о внутреннем расколе в "Йоббик", которая пытается отойти от своего экстремистского и антисемитского прошлого. Против Габора Воны ведется индивидуальная кампания, даже с ударами "ниже пояса", а именно сплетнями о сексуальной ориентации политика и его вере в... ислам.

Все эти конспирологические теории о Соросе только усиливают очень действенную тему мигрантов, подпитывая атмосферу страха, а грязные технологии - атмосферу вражды в обществе. Их цель - максимально мобилизовать собственный электорат, а это около 1,8-2,4 млн человек, и одновременно демобилизовать протестный электорат, вызвать у него отвращение и нежелание идти на выборы вообще.

Именно низкая явка (или хотя бы такая, как на прошлых выборах - на уровне 60%) является идеальным сценарием 8 апреля для правящей "Фидес", чтобы не повторился сценарий выборов мэра Ходмезёвашархей, когда объединенный кандидат от оппозиции смог мобилизовать значительно больше голосов, чем общий рейтинг всех поддержавших его оппозиционных партий.

Для дополнительной подстраховки пиарщики "Фидес-ХДНП" в этой кампании сделали отдельную ставку на "фейковые партии", которые должны дополнительно запутать часть избирателей и распылить голоса.

Новые лидеры оппозиции

В то же время аномально высокая явка - это единственное, на что остается надеяться соперникам партии власти. Социологи подсчитали, что у оппозиции может появиться шанс на победу, если на выборы в ближайшее воскресенье придут 65-75% избирателей, ведь около 40% венгерского электората до сих пор не определились, идти ли на участки и если да, то за кого голосовать.

Но даже при таком сценарии шансы оппозиции победить "Фидес" остаются призрачными, поскольку все переговоры о согласовании сильных кандидатов на 106 мажоритарных округах закончились только ситуативными и гипотетическими союзами.

О них на днях заявили социалисты (MSZP-P), "Демократическая коалиция" Дюрчаня (DK) и партия "Вместе" (Együtt). Еще раньше были переговоры с участием также "Йоббик" и "зеленых" (LMP).

Ради того, чтобы объединить венгерскую оппозицию в борьбе против "Фидес", были даже запущены две инициативы - V18 и Rendszerváltás 2018 ("Изменение системы").

Первая принадлежит бывшим политикам, другая - недавно избранному мэру Ходмезёвашархей Петеру Марки-Зай и его команде. Сейчас это уже практически синхронизированные онлайн-платформы, которые призваны помочь оппозиционному электорату самоорганизоваться и проголосовать за тех кандидатов на 106 округах, которые действительно могут победить выдвиженцев "Фидес-ХДНП".

Данные об условно лучших кандидатах от оппозиционных партий формируются в реальном времени по округам на базе различных социологических данных. Произведет ли это весомый эффект - спрогнозировать трудно.

Вместе с тем, создается впечатление, что сами оппозиционные партии не слишком заинтересованы в реальном объединении, а только используют эту тему как избирательную технологию, ведь есть общественный запрос на объединение. Параллельно каждая из оппозиционных сил на самом деле решает свои узкополитические задачи.

"Йоббик" пытается политически оформить свою трансформацию из крайнеправых в народную партию и закрепить за собой статус главной оппозиционной силы Венгрии, вокруг которой и должна объединяться вся венгерская оппозиция. Именно поэтому Габор Вона в своей риторике немало внимания уделяет не только критике правительства, но и социально-экономическим вопросам, которые нужно решить.

Так "Йоббик" пытается занять нишу парламентской системной оппозиции, которую до сих пор удерживали социалисты. При этом "Йоббик" не забывает и о компромате на "Фидес", который умело поставляет бывший соратник и сосед по комнате Виктора Орбана в студенческом общежитии медиамагнат Лайош Шимичка. В первую очередь, речь идет о коррупционных скандалах, связанных с ближайшим окружением венгерского премьера.

Таким образом, даже ощутимо проиграв "Фидес", "Йоббик" на самом деле может стать главным победителем этих выборов.

У партии есть все шансы занять второе место, опередив других оппозиционеров. Ее рейтинг в марте колеблется в диапазоне 16-19%.

Еще одним победителем этих выборов, похоже, станет бывший премьер Венгрии Ференц Дюрчань, которого уже многие списали со счетов. Его риторика не столь агрессивна, как у партии власти, но тоже с элементами вражды. Дюрчань выбрал для своей кампании, на первый взгляд, противоречивую нишу, но она гарантирует его партии 6-8% и собственную фракцию в парламенте.

Речь идет о теме отмены всех "привилегий" для иностранных венгров - от права голосовать на выборах до, например, пенсий и других доплат от венгерского правительства. Очевидная попытка сыграть на том, что венгерское правительство дотирует иностранных венгров в то время, как далеко не все в Венгрии живут достойно.

Парадоксально, но несмотря на бурную критику политики "Фидес", именно партии власти эта риторика Дюрчаня на руку, ведь он дополнительно мобилизует довольно инертный электорат зарубежных венгров в соседних странах, в частности в Украине.

Кстати, в отношении украинских венгров Дюрчань инициировал самые скандальные кампании - от разоблачения фальшивых прописок украинцев с венгерскими паспортами в приграничных селах до сбора подписей за отмену венгерских пенсий для украинцев. Последнее - противоречивый ход, ведь венгерские пенсии украинцам выплачиваются согласно межгосударственному договору 1963 года, то есть его Ференц Дюрчань мог отменить лично, когда занимал пост премьера и имел большинство в парламенте.

Блок "социалистов" с партией "Диалог" (MSZP-P), как и условные "зеленые" из LMP, похоже, рассчитывают на инерцию электората, планируя собрать свои проценты без резких движений: первые - от 11% до 18%, вторые - 6-8%. Следует отметить, что именно MSZP и LMP многие называют потенциальными союзниками "Фидес" после выборов.

Или, возможно, даже партнерами по коалиции, если партия власти не сможет получить по крайней мере простое большинство.

Главная интрига выборов

Еще до официального старта этой кампании в среде оппозиции достаточно популярным было мнение, что выборы 2018 года на самом деле являются подготовкой к следующим, которые пройдут в 2022-м, потому что реальный шанс победить "Фидес" представится тогда, а не сейчас.

Действия венгерской оппозиции и свежие данные социологических исследований вновь актуализируют этот тезис накануне дня голосования.

В то же время 4 апреля авторитетное агентство Medián обнародовало данные социологического исследования второй половины марта с акцентом на той части электората, которая колеблется или уходит от ответа, за кого голосовать. И эксперты Medián предполагают, что эти голоса может взять именно "Фидес", таким образом получив не просто большинство в парламенте, в чем уже почти никто не сомневается, а 2/3 мест.

 "Для нас Венгрия - на первом месте"

На такой результат у Виктора Орбана, конечно, надеются, но будут рады даже простому большинству в Национальном собрании. Если же сбудется последний прогноз Medián, то это будет хорошим подарком Орбану на 55-летие, которое он отметит в конце мая.

Хотя уже сейчас значительно больше всех интересует другое: изменится ли политика команды Орбана после выборов и как, ведь нынешняя воинственная риторика и агрессия "Фидес", похоже, наконец достигла пика и даже начала истощать и Венгрию изнутри, и ее соседей и партнеров, прежде всего ЕС и Украину.

Это действительно главная интрига, ведь постоянная борьба - главная стихия Виктора Орбана как политика.
 

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04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

04.04 Ком­па­ния Hyundai пред­ста­ви­ла об­нов­лен­ный крос­со­вер Tucson

04.04 Apple ра­бо­та­ет над бес­кон­такт­ным дис­пле­ем для бу­ду­щих iPhone

04.04 Ущерб крип­то­ва­лют­ных ин­ве­сто­ров от ха­ке­ров и мо­шен­ни­ков со­ста­вил $1,7 млрд

04.04 Subaru Forester по­лу­чил но­вую плат­фор­му и дви­га­тель

04.04 Опуб­ли­ко­ван пе­ре­чень смарт­фо­нов с под­держ­кой Project Treble

04.04 Иг­ро­вой но­ут­бук Asus ROG Zephyrus M GM501 по­лу­чил уни­каль­ную кон­струк­цию кор­пу­са

03.04 Бра­у­зер Google Chrome ска­ни­ру­ет фай­лы на ком­пью­те­рах поль­зо­ва­те­лей

03.04 Кон­цепт-кар Essentia стал пер­вым элек­три­че­ским Genesis

03.04 Xiaomi пред­ста­ви­ла кон­ку­рен­та Siri и Google Assistant

03.04 SEC об­ви­ни­ла в мо­шен­ни­че­стве ос­но­ва­те­лей Centra, по­лу­чив­ших $32 млн за счет ICO

03.04 В Google за­па­тен­то­ван но­ут­бук с дву­мя дис­пле­я­ми на крыш­ке

03.04 Ки­тай бу­дет про­во­дить те­сти­ро­ва­ние бес­пи­лот­ных ав­то­мо­би­лей в 40 круп­ней­ших го­ро­дах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

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04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

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