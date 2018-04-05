Компромат покойником: Почему “деньги Каддафи” для Тимошенко - это “квартира Лещенко”- 2

Юрій Васильченко / Depo.ua

НАБУ начало проверку сообщений о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Чем это закончится...

Как сообщил народный депутат Владимир Арьев, в ответе Национального антикоррупционного бюро на его запрос указано: "По результатам информационно-аналитического исследования, в случае выявления признаков уголовного правонарушения, отнесенного к подследственности Национального бюро, будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины".

Напомним, 20 марта группа народных депутатов обратилась к НАБУ с запросом в отношении расследования получения Юлией Тимошенко денег от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. "Экс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу и допрашивают за нарушения финансирования его предвыборной кампании, в частности, и за возможные €50 млн от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Недавно арабское издание писало о том, что €4 млн наличными от Каддафи получила Юлия Тимошенко", - написал тогда Арьев у себя в Facebook. Лидер "Батькивщины" опровергла информацию, изложенную в статье издания Asharq Al Awsat, но, как стало понятно из ответа на депутатский запрос, в НАБУ все же исследовать эту публикацию на предмет изложения в ней фактов возможных коррупционных действий Тимошенко.

Что означает эта проверка? Первое - производство Бюро не начинало, речь идет лишь об информационно-аналитической проверке. Поэтому говорить, что у Сытника заинтересовались связями бывшего премьера с кровавым режимом Каддафи, - манипуляция. Не заинтересовались, а проверяют сообщения. Таких исследований НАБУ проводит много, по Тимошенко лишь один из них.

Как свидетельствует история, такие проверки могут вообще ничем не закончиться. Самый известный пример - информационно-аналитическая проверка, которую проводили из-за обвинения народного депутата Сергея Лещенко в приобретении квартиры в центре Киева за сомнительные средства. Тогда ныне опальный глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выступал за внесение информации по покупке этой недвижимости в Единый реестр досудебных расследований, но в НАБУ решили иначе. 19 сентября 2016 года Артем Сытник сообщил, что в действиях нардепа есть административные нарушения, связанные с коррупцией (беспроцентная ссуда, которая не является общедоступной услугой в Украине), но они не такие уж и страшные.

В результате проверки информации о "деньгах Каддафи" Тимошенко может остаться в выигрыше. Кто его знает, может источник арабской газеты пошутило. Напомним, близкий помощник из окружения Саифа Аль-Ислама - сына Каддафи - рассказал на условиях анонимности, что лично передал денежные средства на кампанию Тимошенко. "Я вез их в кейсе, улетев в Украину на частном самолете. Я прибыл в киевский аэропорт и передал кейс заместителю премьер-министра", - сказал собеседник Asharq Al Awsat.

Известно, что Каддафи находится с визитом в Киеве в начале ноября 2008 года и встречался не только с Тимошенко, а с Виктором Ющенко. А вот в мае 2009-го в Ливии Юлия Владимировна летала вместе со своими министрами. Официально сообщалось: основная тема переговоров будет касаться сотрудничества в области поставки и переработки нефти, самолетостроения и сельского хозяйства. Кто его знает, может тогда договорились и о деньгах на выборы. На самом деле, чтобы доказать это, нужно не информационно-аналитическое исследование НАБУ, а проверка всех частных визитов в Борисполь или Жуляны иностранцев за тот период, о котором говорит Саиф Аль Ислам. И от этого уже отталкиваться при расследовании. В котором первую скрипку точно играть не НАБУ.

Второе: если поиски "денег Каддафи" в карманах Тимошенко - политическая технология по ее дискредитации, а именно такого мнения придерживаются соратники лидера "Батькивщины" - тогда должны быть следующие ходы. В случае, если Антикоррупционное бюро поступит с Тимошенко, как с Лещенко. Пока эти шаги не очень понятны. Разве что у инициаторов "компромата покойником" есть нечто более серьезное, и это что-то предъявят украинцами в ближайшее время. Если же нет, тогда скорее нужного говорить не о многоходовке против Тимошенко, а о сценарии, когда НАБУ можно будет обвинить в политической избирательности.

Такие обвинения звучали в адрес Сытника из-за незначительного интереса его детективов к бывшим "регионалам" и олигархам, связанным с прошлым режимом. Дело о "черной бухгалтерии" и ПР и сошло на нет. Что же касается представителей "Батькивщины", то они вообще оказались вне пристального взгляда Антикоррупционного бюро. Это дает возможность этой политсиле критиковать "коррумпированную власть", потому что к ее деятелям у НАБУ вопросов нет. Что там, очевидно, истолковывают, как святость и чистоту.

Теперь же Бюро поставили "вилку": отказываются искать связи Юли с Каддафи - Сытника обвинят в заангажированности и подыгрывании оппозиции, нарушают производства - рискуют нарваться на кардинальное изменение мнения "Батькивщины" относительно независимости Бюро. Голоса соратников Тимошенко могут присоединиться к хору тех, кто жестко критикует НАБУ за отсутствие видимых результатов борьбы с коррупцией.