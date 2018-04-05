Варшава снижает накал в конфликте с Киевом

Юрий Панченко / Европейская правда

В последние недели польские чиновники вдруг существенно смягчили свою риторику в отношении Украины.

Громкие международные противоречия, вызванные изменениями польского закона об Институте национальной памяти, заставляют правительство соседней страны корректировать свой внешний курс (хотя причиной скандала была прежде всего не "украинская", а "еврейская" часть этого закона).

Первой ласточкой таких изменений стало программное выступление 21 марта в Сейме главы польского МИД Яцека Чапутовича. В блоке, посвященном отношениям с Украиной, главный польский дипломат выразил лишь одну претензию к украинской власти - о моратории на эксгумации.

На фоне речей предшественника Витольда Ващиковского, который регулярно отмечал "сознательное искажение исторической правды Украиной", а также "героизацию бандеризма", такое выступление выглядело явно как жест примирения.

Даже вспомнив 75-летие событий на Волыни, которое Польша будет отмечать в этом году, Чапутович отметил только важность принятия совместного с Украиной "сценария отмечания годовщины этих исторических событий".

Изменение настроений подтверждают и кадровые изменения в МИД.

В частности, на этой неделе должность государственного секретаря министерства покинул Ян Дзедзичак - один из самых последовательных "борцов за восстановление исторической справедливости". И это не все - по информации польских СМИ, из МИД также уволен глава министерского кабинета Ян Парис, известный заявлением, что Украине нужна Польша, а вот Польша без Украины вполне может справиться.

Показательный момент: на прошлой неделе на сайте ЕвроПравды вышло интервью заместителя главы польского МИД Бартоша Цихоцкого. Разговор с ним состоялся во время Форума "Европа-Украина" в Жешуве. Между днем ​​интервью и его публикацией прошло чуть больше недели, и незадолго до выхода этого материала офис заместителя министра попросил смягчить одно высказывание дипломата, убрав критику действий украинских властей.

И наконец, польские чиновники постепенно меняют свою позицию относительно украинской части новых положений закона об Институте национальной памяти.

Эти нормы уже вступили в силу, но закон направлен на рассмотрение в Конституционный суд. Не исключено, что в итоге судьи уберут из него наиболее одиозные нормы.

В конце марта министр юстиции (и одновременно генпрокурор) Збигнев Зебро направил в Конституционный суд письмо с выводами, согласно которым положения закона о "преступлениях, совершенных украинскими националистами" требуют уточнения и коррекции. Что характерно, до сих пор, в частности, при принятии закона, Минюст не видел проблем с этими нормами.

Достаточно ли этого, чтобы говорить о коррекции курса?

С одной стороны, подобная тактика уже использовалась польским правительством. Например, два года назад, приняв резолюцию о "Волынской резне", польские власти демонстративно провели несколько акций, чествуя "правильных", с их точки зрения, украинцев.

Такие действия имели целью уменьшить негативную украинскую реакцию на принятое решение, без изменений самого "волынского постановления".

Впрочем, нынешняя ситуация несколько отличается от событий двухлетней давности. Международный конфликт вокруг Института нацпамяти оказался настолько громким, что Варшаве действительно нужно снизить напряжение. В том числе - и в отношениях с Украиной.

Конечно, это отличная новость для Украины. Однако остается вопрос: можно ли говорить о нынешней оттепели в отношениях Киева и Варшавы как о долгосрочном тренде?

Есть несколько факторов, которые ставят это под сомнение.

Во-первых, не следует забывать, что 11 июля Польша будет отмечать 75-летие событий на Волыни. Как показала прошлогодняя скорбная годовщина (первая проведенная на официальном уровне), это событие станет источником электоральных баллов для польских ультраправых. И это вызов для "Права и справедливости" - в правящей партии обеспокоены возможным оттоком своих избирателей вправо, а потому все чаще используют соответствующие лозунги.

Так что печальный юбилей станет очередным испытанием для украинско-польских отношений.

И это не единственный риск.

Даже в условиях коррекции курса, "красной линией" для Варшавы остается вопрос моратория на эксгумации. Впрочем, в украинском МИД уже заявили, что ждут от Польши первого шага в вопросе восстановления украинских памятников на своей территории. И только после этого мораторий будет отменен.

Готова ли Варшава на такой компромисс? Здесь уместно процитировать уже упомянутое интервью Бартоша Цихоцкого. "Ни одно польское правительство не пойдет на легализацию монументов, прославляющих людей, которые отличились уничтожением местного населения", - заявил он. По данным ЕвроПравды, эта позиция Варшавы пока коррекции не подлежит.

И наконец, дальнейшее развитие отношений зависит от решения Конституционного суда по закону о ИНП. Соответствующего решения можно ожидать либо к концу апреля, либо в начале мая.

Конечно, публичное изменение позиции главы Минюста увеличивает вероятность того, что конституционные судьи согласятся скорректировать закон. Впрочем, отнюдь не гарантирует этого.

Несмотря на указанные риски, оснований для осторожного оптимизма все же больше.

Очень похоже, что в Варшаве наконец поняли: их претензии к Киеву выросли до абсолютно нереалистичных размеров. А соответственно, гипотетическое их выполнение вызовет протесты внутри украинского общества.

В конце концов, затяжной конфликт Украины и Польши однозначно не на руку нашим странам. Доказано историей.