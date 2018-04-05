До свидания из Амстердама. Почему Саакашвили разлюбил Украину

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Все достаточно закономерно - грузинское окно политических возможностей выглядит для Саакашвили заметно перспективнее украинского. Правда, от тихой и размеренной жизни в Амстердаме он явно уже заскучал.

Михеил Саакашвили, уже полтора месяца проживающий на родине своей жены Сандры Рулофс в Нидерландах, наконец-то определился со своими будущими политическими планами, о чем поведал в специальном видеообращении. Впрочем, его украинские сторонники этому явно не обрадовались, так как в ближайших планах их кумира наша страна не значится. Теперь актуальная цель Саакашвили - сменить существующий режим, но не в Украине, а в Грузии. "Мы покончим с этой мафией, после чего в первую очередь будут повышены пенсии и зарплаты учителям и полицейским. Мы покончим с этой властью в этом же году, после президентских выборов", - пообещал грузинам их бывший президент, недавно заочно осужденный Тбилисским городским судом к трем годам лишения свободы.

В принципе похожая риторика экс-губернатора Одесчины еще вчера была обращена к украинцам, однако вся недавняя активность его украинского проекта "Рух нових сил" закончилась фактически ничем. Перспективы любых досрочных выборов в Украине так и остались туманными, тем более что протестные марши РНС не отразились на росте партийного рейтинга и с каждым разом были малочисленнее предыдущих, особенно после февральской реадмиссии Саакашвили из Киева в ЕС. Следующая украинская акция его сторонников якобы анонсируется на конец апреля, хотя далеко не факт, что она вообще состоится. Так как текущее финансирование РНС оставляет желать лучшего, да и некому задавать движению лидерский тон - такой силы харизмы, как у Михеила Николозовича, нет у всех его соратников в Украине вместе взятых.

В итоге все достаточно закономерно - грузинское окно политических возможностей выглядит для Саакашвили заметно перспективнее украинского. Потому что у нас ближайшая избирательная кампания - президентская - пройдет аж через год, и в ней места для лидера РНС априори не было еще до лишения его украинского гражданства. Зато уже в октябре 2018 г. грузины будут избирать очередного президента, после чего вступит новая редакция грузинской конституции, предусматривающая переход к парламентской республике. Правда, на что в реальности рассчитывает лишенный также и грузинского гражданства Саакашвили, пока четко сказать нельзя, наверное, исключительно на то, что в этот период Грузия войдет в политическую турбулентность, а это стихия для таких политиков, как он, который явно уже заскучал от тихой и размеренной жизни в Амстердаме. А если и с триумфальным возвращением в Тбилиси придется повременить, то, так уж и быть, придется бороться с голландской скукой.

Кстати, родина жены явно пошла экс-президенту Грузии навстречу - в Голландии ему тут же предоставили вид на жительство даже без сдачи обязательного в таких случаях интеграционного экзамена. Видимо, сказался неофициальный высокий статус бывшего руководителя государства. Сейчас, как поведала на прошлой неделе в своем большом материале одна из крупнейших нидерландских ежедневных газет Algemeen Dagblad, Саакашвили живет в небольшой, но благоустроенной амстердамской квартире, ходит на светские рауты и планирует читать свои лекции в местном университете, для чего даже стал членом так называемой "Академии спикеров". А по выходным он с женой Сандрой и прилетающим из Грузии младшим сыном Николозом либо ездят к теще в зеландский город Тернезен, либо отдыхают на своей семейной даче, либо остаются на уикенд в Амстердаме. Так, недавно всех троих можно было увидеть весело катающимися на коньках на одном из городских катков.

Время от времени у Саакашвили в Facebook можно заметить его ностальгические нотки по Украине. Например, намедни он поделился со своими соцсетевыми читателями фотографией сала, маринованных грибов, самогона и домашнего вина - подарков, привезенных ему к Пасхе украинскими товарищами. И добавил: "В кадр поместилась только часть, сейчас главное - найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала". Конечно, в других Facebook-постах и в прямых включениях с голландских просторов преимущественно для телеканала NewsOne Саакашвили и дальше жестко критикует украинскую власть, хотя раз за разом создается впечатление, что делает он это уже скорее по инерции.

Что в принципе немудрено: его адвокаты проиграли в Украине все суды по статусу беженца для своего подзащитного. А рассмотрения жалобы на жестокое обращение с политиком во время его задержания и выдворения из нашей страны и на лишение Саакашвили гражданства, поданное в ЕСПЧ, возможно, и перспективно, однако явно растянется на годы. Одним словом, украинский период политической биографии бывшего грузинского президента-реформатора, очевидно, подходит к своему завершению - вариантов для его продолжения попросту не осталось. Зрелищность процессов в украинском политикуме от этого, несомненно, пострадает, а в остальном после свежего привета Саакашвили из Амстердама многие в Украине точно вздохнули с облегчением.