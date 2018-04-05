Кому достанется iGov. Интервью с Дмитрием Дубилетом

Предприниматель расcказал, на каких условиях работают Monobank и Универсал банк, и о глобальных планах - пойдет ли в политику, создаст ли единорога

Дмитрий Дубилет, сооснователь Monobank и вдохновитель iGov, приехал на интервью без копейки денег в кармане. Пластиковую карточку своего fintech-детища случайно забыл в ресторане. Зато в том же ресторане позаботился о том, чтобы забытая там другая карточка Monobank вернулась к своему владельцу, лично уведомив его об этом.

Бизнесмен признался, что он интроверт, но при этом ведет один из наиболее популярных личных аккаунтов в украинском сегменте Facebook. У него уже более 100 000 подписчиков. Но в избирателей Дмитрий их конвертировать пока не собирается. В ближайшие годы в его амбициях - построить глобальный платежный проект с миллиардной капитализацией.

В видеоинтервью с LIGA.club и журналистом LIGA.net Дмитрий Дубилет рассказал, каким будет банк, который он запускает осенью в Британии, как обстоят дела с украинским проектом Monobank, насколько надежен его партнер - Универсал банк. Предприниматель также поведал, под чей контроль в ближайшее время перейдет самый успешный частный украинский проект по e-government. Речь, конечно же, об iGov.

Ниже - самые интересные моменты из интервью (в том числе не вошедшие в официальное видео) в виде тезисов и цитат.

О месте жительства

Я сейчас живу одновременно в трех городах: Днепр, Киев и Лондон. Днепр - потому что у нас там находится офис Fintech band: все разработчики, вся служба поддержки и так далее. В Лондоне мы запускаем новый банк. Поэтому я достаточно много времени провожу там. А в Киеве у меня живет жена. И поэтому я в Киеве обычно по выходным. Я пытаюсь жену периодически вытаскивать в Лондон к себе. Но в основном она в Киеве. У нее здесь бизнес - студия по дизайну интерьеров.

О политических амбициях

Если суммировать с друзьями, то подписчиков на Facebook уже более 100 000. Я не исключаю того, что в будущем меня может занести в политику. Но в ближайшие несколько лет я занимаюсь бизнесом. Я считаю, что чтобы идти в политику, нужно реализоваться в бизнесе - иметь достаточную финансовую подушку. Чтобы ничего не отвлекало, ничего не провоцировало и так далее.

«Если бы вы стали президентом, что бы вы поменяли?»

Я верю, что за счет информационных технологий в широком смысле этого слова можно очень круто и много чего изменить в государстве - начиная с той же коррупции как на бытовом, так и на высоком уровне и заканчивая просто эффективностью труда.

О переходе iGov на баланс государства

iGov - я им занимался, так как ловлю большой кайф от ощущения причастности к крупным полезным проектам, которые помогают людям и приносят им какие-то эмоции. Прибыль - это уже вторично.

Государство этим занимается много лет - пытается создать свой портал. У него не получается. Они больше тратят время на какие-то стратегии, синие, зеленые, красные книги, походы на какие-то симпозиумы, либо разговоры о Blockchain.

У iGov есть проблема. Он не принадлежит официально государству. И все-таки ряд госорганов колеблются и искренне переживают, что это какая-то непонятная конструкция.

Мы договорились, что в следующем месяце (интервью проводилось в конце марта. - Ред.) наконец-то перейдем на баланс к одному из государственных органов - в Днепропетровскую ОГА. Но проект будет развиваться по всей Украине (несмотря на то, что окажется на балансе у региона). Столица iGov - это уже давно Днепр, частично еще Херсон, Львов и Тернополь. Это четыре области, где проект лучше всего развит. К сожалению, Киев и ряд других городов пасут задних как по количеству услуг, так и пользователей.

Топ-5 услуг на iGov: запрос в реестр транспорта (можно проверить, какие автомобили закреплены за человеком), справка о составе семьи, субсидии, помощь при рождении ребенка и справка о доходах от налоговой. И конечно же, услуга онлайн-регистрации бизнеса тоже популярна.

Идея от Дубилета: как ускорить выдачу паспортов

Сколько уже украинцы страдают, что долго выдают паспорта? Я считаю, что если бы наше государство дало возможность выпускать паспорта аккредитованным компаниям, точно так же, как банки сейчас выпускают платежные карты, то выиграли бы абсолютно все. Государство не заморачивалось бы созданием своих органов, а граждане получили бы предложение, которое соответствует спросу.

Про Monobank

Тьфу-тьфу, идет очень круто. Все развивается гораздо быстрее, чем мы предполагали даже в самых оптимистических сценариях. Клиенты получают около 2000 карт в день. Возможно, было бы даже больше - можно было бы и 3000. Но у наших сотрудников, которые доставляют карты, пропускная способность несколько ограничена. Банк уже открыл пользователям кредитные лимиты общим объемом в 3 млрд грн.

Универсал банк с объемами справляется, так как они были изначально предусмотрены в бизнес-плане.

Месяца полтора назад мы немного праздновали в Турции с командой - отмечали стотысячного клиента Monobank. Сейчас у нас 140 000. До конца года, надеюсь, 300 000 возьмем.

Как делите доход?

У нас с Универсалом договоренность: если он получает от Monobank достаточную прибыль, то делится этой прибылью с нами. Плюс у нас с ним контракт на предоставление текущих услуг. Это отдельные источники дохода.

Я рассчитываю, что на операционный ноль мы выйдем уже этим летом. В общей сложности все участники инвестировали в Monobank $2-3 млн.

Самое интересное о новом банке в Британии

Стартуем в Британии осенью, сейчас верстаем бюджет на миллиона два. Но мы там будем поднимать инвестиции. Сами не сможем. Рассматриваем вариант и seed-инвестиции тоже поднять. Но запустимся и потом проведем раунд A миллионов на 20 долларов.

Выбираем название для лондонского банка. Пока что мы склоняемся к тому, чтобы использовать какое-нибудь красивое украинское слово. Один из вариантов - Коло, Коло Кард. Другой - Кава. Но мы еще не провели исследования среди британцев.

Конкуренция в Британии будет за тех людей, которые застряли в средневековых банках. Мы рассчитываем до конца года получить 20 000 клиентов.

В Британии банк-партнер не понадобится. В отличие от Украины, там достаточно иметь не банковскую, а «облегченную» лицензию. Ее можно получить относительно быстро. Пока что планируем запустить в Британии аналог Monobank в Украине с некоторыми ограничениями. Пока что мы там не будем кредитовать, потому что еще не очень понимаем рынок. Не будем там принимать депозиты. В основном это будет платежная функция. Плюс мы планируем сделать больше акцент на социальных связях, развлечении. Банкинг - он должен быть не только выгодным и удобным, он еще не должен быть скучным. Попытаемся в Англии эту идею тоже продвинуть.

И я надеюсь, что в 2019 году мы пойдем в Европу и Америку. Цель - стать глобальной компанией.

«Универсал - это проба пера для вас?»

Нет, это не проба. Это отдельная история от всей этой заграничной истории. Здесь для нас это не венчур. Мы понимаем, как правильно запустить бизнес по кредитным картам. И мы сделали это вместе с этим банком.

«Если вдруг Универсал банка у Сергея Тигипко больше нет...»

Monobank является неотъемлемой частью Универсал банка. Это партнерский проект. Поэтому если вдруг, по какой-то причине, с Универсалом что-то случится, то нужно будет создавать новый проект. Подходы могут быть те же, команда может быть та же, технология может быть та же. Но, конечно, это другой бренд, другой проект. Но я не очень люблю в сослагательном наклонении говорить о том, что с Универсалом может что-то случиться. Потому что вообще даже близко нет никаких признаков. Нормативы у него замечательные, ресурсов достаточно, Нацбанк его любит. Поэтому все нормально.

О Corezoid (ядро системы, на которой работают сервисы Приват24)

Это международная компания, которая создана бывшим сотрудником ПриватБанка Александром Витязем. Сейчас они работают как с украинскими компаниями, так и с зарубежными. Ряд крупных компаний высказали свой предварительный интерес, чтобы купить их. ПриватБанк, по-моему, ничего не платит Coreziod за обслуживание. Возможно, там была оформлена какая-то разовая лицензия. Ну и вообще это какая-то скользкая тема. Тогда были причины, почему она была оформлена как отдельное юрлицо - для того чтобы оно было отделяемое. Но не хочется, чтобы сложилось впечатление, что это был способ после национализации выжимать у кого-то там деньги или что-то в этом духе. Для Привата нет никакого риска.

Об отце

Человек, который больше всего оказал на меня влияние, в том числе и с точки зрения бизнеса, - это мой отец (Александр Дубилет). Мы с ним каждый день общаемся. Потому что он один из партнеров, с которым мы запустили Monobank, соучредитель.

О себе

Я интроверт. Мне общение дается не так легко, как хотелось бы многим другим людям. Но в B-to-C бизнесе, когда нам надо оформлять карточки, от того, насколько много я буду общаться с людьми лично, успех не зависит.