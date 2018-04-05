Курс доллара снижался на межбанке 4 апреля после вчерашнего роста

Елена Лысенко / UBR.ua

На торги выбросили валюту, застрявшую в Европе из-за пасхальных выходных в пятницу-понедельник.

«В целом спрос и предложение были сбалансированы», - заверил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Если вчера экспортеры распродавали свободную часть выручки, которую копили для спекуляций (а некоторые даже брали кредиты под торговлю на межбанке), то сегодня доминировали сделки по обязательным к продаже 50% выручки. Именно потому опустился курс доллара - обязаловку обычно отдают дешевле. Большинство покупок/ продаж доллара состоялось в рамках 26,26-26,27 грн./$.

Рынок смог закрыть все сделки сам, без поддержки Нацбанка, присутствия которого сегодня не ощущали в новом функционале Matching (два предыдущих дня регулятору приходилось появляться на торгах, чтобы их сбалансировать). Хотя заграничный спрос серьезно давил на рынок: иностранцы скупали валюту, чтобы вывести заработанное в Украине на родину.

«Курсовая стабилизация объясняется ростом предложения из-за обязательных продаж поступившей после выходных в Европе и США валютной выручки и потребностями участников рынка в гривне для проведения хозяйственных платежей в начале месяца, которое уравновешивает спрос импортеров и нерезидентов, покупающих валюту под репатриацию дивидендов», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Главными продавцами доллара назвали тройку госбанков - Укрэксимбанк, Укргазбанк и Приватбанк, рассказывают, что к вечеру к ним присоединился ПУМБ. А вот из покупателей выделяют Креди Агриколь Банк, Банк Кредит Днепр, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк и ProCredit Bank.

Гривны на межбанке не хватало: остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,6 млрд. грн (до 41,1 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 0,5 млрд. грн. (до 59,9 млрд. грн.).

Потому банкиры достаточно активно перепродавали на межбанке все то, что скупили у людей в кассах. Говорят, что население не придерживает доллар, а продает его в отделениях, несмотря на снижение курса.

«Наличный рынок снижается на фоне преобладания предложения валюты: утренний уровень котировок составил 26,07-26,14 грн./$, к середине дня они опустился до 26,04-26,10 грн./$», - уточнил Куринной.

Завтра финансисты рассчитывают на постепенное снижение спроса на валюту - по мере снижения активности нерезидентов, потому серьезной раскачки на межбанке не ждут. Рассчитывают, что котировки будут топтаться на месте.

«Не вижу оснований для курсовых всплесков. Скорее всего, старт безналичных торгов пройдет в рамках 26,20-26,25 грн./$», - сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

А Олег Куринной рассчитывает на торговлю в течение дня в рамках 26,20-26,30 грн./$.

О сколько-нибудь существенном укреплении гривны финансисты пока опасаются говорить, поскольку не могут рассчитать планы Нацбанка по скупке валюты. Он несколько раз продавал доллар из своих золотовалютных резервов, и наверняка захочет восполнить потери. От чиновников ждут «валютного пылесоса». Сколько именно излишков нацбанковцы выметут с межбанка - пока загадка.