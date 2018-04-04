По ком звонит Бубенчик. Зачем Горбатюк подставился делом об убийствах беркутовцев

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

На этой неделе украинцам, еще не до конца отошедшим от бомбистки Савченко, подкинули новую информационную бомбу. 3 апреля прокуратура задержала на границе с Польшей и вручила подозрение активисту Майдана и ветерану АТО Ивану Бубенчику. Имя Бубенчика, которого украинцы успели основательно подзабыть, было у всех на слуху более двух лет назад - в феврале 2016-го.

Тогда, напомним, свет увидел документальный фильм "Бранці", где Бубенчик на камеру в деталях поведал о том, как во время ожесточенных боев на Майдане лично из автомата убил в затылок двух офицеров "Беркута".

Рассказ Бубенчика и тогда звучал достаточно странно. Майдановец, например, слишком часто ссылался на Бога, который и автомат ему предоставил и дал "возможность попасть в Консерваторию", да и о собственной персоне Иван рассказывал как о суперсерьезном профессионале-военном, дескать, я с одним автоматом и двумя с половиной магазинами патронов обратил всех силовиков в бегство, убедив тех, что у майдановцев около 20 "стволов", а будь у меня патронов побольше, то и спецподразделение "Альфа" ему было бы ни по чем.

Признания Бубенчика

"Стрелял я из самого дальнего от Майдана окна за колоннами, на третьем этаже. Оттуда чётко были видны милиционеры со щитами у стелы. Там за мешками с песком стояли человек двести, больше не помещались. Оттуда выдвигались штурмовые группы с помповыми ружьями. Стреляли по баррикадам в упор, нагло.

Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела. Стрелять научился во время службы в Советской армии. Прошёл обучение в школе военной разведки. Готовились проводить операции в Афганистане и в других горячих точках. Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся. Так Бог повернул, так было сделано.





Остальных мне не нужно было убивать, только ранить в ноги. Я вышел из Консерватории и стал двигаться вдоль баррикад. Стрелял, создавая видимость, будто у нас двадцать-сорок автоматов. Просил ребят, чтобы они мне делали небольшую щёлку в щитах. Кому-то, может быть, это неприятно будет услышать... У них слёзы текли от радости. Они понимали, что без оружия мы не выстоим. Дошёл до Дома профсоюзов, и там патроны кончились. Но "сарафанное радио" уже сработало, и милиция побежала. Бросали всё. Друг через друга ползли, как крысы", - рассказывал Бубенчик.

Два года назад все эти откровения наделали много шуму в СМИ, но не более того. Никаких слишком серьезных правовых последствий для Бубенчика, хотя он и предполагал, что они могут быть, не настало. Дома у того якобы провели обыск, но ничего не нашли и о герое на долгое время забыли. Но через два года прокуратура о Бубенчике помнила и предъявила тому обвинение в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство третьего через два года после "признания".





По имеющейся информации, Бубенчика неоднократно вызывали в прокуратуру для дачи показаний в качестве свидетеля, однако тот все повестки игнорировал, а по некоторым данным отвечал прокурорам нецензурной бранью, и был задержан при попытке выехать на территорию Польши.

Боевой путь

О жизни Бубенчика до Майдана известно не слишком много. Он родился в 1969 году, жил во Львове, в 1987 году был призван в Советскую армию, где проходил подготовку в центре "Десна" в школе военной разведки. Якобы даже несколько месяцев находился во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. На Майдане командовал сотней самообороны, а после Революции вступил в добровольческий батальон "Днепр-1". Принимал участие в обороне Песков, где был ранен и проходил лечение в госпитале. После ранения Бубенчик возглавил батальон "Захид-2", вышедший из состава "Правого сектора". Батальйон Бубенчика в числе прочих упоминался в качестве участника акции "Революционного движения правых сил" в феврале 2016 года. К годовщине расстрелов майдановцев, люди в камуфляже заняли отель "Козацкий" в центре Киева и выдвигали власти свои требования. Эта акция не получила никакой поддержки и все ее посчитали провокацией. Правда, лично Бубенчик в этих событиях замечен не был.

Бубенчик, Горбатюк и Луценко

В суде по избранию меры пресечения Бубенчик прямо о том, что убивал "беркутовцев" уже не говорил, ограничившись лишь заявлениями о том, что "защищал страну". Однако и прямо факт убийства "беркутовцев" не отрицал. "Народ кто-то должен защищать. Я все делал, чтобы они бежали оттуда и срали в штаны", - сказал он. На прямой вопрос, стрелял ли он, Бубенчик ответил: "А чего боятся, палки или автомата?"

Реакция общества на обвинения Бубенчику не заставила себя долго ждать. В защиту героя Майдана выступили сразу несколько важных и знаковых фигур - от спикера парламента Андрея Парубия, который руководил "самообороной Майдана" до директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. При этом основной удар пришелся на Департамент спецрасследований Генпрокуратуры и лично на руководителя этого департамента Сергея Горбатюка, от кого и исходило обвинение Бубенчику. И пока суд еще не определился окончательно с мерой пресечения в дело вмешался генпрокурор Юрий Луценко.

Глава ГПУ, во-первых, констатировал, что ведомство Горбатюка неправильно квалифицировало действия Бубенчика, во-вторых Луценко сообщил, что после совещания "решил заменить группу прокуроров по данному эпизоду расследования событий на Майдане", которую вместо Горбатюка возглавит замгенпрокурора Анжела Стрижевская, которой и поручено принять объективное решение.

Тут нужно напомнить, что отношения Луценко и его подчиненного Горбатюка всегда были достаточно непростыми. Горбатюк, который отвечал за расследование событий на Майдане, неоднократно обвинял Луценко и всю украинскую власть в затягивании расследования. При этом Горбатюка активно поддерживали оппозиционные к Банковой нардепы-антикоррупционеры во главе с Сергеем Лещенко. По их версии честному прокурору Горбатюку власть просто не дает расследовать дело Майдана. Конфликт Луценко и Горбатюка был достаточно очевиден, однако просто так взять и уволить прокурора за отсутствие результатов в расследовании дела Майдана Луценко не мог в первую очередь из-за потенциального скандала в СМИ, который гарантировано раскрутила бы политическая группа поддержки Горбатюка. Теперь же Горбатюк сам загнал себя в угол делом против Бубенчика и сам дал в руки Луценко оружие против себя.

Тем не менее пока остается не совсем понятно, что сподвигло Горбатюка выдвигать обвинения против Бубенчика, да еще и через два года после того, как он сделал свои "сенсационные признания". Если ли это была личная инициатива Горбатюка, то ее сложно назвать разумной, так как реакция общества на дело против активиста Майдана, когда не посажен никто из тех, кто убивал майдановцев, была более чем предсказуема. Если же на Горбатюка кто-то надавил или насоветовал тому обвинять Бубенчика, то опытный прокурор должен был предположить, что это дело сыграет в первую очередь против него.

Как бы там ни было, сейчас уже можно предположить, что новые прокуроры сделают все чтобы действия Бубенчика были оправданы, а вот отвечать за попытку засадить героя Майдана и АТО придется именно Горбатюку, что крайне плохо отразится его имидже честного и принципиального прокурора, как и на имидже тех, кто политически поддерживал Горбатюка.