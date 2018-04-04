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Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты
08:05 04.04.2018 |
Формальным поводом для общей пресс-конференции главы Белого дома и президентов Литвы, Латвии и Эстонии было столетие со дня провозглашения независимости тремя балтийскими странами.
Неформальные поводы обсуждались многочисленными экспертами: предполагалось, что у Трампа будут просить военной помощи, увеличения численности американского контингента и укрепления противовоздушной обороны.
Накануне встречи лидеры Эстонии, Латвии и Литвы заявляли о том, что США должны адекватно оценивать российскую угрозу.
Дональд Трамп, однако, свое вступительное слово на совместной с президентом Литвы пресс-конференции начал с китайского вопроса, а также рассказал, что хочет отправить свои войска на границу с Мексикой.
Литву, впрочем, он похвалил - за смелость. И сразу же отметил, что благодаря ему НАТО получает теперь гораздо больше денег - "гораздо больше, чем было бы, если бы президентом стала мошенница Хиллари".
Русская служба Би-би-си собрала самые интересные цитаты совместной пресс-конференции Дональда Трампа, Дали Грибаускайте, Керсти Кальюлайд и Раймондса Вейониса.
Дональд Трамп
О Путине:
Я надеюсь, у нас получится отличный диалог, а если он не получится, вы об этом узнаете. Никто не был так тверд по отношению к России, как я.
Мы сильны в энергетической сфере, мы полностью независимы, и это не хорошо для России, но уж точно хорошо для США.
Мы проголосовали за большой военный бюджет, и он у нас будет больше, чем когда бы то ни было. Это не слишком хорошо для России, но именно так и будет.
Я думаю, я мог бы иметь очень хорошие отношения с Путиным. То, что я могу иметь хорошие отношения и дружить с Россией - это реальная возможность.
Дружить с Россией - отличная штука, дружить с Китаем - отличная штука, дружить с другими странами - отличная штука. Я думаю, я смог бы установить хорошие отношения с Путиным и с Россией, и если я это смогу, будет просто замечательно.
О Китае:
Я очень уважаю президента Си. Два самых невероятных дня своей жизни я провел именно в Китае. Он невероятный человек, но Китай создал торговый дефицит в 500 миллиардов долларов в год.
С этим нельзя смириться, и мы будем работать с Китаем, вести с ним переговоры. Наши отношения с ними в этой сфере чрезвычайно хороши, но нам нужно снизить торговый дефицит.
Китай - лидер в сфере дефицита. Такое в истории никогда не случалось, чтобы одна страна так поступала с другой. Мы помогали отстраивать Китай, мы собираемся с ними дружить, но нужно что-то делать в отношении такого значительного торгового дефицита.
О Мексике:
У нас, собственно, нет границы. Наши законы жалки, это называется "поймай и отпусти".
Они приезжают, мы их ловим и выпускаем обратно. Я говорил мексиканским властям, насколько сильно их законодательство и насколько слабым является наше.
Я говорил с (министером обороны США) Мэттисом о том, что мы будем охранять нашу границу с помощью военных, пока не построим стену.
О НАТО
НАТО не платило (взносы), хотя обязано было.
США платят 80% всех расходов НАТО, считаете, что это честно?
И только благодаря мне, после того, как я поговорил с главой НАТО, он сказал, что благодаря тому, что я сказал всем этим странам, теперь Альянс получает намного больше миллиардов долларов, чем получал бы, стань мошенница Хиллари президентом.
Много-много миллиардов долларов заплатили те страны, которые не платили.
Об инвестициях в Латвию:
Я считаю, все три страны - отличные места для инвестиций. Я вообще не вижу с этим проблемы, но как президент понимаю, что некоторые назовут это небольшим конфликтом интересов.
Об отношениях с балтийскими странами:
Я имею честь принимать у себя Балтийский саммит столетия. Спасибо, что приехали сюда для этой важной дискуссии. Это - демонстрация тесной и продолжительной дружбы с балтийскими народами. Спасибо вам большое за эти длительные и невероятные отношения.
Перед пресс-конференцией балтийские лидеры встретились с командой Трампа в Белом доме
Спасибо за то, что выполняете свое обещания и платите 2% ВВП. Это то, что должны делать все страны-члены НАТО, особенно учитывая, что не все они делают то же самое, но надеюсь, будут.
Мы также надеемся на большую экономическую взаимность и экспорт американского сжиженного газа, крупным потребителем которого вы (страны Балтии) являетесь. Мы надеемся на еще большие объемы в будущем.
О мигрантах из Мексики:
У нас ужасные, ужасные законы в США. Надеюсь, конгресс соберется и сделает законы как в Мексике и Канаде. У нас нет законов, мы ловим и отпускаем. Мы надеемся, что армия защитит нашу границу. Мы вскоре встретимся с Мэттисом и остальными, чтобы об этом позаботиться.
Нам нужны мощная стена и прочные границы.
О Сирии и борьбе с ИГ:
Нужно избавиться от ИГ, и мы почти справились с этой задачей. Мы решим ее полностью совсем скоро и тогда решим, что будем делать.
Я хочу отозвать наши войска, я хочу начать заново строить нашу страну. Мы были очень успешны в нашей борьбе с ИГ и будем успешны в борьбе против кого угодно.
Время вернуться домой, и мы думаем об этом очень серьезно.
Об угрозе балтийским странам со стороны России:
Конечно, вы называете эту страну не очень дружелюбной, и поэтому мы инвестируем в оборону, безопасность и реформу НАТО.
Мы хотим видеть сильное НАТО, и это то, что мы собираемся делать вместе.
Я очень уважаю балтийские страны - невероятные люди и невероятные лидеры. Очень их уважаю. Вместе с ними, если это будет возможно, мы хотели бы дружить с Россией.
Об общем настроении:
Я думаю, все будет просто превосходно.
Президент Литвы Даля Грибаускайте
О России, США и НАТО:
Мы надеемся вместе с США провести глубокие реформы НАТО, особенно в отношении того, как принимаются решения, особенно в отношении России. Без помощи США это не представляется возможным. Мы поддерживаем вас и мы с вами.
О сотрудничестве с США, НАТО и Украине:
Мы понимаем, как важно для всех нас НАТО, и мы много говорили о том, что нужно реформировать Альянс, что нужно следить за объемами инвестиций в нашу оборону и на борьбу с террористами по всему миру.
Мы - партнеры и верные союзники США.
НАТО нуждается в лидере для принятия решений, для давления на противников, чтобы они понимали, что мы можем принимать решения, и мы видим это в президенте Трампе.
Мы верим в то, что наш партнер и союзник очень серьезно подходит к инвестициям в будущее нашей обороны - не только в нашем регионе, но и в отношении мира и безопасности по всему миру.
Об экономике и энергетике:
Мы подпишем два соглашения с американскими компаниями в отношении поставок сжиженного американского газа.
Мы можем быть независимыми в газовой сфере, это дает нам силу и стабильность, возможность принимать наши собственные решения и не зависеть от одного поставщика.
Американский газ - это диверсификация наших газовых поставок, это сделает нас более независимыми. Это - настоящий договор и настоящее сотрудничество с США.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
О Путине:
Я доверяю мнению (американского) президента и его администрации в этом вопросе. Мы говорили о наших возможностях в политике сдерживания, и они выглядят очень реалистичными.
Мы вместе проанализировали ситуации, которые бы подошли обеим странам - мы равные вкладчики в систему нашей безопасности.
Об отношениях с США:
В этом году мы отмечаем столетие нашей государственности. Люди в нашей стране каждое утро просыпались с осознанием того, что есть демократические страны, лидером которых является США, которые никогда не признавали того, что Советы сделали с нашей страной.
Наша декларация независимости также напоминает нам о наших общих принципах, и мы верим, что мир, безопасность и процветание зависят от сильных отношений.
Демократия, гражданские свободы, верховенство права очень важны для нас, и сегодня мы стоим рука об руку с нашими партнерами и друзьями. Балтийские страны достаточно малы, но они очень важны в силу своего расположения.
Мы считаем важным свой взнос в борьбу с терроризмом и продолжим вносить 2% ВВП на поддержание оси добра. Спасибо, что вы сегодня делаете ее заметной.
О цифровых технологиях:
Когда мы говорим о цифровых экономиках, размер уже не имеет значения. Мы - один из лидеров цифровой экономики, наш народ работает с вашим, но это невозможно без кибербезопасности. Мы работаем вместе, мы взаимодействуем и надеемся, что помогаем нашим партнерам.
Президент Латвии Раймондс Вейонис
Об отношениях с США:
Америка - наш самый близкий друг и союзник. Балтийские страны благодарны США за обязательства в сфере военной помощи. Мы продлим свои обязательства выделять 2% ВВП на военные нужды, усиление позиций НАТО и поддержку международной безопасности.
Страны Балтии и США понимают необходимость в продолжении существующего сотрудничества в борьбе с нынешними угрозами, в том числе - с распространением ядерного оружия и кибератаками.
Мы делаем особый упор на экономическое сотрудничество и торговлю, особенно в сфере цифровых технологий.
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