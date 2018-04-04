Первая после европейских пасхальных каникул валютная торговля завершилась подорожанием доллара

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО / UBR.ua

Финансисты назвали этот результат предсказуемым, и не делали из него большого события. К тому же многих приятно удивила поддержка от Нацбанка, на которую не все рассчитывали.

«Как мы и ожидали вчера, сегодня рынок открылся ростом котировок - уровень сразу поднялся до 26,30 грн./$, после произошел рост к 26,33-26,35 грн./$. Основные торги проходили в диапазоне котировок 26,33-26,36 грн./$. Судя по всему, НБУ выходил на рынок точечно, через инструмент Matching (анонимное участие на рынке, при котором банк не знает имя своего контрагента, пока не заключит сделку), продавая доллар по курсу 26,35», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Чиновники продолжают активно продвигать разрекламированный Matching, и, как подтвердили UBR.ua в банковских казначействах, не проводят в старом режиме ни сделок по запросу лучшего курса (RFQ), ни в рамках валютных аукционов. НБУ сегодня организовывал конференц-звонок на банки, чтобы объяснить, что два старых инструмента будет использовать лишь в исключительных случаях. Когда - точно неизвестно. При этом регулятор пообещал казначеям начать публикацию данные о своих сделках в Matching. В еженедельном режиме, к ежедневной прозрачности Нацбанк пока не готов.

Финансисты говорят о постепенном увеличении числа пользователей Matching, хотя признают, что большинству банков в нашей стране новаторства НБУ просто не по карману. Ведь для этого надо подключится к Bloomberg, что может стоить до $20-25 тыс. - неподъемная сумма для многих финучреждений. Так что тем, кто работал только с Reuters не остается ничего другого, как ждать запуска аналогичного сервиса и в этой системе. Наблюдая за тем, как коллеги побогаче осваивают новые возможности, и может что-то перекупать у них.

По приблизительным оценкам, Нацбанк сегодня продал до $10 млн. После роста межбанковских котировок заметно выросло количество валютных продавцов. Экспортеры активнее, чем когда бы то ни было, продавали свободную часть выручки (накопленные 50%), а также кредиты. Рассказывают, что ряд крупных предприятий (в первую очередь аграрных) взяли в своих банках краткосрочные долларовые кредиты в расчете на будущее укрепление гривны: собираются их погасить покупками валюты после ее удешевления в будущем.

Удорожание доллара считают временным, ссылаясь на два сезонных фактора.

«Ситуативное ослабление курса гривны вызвано низким предложением экспортеров из-за отсутствия обязательных продаж после вчерашних выходных в Европе и США и преобладанием спроса за счет отложенной составляющей и нерезидентов, покупающих валюту под вывод дивидендов», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Из числа наиболее активных валютных продавцов (кроме Нацбанка) во вторник выделяли Приватбанк, ING Bank и Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей - Ситибанк, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

На активизации торгов заметно подросли объемы межбанка: со вчерашних $321,34 млн. до $408,26 млн.

Кассиры в отделениях банков не старались поспевать за безналичными ценниками, и не сильно травмировали население.

«Наличный рынок накануне пасхальных праздников нуждается в гривне и поэтому демонстрирует большую, в сравнении с межбанком, устойчивость: утренний уровень котировок составил 26,04-26,13 грн./$, к середине дня они выросли до 26,13-26,19 грн./$», - уточнил Куринной.

Завтра на межбанке должны начаться активные продажи обязательной выручки, которая застряла в Европе из-за пасхальных выходных. И по логике, должно подрастать валютное предложение. Тем не менее, финансисты не берутся предсказывать - на сколько именно.

В тоже время они отмечают стабильный спрос на доллар со стороны нерезидентов, которые и завтра продолжат брать валюту под репатриацию дивидендов.

По курсу дают приблизительные прогнозы, хотя и единодушные. Начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко ждет 4 апреля старта межбанка в рамках 26,20-26,30 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на суточную торговлю в этом коридоре.