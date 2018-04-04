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Паника вокруг обязательного е-декларирования показывает антикоррупционеров-общественников не в самом лучшем свете
20:22 03.04.2018 |
То, что Верховная Рада провалила все законопроекты об отмене е-декларирования для антикоррупционеров-грантополучателей было достаточно ожидаемо, не смотря на публичную солидарность с "общественниками" президента, спикера и других официальных лиц.
Не менее предсказуемой оказалось и возмущение политических антикоррупционеров, которые тут же стали обвинять власть в двойных стандартах. Дескать, раз вы так принципиальны в вопросах прозрачности работы общественных организаций, то где все тоже самое по отношению к олигархам вроде Рината Ахметова или Дмитрия Фирташа, формулы "Роттердам+" и так далее. С другой стороны, те же антикоррупционеры тут же стали предрекать украинской власти суровой карой ЕС. В первую очередь речь идет об отмене безвизового режима, о чем сразу же после безрезультатных голосований в Раде заговорил главный парламентский антикоррупционер Сергей Лещенко.
Насколько Лещенко сгущает краски будет видно в самое ближайшее время. В Евросоюзе, разумеется, будут озабочены ситуацией с е-декларированием для украинских общественников, а вот до отмены безвиза дело очень вряд ли дойдет, как минимум потому, что в этом нет практической необходимости. Если в ЕС и правда будут решительно настроены отменить обязательное декларирование для общественных антикоррупционеров, то достаточно будет кому-то из спикеров серьезного уровня просто пригрозить отменой безвиза, чтобы украинские депутаты скрепя сердце проголосовали "за", какой бы неприятной не была эта уступка надоедливым антикоррупционерам. Тем более, что в секретариате парламента соответствующие законопроекты еще не исчерпались и в случае чего операцию по избавлению общественников от е-деклараций можно провернуть более чем оперативно.
К тому же в Европе не могут не понимать, что ситуация, при которой украинцы по сути становятся заложниками разборок раздраженных и обиженных пристальным вниманием к своему имуществу чиновников с антикоррупционерами, ко многим из которых есть достаточно обоснованные вопросы на предмет их богатств, не совсем справедлива. Получится, что непосредственно от отмены безвиза пострадают в первую очередь не народные депутаты с дипломатическими паспортами, которые не проголосовали за отмену е-декларирования для общественников, а рядовые украинцы. Депутаты, конечно, тоже понесут потери, но скорее электоральные, что будет играть на руку тем украинским политикам, кто явно смотрит не в сторону Европы. Последнее ЕС тоже как-то не слишком с руки.
Так что лишение нас безвиза - это скорее страшилка в устах антикоррупционеров, из которой, тем не менее, те попытаются выжать максимум. Пока тема на слуху, украинцам будут внушать, что нынешняя власть ради своей шкурной выгоды готова пожертвовать немногими имеющимися евроинтеграционными достижениями.
Но сколько б заинтересованные стороны не сгущали краски, первый опыт декларирования для антикоррупционеров-грантополучателей показал, что ничего слишком уж страшного для них в этом нету. Большинство декларантов о своих доходах и имуществе отчитались и никакой особенной реакции это не вызвало, кроме удивления не слишком посвященной в специфику антикоррупционной борьбы части граждан в том, что борьба с коррупцией может быть очень прибыльным занятием (иногда, даже поприбыльнее некоторых видов коррупции). Как оказалось, никто общественных антикоррупционеров массово не арестовывает и с обысками к ним не ломится. И они вполне могут продолжать и дальше свою работу.
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Антикоррупционная общественная деятельность - это довольно выгодный бизнес и весьма высокооплачиваемая, по украинским меркам, работа.
Правда, декларации подали не все общественники, некоторые видимо понадеялись, что неприятную для них норму все-таки отменят, а потому от заполнения деклараций воздержались. Но и по отношению к ним пока никаких репрессивных действий никто не применял, да и маловероятно, что применит, во избежание лишнего скандала. В худшем для декларантов случае их лишь убедительно попросят декларации, пусть и с опозданием, но сдать.
Более того, некоторые особенно одаренные украинские борцы с коррупцией даже используют собственные декларации в борьбе с политическими оппонентами. Так, небезызвестный глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин не устает сравнивать свою декларацию (с точки зрения рядового украинца очень даже небедную) с декларацией своего главного оппонента от власти генпрокурора Юрия Луценко. Посмотрите, дескать, на уровне наших топ-политиков мой дачный домик под Киевом на 122 квадрата, "Мицубиси" и более миллиона дохода - это так, скромный доход среднего класса. Так что в какой-то степени е-декларирование пошло общественникам даже в плюс.
В конце концов не нужно забывать, что многие украинцы воспринимают требование общественникам обязательно сдавать е-декларации как вполне обоснованное и логичное, именно из-за масштабов коррупции в стране. Ведь в тотально коррумпированном обществе достаточно сложно провести четкую границу между непосредственно коррупцией и борьбой с оной. Последняя может быть неплохим прикрытием для личного гешефта. Да и антикоррупционеры, как ни крути, должны всем подавать пример прозрачности, в том числе и политикам, которых они контролируют. А паника вокруг обязательного е-декларирования показывает антикоррупционеров-общественников не в самом лучшем свете.
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