Антиолигархисты: Зачем Тягнибок с националистами бегали по правительственному кварталу

Юрій Васильченко / Depo.ua

Видел ли кто на Грушевского плакат: "Долой олигарха Кривецкого!". Нет? Ну, тогда митинг "свободовцев" и их младших братьев из "Нацкорпуса" ушел в свисток.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок анонсировал антиолигархический митинг в центре столицы еще 27 марта. Но особой огласки это не имело. Сегодня митинг собрался. На него пришли кроме "свободовцев" представители Нацкорпуса, "Правого сектора", "С-14" и др.

Звучало немало лозунгов, среди которых следует выделить основные. Первый - обещание проводить подобные мероприятия в регионах. Как заявил Олег Тягнибок, "Этот марш, эта акция, она не будет единственной... Мы перекидываем так же наши акции на регионы". Угрозы баламутить регионы мы вывели на первую позицию, потому что Украина имеет очень печальную историю в этом плане, когда местные элиты заигрывались в самостоятельность.

На протяжении каденции местных советов, избранных осенью 2015-го, некоторые из них несколько раз прибегали к крайне сомнительным решениям - обращению относительно договорных отношений центра и регионов, требованию отставки правительства Арсения Яценюка, поддержке принятия закона об импичменте президента и другим. Подобные вещи означают, что в регионах есть люди, которые не прочь шантажировать Киев. Любые угрозы поднять регионы или случаи захвата помещений областных и городских советов должны пресекаться в зародыше. Без разницы, кто и какими лозунгами прикрывается. Потому что всегда есть риск получить новые Донецк, Луганск и Симферополь.

Второй лозунг - принять пакет так называемых антиолигархических законопроектов. Среди них - о денонсации Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения; о возвращении капиталов, находящихся и зарегистрированных в Республике Кипр, оффшорных зонах и других юрисдикциях, освобожденных от двойного налогообложения; о ликвидации частных монополий; относительно моратория на приватизацию государственного имущества до стабилизации ситуации в государстве; о запрете торговли землей сельскохозяйственного назначения; отмене денежного залога для коррупционеров. Их насчитали 20. Некоторые из них зарегистрированы "националистами" еще в декабре 2014 года, у некоторых авторами являются не только националисты.

Не будем делать акцент на содержании законопроектов, некоторые из них вполне могли бы быть приняты, сосредоточимся на форме. Первое - зачем организаторы митинга прислали своих гонцов с этими документами к Кабмину и АП, ведь принятие законов - дело народных депутатов. При чем здесь органы исполнительной власти. Второе - среди тех гонцов был лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, который, как известно, является одним из самых больших прогульщиков заседаний Верховной Рады. Третье - представители партии "Свобода" были при власти, имели должности в исполнительной власти после Майдана, их представители до сих пор рулят в некоторых регионах. Избиратели оценили их работу в непроходные 4,7% на досрочных парламентских выборах осенью 2014-го.

Четвертое - акция свелась к левачеству, смешанному с анархизмом и национализмом. Сергей Каплин, видимо, сидел и смеялся в уголке над тем, как можно превратить антиолигархический митинг в профанацию.

Пятое - к попытке националистов воспламенить улицу присоединились "евробляхеры" - это те, которые хотят быть хитрее остальных, ввозить авто на иностранной регистрации и ничего за это не платить в бюджет - "Движение новых сил" Саакашвили, которому, похоже, лишь бы к кому прилипнуть, только чтоб заметили. Была и другая мелочевка, которая составляет с националистами "антиолигархический фронт".

Не лишним будет напомнить, что каждую из националистических структур, которая водит хороводы по Киеву, связывают с олигархами. В частности, ВО "Свобода" с львовским олигархом Игорем Кривецким, которого в определенных кругах прозвали "Пупсиком". Хотя сами "свободовцы" уверяют, что живут на членские взносы. Два года назад СМИ засветили Кривецкого на дне рождения скандального беглого олигарха Александра Онищенко в итальянском Ареццо. "Я вот увидел эту радостную фотографию и почему-то вспомнил, что Кривецкий 26 августа посещал Курахово, где встречался вместе с Олегом Тягнибоком с группой бывших "свободовцев", которые 31 августа (2015 г. - ред.) под Верховной Радой бросили боевую гранату в солдат Нацгвардии - убили четырех человек, десятки ранили. Думаю, что лидеры "Свободы" никого не агитировали бросать гранату, уверен, что партийцы и участники митинга не хотели крови. Но несколько ребят на фронте восприняли близко к сердцу то, что услышали от политиков", - отметил тогда журналист Юрий Бутусов. Добавим важную для понимания сегодняшних событий деталь: Онищенко в Европе контактирует с другим обиженным на власть олигархом Игорем Коломойским.

"Нацкорпус" не замечен в прямых связях с олигархами, однако, как уже писал Depo.uа, атаки представителей этой организации на лотерейный бизнес М.С.Л. в прессе объясняли не столько патриотическими стремлениями, как происками конкурентов этой компании. Были и другие странные истории. К примеру, тренировочная база "Нацкорпуса" и его силового крыла Национальных дружин находится на территории бывшего машиностроительного завода АТЕК в столице, вокруг которого годами идут разборки нескольких бизнес-групп. Их отголоском мог быть и недавний визит спецназовцев на завод, что националисты истолковали как атаку именно на них.

Не лишне напомнить и об охране канала ZIK, которую взяли на себя нацдружинники. Одним из владельцев этого медиа является львовский олигарх Петр Дыминский, который находится за пределами Украины после смертельного ДТП в августе 2017 года, участником которой, по информации следствия, он был.

Мы так понимаем, что если бы Андрей Билецкий и "Национальный корпус" действительно были против олигархов, то по крайней мере приведенных выше примеров не должно быть в принципе. Ведь нельзя одной рукой бороться с олигархами, а другой если не брать у них деньги, то точно пожимать им руки.