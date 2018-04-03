Миллионы Ляшко и бедная Юля: Что декларировали лидеры фракций Верховной Рады

Юрій Васильченко / Depo.ua

Что задекларировали лидеры парламентских фракций? Ну, вот, к примеру, Олег Ляшко - миллионер! А кто в этом сомневался? Председатель фракции Радикальной партии задекларировал 20,6 млн гривен доходов, 484 тыс. долларов наличных средств (в 2016 году - 30 тыс. долларов), 70 тыс. евро и 839 тыс. грн. (в 2016 году - 400 тыс. гривен), на счетах в Ощадбанке - 4,4 млн грн. (в 2016 году - 391 тыс. гривен) и 713 тыс. долларов. А еще приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земельный участок (6 539 кв. г) в Козине. Хотя в бизнесе не был - в лотерею выигрывал.

Юлия Тимошенко наоборот, никак не может обрасти недвижимостью. В ее декларации указан арендованный дом в Козине Обуховского района площадью 588 кв. м. Также лидер "Батькивщины" задекларировала право пользования четырьмя земельными участками в том же Козине, общая площадь которых составляет 6106 кв. м. Остальное имущество записано на ее мужа Александра. Сама же будущая кандидатка в президенты, которой социологи рисуют победные рейтинги, получила за год зарплату 225 тыс гривен, на выполнение депутатских полномочий около 253 тыс. гривен, имеет 81,7 тыс. гривен процентов от вклада в "Ощадбанке", который составляет более 614 тыс. гривен. В наличности Тимошенко сохраняет 290 тыс. гривен.

Зажиточнее нее (судя по декларации) председатель фракций БПП Артур Герасимов. Он задекларировал почти 247 тыс. гривен зарплаты, наличными хранит 2,78 млн гривен, 83 тыс. долларов и 22 тыс. евро. Глава другой провластной фракции - Максим Бурбак из "Народного фронта" - задекларировал лишь 260 тыс. грн депутатской зарплаты, вкладов в банках и наличных денежных средств он не имеет. У Бурбака богатая жена. 1 млн грн он заработал на отчуждении движимого имущества, наличными хранит 28 тыс. долларов и 19 тыс. евро, а в "Укргазбанке" и "Приватбанке" - 1,2 млн 369 тыс. грн соответственно.

Главный "оппоблоковец" Юрий Бойко заработал 248 403 гривен зарплаты, получил 252,8 гривен на обеспечение депутатской деятельности, 6,5 тыс гривен процентов и почти 27 тысяч гривен пенсии. На банковских счетах у него $14 тыс и 9 гривен. У него, как и у Бурбака, жена миллионерша. За год она получила более 3,6 миллиона гривен зарплаты, более 83 тыс гривен пенсии, свыше 1,15 миллиона гривен зарплаты по совместительству, свыше 2 миллионов гривен процентов и 1,7 миллиона гривен дивидендов по разным вкладам. На ее банковских счетах - почти 11 миллионов гривен, свыше 924 тыс. долларов и 3,3 миллиона рублей. Наличными семейная пара имеет $19,2 тыс., 17,5 тыс. евро и 200 тыс. гривен.

Председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк также задекларировал 238290 тыс зарплаты, 169871 на выполнение депутатских полномочий, 38170 - средства за проезд, 191080 - оплата проживания в гостинице. Еще $2 тыс он имеет наличными. Супруга депутата зарабатывает на уровне с мужем. В прошлом году семья правой руки львовского мэра Андрей Садового значительных покупок не осуществляла. Единственное, что бросилось в глаза - 820 тыс., подаренные женой нардепа своей матери.

Председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко и сопредседателя "Видродження" Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь и раньше декларировали немалые доходы, поэтому, собственно, какие-то дополнительные дорогие часы или что-то подобное в декларации может пройти мимо внимания общества. Да и вообще, нынешняя волна декларирования вызвала куда меньший ажиотаж, чем прошлогодняя, когда граждане достаточно длительное время находились в шоковом состоянии от увиденного.

В этом году интерес к сайту НАПК подогрели декларации общественных активистов-антикоррупционеров, сам сайт уже традиционно "подвисает" из-за наплыва любопытных, и все же складывается впечатление, что вторая серия электронного декларирования не стала сенсацией. А третья вообще без помощи прессы рискует пройти незамеченной. И не потому, что украинцы не хотят видеть, за что шикуют чиновники, нет, проблема в том, что граждане вместо наказания чиновников и политиков за сокрытие доходов, за коррупцию, видят исключительно профанацию. То есть, какой смысл терзать себе сердце...