Курс доллара провалили перед спекулятивной атакой

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс доллара провалили перед спекулятивной атакой

23:51 02.04.2018 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

2 апреля валютная торговля на межбанке завершилась 7-копеечным удешевлением доллара - до 26,16-26,20 грн./$, сообщил  начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Месяц начался спокойно, благодаря четырехдневным пасхальным выходным в Европе.

Валютные продавцы доминировали, и доллара хватило всем желающим. Даже Нацбанку, который смог пополнить свои золотовалютные резервы - приблизительно на $25 млн. Он несколько раз появлялся на рынке.

«Торги понедельника открылись котировками на уровне 26,25 грн./$, и они уверенно пошли вниз. На уровне 26,17-26,19 грн./$ рынок потоптался в связи с выходом на рынок Нацбанка с покупкой по 26,19 грн./$. Однако, после того, как НБУ перестал покупать доллар, котировки плавно спустились к уровню 26,15 грн./$, где регулятору вновь пришлось выходить на рынок для балансировки спроса и предложения, с покупкой доллара по 26,16 грн./$», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

$25 млн. - приблизительная оценка покупок центробанка. Из того, что банкиры смогли насчитать, как говориться, на ощупь.

Дело в том, что Нацбанк проводил выкуп доллара через новую платформу, только через нее (не работал параллельно по старой схеме, как обещал) - Matching. На прошлой неделе финансисты ее сторонились, а на этой были просто вынуждены подключиться. Поскольку иначе чиновники сделок не проводили. По разным оценкам, к Matching сегодня присоединилось около трех десятков банков.

Главная особенность новой платформы - анонимность. Нацбанковцы хотят выглядеть на рынке также, как и все остальные банки, делающие анонимные предложения по покупке/продаже валюты, чтобы не было злоупотреблений и объективнее устанавливался курс.

Пока анонимные потуги НБУ выглядят очень смешно, поскольку его предложения и сделки легкоузнаваемые на малоликвидном рынке, также, как и операции нескольких крупных банков, делающих почти все валютную торговлю. Они узнают движения друг друга вслепую, и практически беспроигрышно определяют сделки того или иного банка. Ситуация может меняться лишь после увеличения числа пользователей Matching, а главное - после того, как крупные экспортеры и импортеры начнут активнее торговать на межбанке через разные банки. Пока они сконцентрированы в одних и тех же структурах.

В понедельник из числа продавцов доллара выделяли Укрэксимбанк, Ситибанк, ING Bank, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк, а из покупателей (кроме Нацбанка) - ProCredit Bank, Креди Агриколь Банк и ОТП Банк.

Общий объем торговля сократился с пятничных $394,24 млн. до $321,34 млн.

Хорошие цены

Очень активно снижали цену доллара кассиры в банковских отделениях.

«Наличный рынок продолжает опережать межбанк по ревальвационным настроениям: утренний уровень котировок составил 26,10-26,17 грн./$, к середине дня они снизились до 26,03-26,09 грн./$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Самый дешевый бакс людям сегодня предлагали небанковские обменники - они ставили на продаже курс 26,10 грн./$. Минимальный ценник в банках - это 26,12 грн./$, и его ставил только Банк инвестиций и сбережений. А самый дорогой доллар людям отдавал государственный Укргазбанк, у которого можно было скупиться по 26,90 грн./$.

Средние расценки на продаваемую валюту находились в рамках 26,25-26,40 грн./$, в нем работало большинство банков: Приватбанк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, ОТП Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Идея Банк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, банк «Аркада», ПУМБ, Укрсоцбанк.

Выкупали валюту у людей в рамках 25,85-26,10 грн./$.

На черном рынке доллар дешевел лишь в первой половине дня - с 26,10-26,18 грн./$ до 26,06-26,13 грн./$. Однако к вечеру менялы вспомнили о непростых прогнозах на 3 апреля, и на всякий случай приподняли свои ценники - до 26,04-26,17 грн./$.

Дивидендная неопределенность

Завтра начинаются валютные покупки нерезидентов под репатриацию дивидендов. Так что спрос на валюту точно вырастет, ведь с апреля компании могут выводить на родину уже не $5 млн., а $7 млн. в месяц.

Главный вопрос на текущий момент - смогут ли иностранцам обеспечить достойное валютное предложение. И на этот счет нет единой версии. Ведь из-за неработающей сегодня Европы, не все украинские компании получили выручку, и завтра будут ограничены в продажах. Обязательные 50% выручки будут распродаваться не так энергично, как обычно.

Однако нельзя забывать и свободной части выручки, которую экспортеры припасают под наиболее выгодные валютные продажи. И казначеи сейчас находятся на распутье: с одной стороны, они признают, что у их клиентов есть валютный запас под реализацию. Но с другой - предприятия хотят распродавать накопленные доллары по максимальным ценникам. То есть заинтересованы сначала придержать валюту, и выбрасывать ее на рынок только, когда курс взлетит до небес.

В такой ситуации финансисты с неохотой делают прогнозы.

«Скорее всего, 3 апреля межбанк будет стартовать в рамках 26,20-26,25 грн./$, и только после выхода всех игроков станет понятно, в какую сторону пойдет курс», - сказал Юрий Гриненко.

По мнению Олега Куринного, безналичная торговля пройдет в рамках 26,10-26,20 грн./$.
 

ПО РУБРИКАМ

02.04 Курс дол­ла­ра про­ва­ли­ли пе­ред спе­ку­ля­тив­ной ата­кой

02.04 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 2 ап­ре­ля из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

02.04 От­ме­на су­точ­но­го ли­ми­та на опе­ра­ции с ва­лю­той не от­ра­зит­ся на кур­се грив­ни - бан­ки­ры

02.04 Порт­фель ОВГЗ бан­ков Укра­и­ны умень­шил­ся по­чти на 1 млрд грн

02.04 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 2 ап­ре­ля со­ста­вил 26.1610 грн.

02.04 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 02.04.18

02.04 Дол­лар 2 ап­ре­ля сла­бо де­ше­ве­ет к ев­ро, ста­би­лен к иене

02.04 По тре­бо­ва­нию НБУ уво­ли­ли гла­ву ТАСком­бан­ка

02.04 НБУ на­ме­рен уве­ли­чить ли­мит обя­за­тель­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га опе­ра­ций до 300 тыс. грн

02.04 Бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­зи­лись 2 ап­ре­ля на фоне вве­де­ния КНР по­шлин на то­ва­ры из США

02.04 30 мар­та НБУ про­дал бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 16 734 млн гри­вен

02.04 При­ватБанк по­дал иск в суд Ки­п­ра на струк­ту­ры PwC, тре­бу­ет ком­пен­са­ции $3 млрд - банк

02.04 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 02.04.18

02.04 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 30.03.18

02.04 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 2.04.18

• дальше…

02.04 Га­з­пром за­ре­зер­ви­ро­вал $4,7 млрд под штраф по тран­зит­но­му кон­трак­ту с Наф­то­га­зом

02.04 Гос­бюд­жет Укра­и­ны в ян­ва­ре-мар­те не­до­вы­пол­нен по до­хо­дам на 3,1% - Госказ­на­чей­ство

02.04 Нефть пе­ре­шла к па­де­нию 2 ап­ре­ля вслед за ак­ци­я­ми США, Brent по­де­ше­ве­ла до $68,7 за бар­рель

02.04 Свет­лые неф­те­про­дук­ты по­ка­за­ли 2 ап­ре­ля рост, ав­то­газ сни­же­ние це­ны

02.04 В мар­те спрос на но­вые лег­ко­вые ав­то сни­зил­ся на 6,5 про­цен­тов

02.04 Укра­ин­цев пе­ре­ве­дут на но­вые пра­ви­ла опла­ты га­за: как все бу­дет ра­бо­тать

02.04 ФГИ ис­клю­чил об­л­энер­го, ряд ТЭЦ, Тур­бо­атом и ЗТМК из спис­ков на при­ва­ти­за­цию-2018

02.04 Со­вет НБУ утвер­дил про­гноз при­бы­ли ре­гу­ля­то­ра за 2018 к пе­ре­чис­ле­нию в гос­бюд­жет в 34,9 млрд гри­вен

02.04 НБУ на­ме­рен уве­ли­чить ли­мит обя­за­тель­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га опе­ра­ций до 300 тыс. грн

02.04 «А-95»: Вве­де­ние квот на им­порт неф­те­про­дук­тов при­ве­дет к ро­сту цен и мо­но­по­ли­за­ции рын­ка

• дальше…

02.04 Арест бра­тьев Ма­го­ме­до­вых вско­лых­нул рос­сий­скую пра­вя­щую но­мен­кла­ту­ру

02.04 В Поль­ше на­ча­ли ра­бо­ту над ско­рост­ной ав­то­трас­сой в Укра­и­ну

02.04 Ита­льян­ская Eni за­мо­ро­зи­ла про­ект с Рос­нефтью на шель­фе Чер­но­го мо­ря

02.04 Из­ра­иль от­ка­зал­ся от не­за­ви­си­мо­го рас­сле­до­ва­ния столк­но­ве­ний в сек­то­ре Га­за

02.04 Трамп об­ви­нил Amazon в не­упла­те на­ло­гов

02.04 Ки­тай со 2 ап­ре­ля вво­дит в от­но­ше­нии США от­вет­ные по­шли­ны

02.04 Бри­тан­ский ми­нистр обо­ро­ны от­ме­тил рас­ту­щую угро­зу со сто­ро­ны Рос­сии

02.04 Лон­дон мо­жет за­крыть тор­го­вое пред­ста­ви­тель­ство Рос­сии

02.04 Москва объ­яви­ла о вы­сыл­ке бо­лее 50 со­труд­ни­ков ди­пмис­сий Бри­та­нии

30.03 Бри­тан­ских арен­до­да­те­лей бу­дут штра­фо­вать на $5,6 тыс. за сквоз­ня­ки

30.03 Пре­зи­дент Егип­та ас-Си­си пе­ре­из­бран на но­вый срок

30.03 Рос­сий­ский те­ле­ка­нал RT с 1 ап­ре­ля пре­кра­ща­ет ве­ща­ние в Ва­шинг­тоне

29.03 Жен­щи­ны в ЕС в сред­нем за­во­дят пер­во­го ре­бен­ка в 29 лет

29.03 Ре­ванш Пу­ти­на на Бал­ка­нах. Ре­шат­ся ли сер­бы на но­вую вой­ну с Ко­со­во

29.03 Поль­ша го­то­вит но­вую ми­гра­ци­он­ную по­ли­ти­ку

• дальше…

30.03 Ка­б­мин ре­шил на­чать от­клю­че­ние ана­ло­го­во­го ТВ с июля

28.03 За­топ­ле­ние ра­дио­ак­тив­ной шах­ты: Как в ДНР устра­и­ва­ют эко­ло­ги­че­скую ка­та­стро­фу

22.03 МВФ не счи­та­ет Укра­и­ну бед­ной раз­ви­ва­ю­щей­ся стра­ной

22.03 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал аэро­порт "Киев" в честь авиа­кон­струк­то­ра Си­кор­ско­го

21.03 Укр­за­лиз­ны­ця по­лу­чи­ла раз­ре­ше­ние на раз­ра­бот­ку про­ек­та зем­ле­устрой­ства в Бор­испо­ле под экс­пресс в аэро­порт

20.03 Укра­и­на по­па­ла в трой­ку стран с са­мым де­ше­вым уров­нем жиз­ни

20.03 Ли­по­вые ОСМД по­лу­ча­ют кон­троль над иму­ще­ством ки­ев­лян

16.03 У Су­прун разъ­яс­ни­ли про­це­ду­ру за­клю­че­ния де­кла­ра­ции с вра­чом

15.03 Ки­ев­ских марш­рут­чи­ков обя­жут уста­но­вить ва­ли­да­то­ры для е-би­ле­та

13.03 Укра­и­на в ночь на 25 мар­та пе­ре­хо­дит на лет­нее вре­мя

05.03 На че­ты­рех стан­ци­ях ки­ев­ской под­зем­ки на­ча­ли ра­бо­тать кас­сы ис­клю­чи­тель­но с кар­точ­ка­ми мет­ро

02.03 В Ки­е­ве по­тре­би­те­лей элек­тро­энер­гии с 1 мар­та бу­дет об­слу­жи­вать но­вая ком­па­ния – ДТЭК "Ки­ев­ские Электросети"

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

• дальше…

02.04 Сколь­ко за­ра­ба­ты­ва­ют об­ще­ствен­ни­ки-ан­ти­кор­руп­ци­о­не­ры

02.04 Вес­на на пе­ре­до­вой. Что не­сет Укра­ине пя­тый год вой­ны на Дон­бас­се

30.03 Кремлев­ский ка­стинг. За­чем Но­вин­ско­му пар­тия граж­дан­ской вой­ны

30.03 Клим­кин под­твер­дил вы­сыл­ку укра­ин­ских ди­пло­ма­тов из РФ

30.03 Пар­тия ми­ра Но­вин­ско­го: Ко­гда Ах­ме­тов бу­дет во­е­вать с Ляш­ко

30.03 Ди­рек­тор НАБУ Ар­тем Сыт­ник: Риск со­хра­не­ния Хо­лод­ниц­ко­го на по­сту пре­вы­ша­ет все дру­гие рис­ки

30.03 Лу­цен­ко про­сит КДК про­ку­ро­ров рас­смот­реть во­прос сня­тия Хо­лод­ниц­ко­го с по­ста зам­ген­про­ку­ро­ра-ру­ко­во­ди­те­ля САП

30.03 Лу­цен­ко и Сыт­ник по­жа­ло­ва­лись на Хо­лод­ниц­ко­го в КДК про­ку­ро­ров

29.03 Би­лец­кий про­тив Кор­чин­ско­го: За­чем на­цио­на­ли­сты устро­и­ли цирк ка­са­тель­но ZIK

29.03 Убе­дит ли Са­вчен­ко суд дать ей не срок, а Ос­кар?

29.03 Идем на по­прав­ку. Как в Укра­ине вы­ми­ра­ет сек­та рас­пя­то­го маль­чи­ка

29.03 По­ро­шен­ко ввел в со­став СНБО Смо­лия

29.03 Ко­зырь е-де­кла­ри­ро­ва­ния: За­чем Ти­мо­шен­ко вой­на за ан­ти­кор­руп­ци­о­не­ров

28.03 Че­ло­век си­сте­мы. Что ждет ан­ти­кор­руп­ци­о­не­ров по­сле из­бра­ния Ман­гу­ла гла­вой НАПК

28.03 Но­вым гла­вой НАПК из­бран Алек­сандр Ман­гул

• дальше…

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

02.04 Tesla вы­нес­ла управ­ле­ние ав­то­пи­ло­том в Model 3 на руле­вое ко­ле­со

02.04 Смарт­фо­ны на ба­зе Helio P10 и X20 смо­гут из­ме­рять ча­сто­ту сер­деч­но­го рит­ма при по­мо­щи ка­ме­ры

02.04 Вы­бран луч­ший ав­то­мо­биль в ми­ре

02.04 Huawei по­тра­ти­ла на ис­сле­до­ва­ния и раз­ра­бот­ки око­ло $14 млрд в 2017 го­ду

02.04 Mazda CX-3 сде­ла­ли бо­лее ком­форт­ной и мощ­ной

30.03 Maserati пред­ста­ви­ла Levante с вось­мер­кой Ferrari

30.03 Ки­тай­ские учё­ные ра­бо­та­ют над по­ез­дом, ко­то­рый сов­ме­стит прин­ци­пы магле­ва и Hyperloop

30.03 AT&T, Cisco, HSBC, JPMorgan Chase, Mastercard и Microsoft рас­счи­ты­ва­ют сни­зить ки­бер­не­ти­че­ский риск

30.03 Cisco опуб­ли­ко­ва­ла го­до­вой от­чет по ин­фор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти

30.03 Ха­ке­ры по­хи­ти­ли €2 млн у ита­льян­ско­го фут­боль­но­го клу­ба Lázio

30.03 Daimler и BMW до­го­во­ри­лись объ­еди­нить мо­биль­ные сер­ви­сы

30.03 Tesla от­зы­ва­ет 123 ты­ся­чи ав­то­мо­би­лей из-за угро­зы кор­ро­зии

29.03 Lincoln по­ка­зал, ка­ким бу­дет но­вый Aviator

29.03 Мо­шен­ни­ки за­ра­бо­та­ли на сбое Telegram око­ло 30 ты­сяч дол­ла­ров

• дальше…

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно