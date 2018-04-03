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Курс доллара провалили перед спекулятивной атакой
23:51 02.04.2018 |
2 апреля валютная торговля на межбанке завершилась 7-копеечным удешевлением доллара - до 26,16-26,20 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Месяц начался спокойно, благодаря четырехдневным пасхальным выходным в Европе.
Валютные продавцы доминировали, и доллара хватило всем желающим. Даже Нацбанку, который смог пополнить свои золотовалютные резервы - приблизительно на $25 млн. Он несколько раз появлялся на рынке.
«Торги понедельника открылись котировками на уровне 26,25 грн./$, и они уверенно пошли вниз. На уровне 26,17-26,19 грн./$ рынок потоптался в связи с выходом на рынок Нацбанка с покупкой по 26,19 грн./$. Однако, после того, как НБУ перестал покупать доллар, котировки плавно спустились к уровню 26,15 грн./$, где регулятору вновь пришлось выходить на рынок для балансировки спроса и предложения, с покупкой доллара по 26,16 грн./$», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
$25 млн. - приблизительная оценка покупок центробанка. Из того, что банкиры смогли насчитать, как говориться, на ощупь.
Дело в том, что Нацбанк проводил выкуп доллара через новую платформу, только через нее (не работал параллельно по старой схеме, как обещал) - Matching. На прошлой неделе финансисты ее сторонились, а на этой были просто вынуждены подключиться. Поскольку иначе чиновники сделок не проводили. По разным оценкам, к Matching сегодня присоединилось около трех десятков банков.
Главная особенность новой платформы - анонимность. Нацбанковцы хотят выглядеть на рынке также, как и все остальные банки, делающие анонимные предложения по покупке/продаже валюты, чтобы не было злоупотреблений и объективнее устанавливался курс.
Пока анонимные потуги НБУ выглядят очень смешно, поскольку его предложения и сделки легкоузнаваемые на малоликвидном рынке, также, как и операции нескольких крупных банков, делающих почти все валютную торговлю. Они узнают движения друг друга вслепую, и практически беспроигрышно определяют сделки того или иного банка. Ситуация может меняться лишь после увеличения числа пользователей Matching, а главное - после того, как крупные экспортеры и импортеры начнут активнее торговать на межбанке через разные банки. Пока они сконцентрированы в одних и тех же структурах.
В понедельник из числа продавцов доллара выделяли Укрэксимбанк, Ситибанк, ING Bank, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк, а из покупателей (кроме Нацбанка) - ProCredit Bank, Креди Агриколь Банк и ОТП Банк.
Общий объем торговля сократился с пятничных $394,24 млн. до $321,34 млн.
Хорошие цены
Очень активно снижали цену доллара кассиры в банковских отделениях.
«Наличный рынок продолжает опережать межбанк по ревальвационным настроениям: утренний уровень котировок составил 26,10-26,17 грн./$, к середине дня они снизились до 26,03-26,09 грн./$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Самый дешевый бакс людям сегодня предлагали небанковские обменники - они ставили на продаже курс 26,10 грн./$. Минимальный ценник в банках - это 26,12 грн./$, и его ставил только Банк инвестиций и сбережений. А самый дорогой доллар людям отдавал государственный Укргазбанк, у которого можно было скупиться по 26,90 грн./$.
Средние расценки на продаваемую валюту находились в рамках 26,25-26,40 грн./$, в нем работало большинство банков: Приватбанк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, ОТП Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Идея Банк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, банк «Аркада», ПУМБ, Укрсоцбанк.
Выкупали валюту у людей в рамках 25,85-26,10 грн./$.
На черном рынке доллар дешевел лишь в первой половине дня - с 26,10-26,18 грн./$ до 26,06-26,13 грн./$. Однако к вечеру менялы вспомнили о непростых прогнозах на 3 апреля, и на всякий случай приподняли свои ценники - до 26,04-26,17 грн./$.
Дивидендная неопределенность
Завтра начинаются валютные покупки нерезидентов под репатриацию дивидендов. Так что спрос на валюту точно вырастет, ведь с апреля компании могут выводить на родину уже не $5 млн., а $7 млн. в месяц.
Главный вопрос на текущий момент - смогут ли иностранцам обеспечить достойное валютное предложение. И на этот счет нет единой версии. Ведь из-за неработающей сегодня Европы, не все украинские компании получили выручку, и завтра будут ограничены в продажах. Обязательные 50% выручки будут распродаваться не так энергично, как обычно.
Однако нельзя забывать и свободной части выручки, которую экспортеры припасают под наиболее выгодные валютные продажи. И казначеи сейчас находятся на распутье: с одной стороны, они признают, что у их клиентов есть валютный запас под реализацию. Но с другой - предприятия хотят распродавать накопленные доллары по максимальным ценникам. То есть заинтересованы сначала придержать валюту, и выбрасывать ее на рынок только, когда курс взлетит до небес.
В такой ситуации финансисты с неохотой делают прогнозы.
«Скорее всего, 3 апреля межбанк будет стартовать в рамках 26,20-26,25 грн./$, и только после выхода всех игроков станет понятно, в какую сторону пойдет курс», - сказал Юрий Гриненко.
По мнению Олега Куринного, безналичная торговля пройдет в рамках 26,10-26,20 грн./$.
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