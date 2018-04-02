Решать украинские проблемы по английскому праву: новые возможности для бизнеса

Константин Симоненко / UBR.ua

Акционеры и учредители украинских компаний, а также их кредиторы недавно получили новый инструмент для решения нынешних и возможных будущих корпоративных конфликтов. В Украине появилось сразу два закона, которые регулируют порядок заключения корпоративных договоров (№1984 и №2275).

В результате, по словам юристов, учредители компании смогут заранее договориться, как им управлять компанией. Например, распределять прибыль, голосовать на общем собрании по конкретным вопросам, либо установить ограничения на отчуждение долей (скажем, конкурентам).

До сих пор отечественный бизнес был вынужден выстраивать свою корпоративную структуру таким образом, чтобы можно было заключить корпоративный договор по законам других стран, где этот институт договоров уже существует.

«Теперь украинские компании cмогут уйти от необходимости создавать холдинги за границей, чтобы решать вопросы управления по английскому праву (shareholders agreement) и перевести все в область украинского права», - сообщила Юридический директор, руководитель практики корпоративного права и M&A DLA Piper Алла Козаченко.

Как работает

Корпоративный договор заключается между участниками ООО или АО, либо учредителями компании и ее кредитором. Причем, как сообщил адвокат ЮФ Ильяшев и Партнеры Вячеслав Сытый, заключение такого договора - право, а не обязанность учредителей, например, ООО. Поэтому исполнять его условия обязаны только лица, которые заключили договор.

Этим документом, в частности, можно предусмотреть запрет на отчуждение доли в течение определенного срока (lock-up period). Или способ разрешения безвыходных ситуаций, когда равное количество голосов за противоположные решения не дает возможности что-либо решить. В таком случае, как говорят юристы DLA Piper, можно прописать в договоре другой способ решения вопроса: медиация, обращение в арбитраж или как крайняя мера - ликвидация общества.

Также можно выписать условия выкупа акций или возникновения такого права. Например, право мажоритарного акционера требовать от миноритария присоединиться к сделке по продаже акций по той же цене и на тех же условиях (drag-along right). Это бывает нужно, когда, например, инвестор хочет купить 100% акций, а миноритарии противятся.

И наоборот, прописать право миноритарного акционера присоединиться к продающим третьему лицу остальным акционерам на тех же условиях (tag-along right).

Такой договор между участниками заключается в письменной форме, а подписи участников - нотариальному заверению (только для АО). Он может быть заключен бессрочно или же на определенный срок.

Для инвесторов будет важно, что корпоративные договоры могут заключаться и с кредиторами. Где стороны также вправе оговаривать условия действий при разных обстоятельствах. Это особенно важно при реализации долгосрочных проектов, когда инвестор должен быть уверен, что акционеры вскоре не переменят свое мнение относительно условий сотрудничества и т.п.

«Это абсолютно новый способ защиты интересов кредитора в Украине. Однако с 17 июня, когда вступит в силу закон об ООО (№2275), такая возможность останется только у членов АО. Так как ряд норм, которые были введены законом о кредитных договорах с 18 февраля, будет отменен. Здесь законодатель перестарался, пытаясь урегулировать один и тот же вопрос двумя законами», - заметила Алла Козаченко.

Временная привязанность

Еще одна важная новация - введение безотзывной доверенности. Она выдается конкретному лицу для того, чтобы обеспечить выполнение корпоративных обязанностей учредителей ООО, например, по опциону (выкупу долей). То есть, доверитель может выдать доверенность на продажу доли или голосование определенным образом в случае невыполнения обязательств или наступления определенных условий, под которые она выписана.

Например, безотзывная доверенность может быть использована участниками для обеспечения принудительной передачи корпоративных прав ООО одним участником другому. Она не может быть отменена, а прекращается только в случае выполнения условий, ради которых выдавалась.

По словам Аллы Козаченко, если закон о корпоративных договорах и безотзывных доверенностях в деталях прописывает процедуры заключения корпоративных договоров, то новый закон об ООО гораздо лаконичнее.

«По словам разработчиков закона об ООО, они сознательно все упростили, чтобы бизнес мог действовать по принципу «разрешено все, что не запрещено»», - говорит юрист.

Закон оставляет многое на усмотрение самих участников ООО. Например, дает возможность заключать с членами правления гражданско-правовые договора, что, вероятно, позволит нанимать на работу иностранных руководителей без получения ими разрешения на работу в Украине.