Итальянская Eni заморозила проект с Роснефтью на шельфе Черного моря

Людмила Подобедова, Алина Фадеева / РБК



Геологоразведочная деятельность «Роснефти» на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование, заявил РБК в пятницу, 30 марта, руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев. «Мы не будем обязывать компанию бурить скважину, не имея технических средств, которые бы надежно гарантировали безопасность такого бурения», - сказал он.

Геологоразведку на этом участке в Черном море финансировал и проводил иностранный партнер «Роснефти» - итальянская Eni (в их совместном предприятии у российской компании 66,67%, у итальянцев - 33,33%). В марте буровая Scarabeo 9, которая принадлежит Saipem («дочка» Eni), пробурила одну скважину, а затем уплыла. Представитель Eni сообщил РБК только то, что Scarabeo 9 «успешно завершила бурение в Черном море».

Eni уведомила «Роснефть» о приостановке сотрудничества по этому проекту на фоне санкций США, объяснил РБК источник, близкий к СП «Роснефти» и Eni. Это подтвердили источник, близкий к «Роснефти», и собеседник в сервисной компании, который знает это от сотрудников «Роснефти».

Вал Шатского (другое название - Западно-Черноморская площадь) находится на глубине больше 150 м, то есть относится к глубоководным и подпадает под санкции США и ЕС. Но соглашение о разработке участка компании заключили еще в 2012 году - за два года до введения западных санкций. Eni получила все необходимые разрешения у итальянского правительства и европейских органов на бурение в Черном море, рассказывал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Eni начала бурить в Черном море, запросив разрешение США, но не дождавшись ответа, рассказывают два источника РБК. В разгар работ компания получила сообщение, что это входит в противоречие с режимом санкций, и решила заморозить все проекты, объясняют они.

Представители «Роснефти» и Eni отказались от комментариев. 16 марта гендиректор Eni Клаудио Дескальци рассказал, что компания обсуждает санкции в отношении России с США и европейскими властями, чтобы получить более ясное понимание ситуации. «Мы заинтересованы поддерживать отношения с «Роснефтью», но мы также должны уважать европейские и американские нормы», - сказал тогда Дескальци (цитата по Reuters).

О приостановке работы с «Роснефтью» в Черном море в январе говорила и председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалья на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. «Вы знаете, новые санкции ожидаются со стороны США. Конечно, перед тем как начать проект, мы его тщательно изучали, и, конечно, мы просили авторизацию США. Мы получили авторизацию США, начали бурение, но сейчас нам пришлось остановиться», - рассказала Марчегалья. Eni запрашивала разрешение у американских властей, так как в США торгуются акции компании, объяснила Марчегалья. Но сразу после этого пресс-служба Eni дезавуировала ее слова, распространив заявление о том, что бурение в Черном море продолжается, а топ-менеджер имела в виду, что Eni постоянно следит за тем, чтобы ее действия не нарушали существующие санкции.