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ПриватБанк подал иск в суд Кипра на структуры PwC, требует компенсации $3 млрд - банк
10:47 02.04.2018 |
ПриватБанк сообщил, что 30 марта 2018 года в районный суд Никосии (Кипр) подан официальный судебный иск в отношении PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина), далее - PwC.
Сумма искового заявления составляет 3 миллиарда долларов США в качестве возмещения убытков, которые, как считает ПриватБанк, были понесены им в результате серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей при проверке финансовой отчетности ПриватБанка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года.
После подачи судебного иска против бывших владельцев банка в Высоком суде Лондона в декабре 2017 года исковое заявление против PwC представляет собой следующий важный шаг, предпринятый ПриватБанком по возмещению огромных убытков, бремя от которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины.
Комментируя этот шаг, председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл сказал: «Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Теперь кипрский суд будет принимать решение в отношении PwC в установленном порядке».
ПриватБанк поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co представлять его интересы в ходе судебных разбирательств с PwC.
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