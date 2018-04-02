Весна на передовой. Что несет Украине пятый год войны на Донбассе

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Так уж сложилось, что только в начале апреля в Украину пришла настоящая весна. Для линии противостояния это означает только одно - распутица и связанное с этим некоторое охлаждение боевой активности.

Под эту марку подошло и очередное - уже 15-е или 20-е за войну перемирие, на этот раз без фантазии названое пасхальным - было бы гораздо честнее, если бы не придумывали какие-то названия, а просто давали номера, но это дело вкуса. Хотя и до этого было перемирие, название которого уже никто и не припомнит. Вот оно более или менее соблюдалось и даже пресс-служба штаба АТО смогла отрапортовать о трех - четырех днях в феврале - марте абсолютно без обстрелов с той стороны.

А так наши бойцы продолжали гибнуть. За январь только боевых потерь 15 человек, за февраль - 9, март -10. Причем причин гибели по большому счету три - подрывы на минах, растяжках и неустановленных взрывных устройствах, минометные обстрелы и самое главное - активизация снайперской войны.

И дело тут не только в том, что линия соприкосновения сблизилась настолько, что теперь эффективно можно "работать" даже из штатной СВД, а в переходе самой войны на новый качественный уровень - позиционный. За годы войны обе стороны ощетинились многочисленными инженерными сооружениями - так, с нашей стороны "залито в бетон" как минимум три мощнейшие линии. Худо, бедно, но создана и система флангового огня и другие прелести оборонной стратегии. Поэтому обстрелы из артиллерии (включая 122-мм), даже при условии корректировки с беспилотника, фактически не приводят к нужному результату - блиндажи в два-три наката надежно спасают. Очень редко удается противнику "подловить" наших бойцов вне окопов и накрыть минометами. Остается только одно - "охота на людей" специально подготовленными снайперскими парами.

В начале войны это был крайне штучный товар, но за последние пару лет, как у нас, так и в РФ освоили массовую подготовку. Наши снайперы получили большое количество новейших винтовок, тепловизоры, и самое главное - опыт, который щедро передают многочисленные западные инструкторы.

Не отстает и противник - все чаще на фото и видео начинают светиться новейшие винтовки "Орсис", подготовленные снайпера. Причем по некоторым данным, российские генералы остались верны себе и время от времени посылают на Донбасс целые снайперские подразделения регулярной армии - получать боевой опыт.

В этой связи как никогда актуальной становится проблема получения западных или отечественных антиснайперских комплексов. Сегодня они есть, но только в спецподразделениях ССО и их появление на том или ином участке фронта как правило означает увеличение количества аватарок "помним, скорбим!" в сети "Вконтакте" и полная тишина на пару ближайших месяцев. Но таких комплексов и спецов нужно много, очень много. Как показала практика получения западного оружия, параллельно нужна очень мощная программа подготовки расчетов, причем люди должны быть крайне мотивированными. Чтобы не получилось как с распиаренными "снайперскими курсами" с модернизированными пулеметами ДШК, куда командиры среднего звена постарались "спихнуть" не самых лучших бойцов или с американскими "беспилотниками", которые оказались неэффективными именно из-за непонимания их роли.

Нужно массовое внедрение новых винтовок вместо стандартных СВД. Слава богу, об этом уже задумались и свидетельство тому - сам Муженко стреляющий из UR-10 от "Зброяра". И хотя тут остается еще много вопросов - прежде всего по обеспечению патронами .338 калибра, но сам факт, что процесс пошел не может не радовать. Ведь как показали подобные волонтерские винтовки их эффективность в разы выше - "при попадании в плечо к примеру, там где 7,62х54 оставит раненого, .338 сделает труп".

Начало весны означает и еще один неизбежный процесс - после зимнего периода подготовки на фронт выдвигаются новые части с новой и отремонтированной техникой. Так, на место "аэромобильников" выдвигаются пополненные личным составом механизированные и мотопехотные бригады. На широком фронте уже заняла свои позиции 30-я и 93-я бригады, в ближайшие дни (или недели) в район боев прибудет 28-я, 14-я. Прошла ротация артиллеристов, пока мало что понятно с танкистами, но это уже вторая линия и тут неопределенности больше.

Военному командованию удалось уйти от схемы "12-12", когда бригада годами находилась на "передке", стачивая офицерский состав, теперь эта схема выглядит как "5-7", что крайне положительно сказывается как на моральном состоянии личного состава, так и позволяет проводить плановые мероприятия по перевооружению.

А уже сегодня после того, как были решены финансовые вопросы в войска массово пошли произведенные за весь прошлый год бронетранспортеры БТР-4, что позволит сразу паре бригад получить современные средства войны. Понемногу заходят и анонсированные в прошлом году БМП-1, закупленные в Восточной Европе.

На этом фоне происходят и стратегические изменения - наконец то завершен контракт на поставку танков "Оплот-М" в Таиланд и харьковчане смогут приступить к работам по серийному производству варианта для ВСУ. Правда, пока непонятно существует ли такой вариант хотя бы в опытном экземпляре. Ведь не секрет, что экспортный вариант танка несет в себе большое количество деталей российского производства, да и установка радиостанции и приборов отечественного производства могут потребовать изменения всей конструкции (и как минимум новых государственных испытаний).

Понемногу растет парк и готовность Воздушных Сил. Причем большая часть процессов происходит внутри, далеко от глаз журналистов, которым приходится довольствоваться лишь обрывками информации. Как топ-новость на военных и околовоенных ресурсах становится появление фотографии одного нового восстановленного Су-27. При том, что восстановление машин остальных типов просто остается за кадром.

Проходит восстановление и парка зенитно-ракетных комплексов - правда не так быстро, как хотелось бы, но впереди масштабные весенние учения ПВО на юге и знающие люди говорят о том, что там, как и в прошлом году, засветиться ряд довольно интересных новинок. Что это будет - покажет время, тем более, что выбор более чем обширный - за последнее время в этой области было сразу несколько прорывных технологий.

А пока на линии соприкосновения продолжается позиционная война, в которой чаша весов понемногу склоняется на нашу сторону. Все чаще "с той стороны" начинают говорить о введении призывного принципа формирования вооруженных сил, все чаще в социальных сетях появляются сетования на гибель "ветеранов боев 2014 года", некомпетентность российских советников, случаи разложения дисциплины, даже откровенного дезертирства.

В тоже время нельзя впадать и в крайность и говорить о том, что нам противостоят плохообученные ополченцы с ржавыми танками. За их спиной - Россия, да и кое-какой опыт коллаборационисты все-таки набрали. Так, за последние три месяца были и неприятные моменты с рассеиванием наших диверсионных групп еще в "серой зоне" и пара удачных минометных налетов.

В целом же тактика нашим военно-политическим руководством выбрана правильная - уменьшение времени ротации, насыщение переднего края новейшим оружием, усиление роли международного сообщества в решении конфликта (в виде введения международного миротворческого контингента). На пятый год войны уже вполне очевидно, что единственное, что может заставить Россию уйти с Донбасса - это только активная позиция внешних игроков. И не важно, что это будет - очередная партия оружия от США для ВСУ или резкое усиление секториальных санкций, главное, чтобы это было действенно.