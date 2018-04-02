Финансовые новости
- |
- 02.04.18
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Весна на передовой. Что несет Украине пятый год войны на Донбассе
09:53 02.04.2018 |
Так уж сложилось, что только в начале апреля в Украину пришла настоящая весна. Для линии противостояния это означает только одно - распутица и связанное с этим некоторое охлаждение боевой активности.
Под эту марку подошло и очередное - уже 15-е или 20-е за войну перемирие, на этот раз без фантазии названое пасхальным - было бы гораздо честнее, если бы не придумывали какие-то названия, а просто давали номера, но это дело вкуса. Хотя и до этого было перемирие, название которого уже никто и не припомнит. Вот оно более или менее соблюдалось и даже пресс-служба штаба АТО смогла отрапортовать о трех - четырех днях в феврале - марте абсолютно без обстрелов с той стороны.
А так наши бойцы продолжали гибнуть. За январь только боевых потерь 15 человек, за февраль - 9, март -10. Причем причин гибели по большому счету три - подрывы на минах, растяжках и неустановленных взрывных устройствах, минометные обстрелы и самое главное - активизация снайперской войны.
И дело тут не только в том, что линия соприкосновения сблизилась настолько, что теперь эффективно можно "работать" даже из штатной СВД, а в переходе самой войны на новый качественный уровень - позиционный. За годы войны обе стороны ощетинились многочисленными инженерными сооружениями - так, с нашей стороны "залито в бетон" как минимум три мощнейшие линии. Худо, бедно, но создана и система флангового огня и другие прелести оборонной стратегии. Поэтому обстрелы из артиллерии (включая 122-мм), даже при условии корректировки с беспилотника, фактически не приводят к нужному результату - блиндажи в два-три наката надежно спасают. Очень редко удается противнику "подловить" наших бойцов вне окопов и накрыть минометами. Остается только одно - "охота на людей" специально подготовленными снайперскими парами.
В начале войны это был крайне штучный товар, но за последние пару лет, как у нас, так и в РФ освоили массовую подготовку. Наши снайперы получили большое количество новейших винтовок, тепловизоры, и самое главное - опыт, который щедро передают многочисленные западные инструкторы.
Не отстает и противник - все чаще на фото и видео начинают светиться новейшие винтовки "Орсис", подготовленные снайпера. Причем по некоторым данным, российские генералы остались верны себе и время от времени посылают на Донбасс целые снайперские подразделения регулярной армии - получать боевой опыт.
В этой связи как никогда актуальной становится проблема получения западных или отечественных антиснайперских комплексов. Сегодня они есть, но только в спецподразделениях ССО и их появление на том или ином участке фронта как правило означает увеличение количества аватарок "помним, скорбим!" в сети "Вконтакте" и полная тишина на пару ближайших месяцев. Но таких комплексов и спецов нужно много, очень много. Как показала практика получения западного оружия, параллельно нужна очень мощная программа подготовки расчетов, причем люди должны быть крайне мотивированными. Чтобы не получилось как с распиаренными "снайперскими курсами" с модернизированными пулеметами ДШК, куда командиры среднего звена постарались "спихнуть" не самых лучших бойцов или с американскими "беспилотниками", которые оказались неэффективными именно из-за непонимания их роли.
Нужно массовое внедрение новых винтовок вместо стандартных СВД. Слава богу, об этом уже задумались и свидетельство тому - сам Муженко стреляющий из UR-10 от "Зброяра". И хотя тут остается еще много вопросов - прежде всего по обеспечению патронами .338 калибра, но сам факт, что процесс пошел не может не радовать. Ведь как показали подобные волонтерские винтовки их эффективность в разы выше - "при попадании в плечо к примеру, там где 7,62х54 оставит раненого, .338 сделает труп".
Начало весны означает и еще один неизбежный процесс - после зимнего периода подготовки на фронт выдвигаются новые части с новой и отремонтированной техникой. Так, на место "аэромобильников" выдвигаются пополненные личным составом механизированные и мотопехотные бригады. На широком фронте уже заняла свои позиции 30-я и 93-я бригады, в ближайшие дни (или недели) в район боев прибудет 28-я, 14-я. Прошла ротация артиллеристов, пока мало что понятно с танкистами, но это уже вторая линия и тут неопределенности больше.
Военному командованию удалось уйти от схемы "12-12", когда бригада годами находилась на "передке", стачивая офицерский состав, теперь эта схема выглядит как "5-7", что крайне положительно сказывается как на моральном состоянии личного состава, так и позволяет проводить плановые мероприятия по перевооружению.
А уже сегодня после того, как были решены финансовые вопросы в войска массово пошли произведенные за весь прошлый год бронетранспортеры БТР-4, что позволит сразу паре бригад получить современные средства войны. Понемногу заходят и анонсированные в прошлом году БМП-1, закупленные в Восточной Европе.
На этом фоне происходят и стратегические изменения - наконец то завершен контракт на поставку танков "Оплот-М" в Таиланд и харьковчане смогут приступить к работам по серийному производству варианта для ВСУ. Правда, пока непонятно существует ли такой вариант хотя бы в опытном экземпляре. Ведь не секрет, что экспортный вариант танка несет в себе большое количество деталей российского производства, да и установка радиостанции и приборов отечественного производства могут потребовать изменения всей конструкции (и как минимум новых государственных испытаний).
Понемногу растет парк и готовность Воздушных Сил. Причем большая часть процессов происходит внутри, далеко от глаз журналистов, которым приходится довольствоваться лишь обрывками информации. Как топ-новость на военных и околовоенных ресурсах становится появление фотографии одного нового восстановленного Су-27. При том, что восстановление машин остальных типов просто остается за кадром.
Проходит восстановление и парка зенитно-ракетных комплексов - правда не так быстро, как хотелось бы, но впереди масштабные весенние учения ПВО на юге и знающие люди говорят о том, что там, как и в прошлом году, засветиться ряд довольно интересных новинок. Что это будет - покажет время, тем более, что выбор более чем обширный - за последнее время в этой области было сразу несколько прорывных технологий.
А пока на линии соприкосновения продолжается позиционная война, в которой чаша весов понемногу склоняется на нашу сторону. Все чаще "с той стороны" начинают говорить о введении призывного принципа формирования вооруженных сил, все чаще в социальных сетях появляются сетования на гибель "ветеранов боев 2014 года", некомпетентность российских советников, случаи разложения дисциплины, даже откровенного дезертирства.
В тоже время нельзя впадать и в крайность и говорить о том, что нам противостоят плохообученные ополченцы с ржавыми танками. За их спиной - Россия, да и кое-какой опыт коллаборационисты все-таки набрали. Так, за последние три месяца были и неприятные моменты с рассеиванием наших диверсионных групп еще в "серой зоне" и пара удачных минометных налетов.
В целом же тактика нашим военно-политическим руководством выбрана правильная - уменьшение времени ротации, насыщение переднего края новейшим оружием, усиление роли международного сообщества в решении конфликта (в виде введения международного миротворческого контингента). На пятый год войны уже вполне очевидно, что единственное, что может заставить Россию уйти с Донбасса - это только активная позиция внешних игроков. И не важно, что это будет - очередная партия оружия от США для ВСУ или резкое усиление секториальных санкций, главное, чтобы это было действенно.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцев переведут на новые правила оплаты газа: как все будет работать
ТОП-НОВОСТИ
|«А-95»: Введение квот на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен и монополизации рынка
|Решать украинские проблемы по английскому праву: новые возможности для бизнеса
|Итальянская Eni заморозила проект с Роснефтью на шельфе Черного моря
|ПриватБанк подал иск в суд Кипра на структуры PwC, требует компенсации $3 млрд - банк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Доллар обвалили под католическую пасху, но обещают поднять его курс во вторник
|Украинскую еду проверят на всех этапах: магазин, доставка и производство
|Кремлевский кастинг. Зачем Новинскому партия гражданской войны
|Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат
|Партия мира Новинского: Когда Ахметов будет воевать с Ляшко
|Директор НАБУ Артем Сытник: Риск сохранения Холодницкого на посту превышает все другие риски
|Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с поста замгенпрокурора-руководителя САП
Это интересно
|Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей из-за угрозы коррозии
|Lincoln показал, каким будет новый Aviator
|Мошенники заработали на сбое Telegram около 30 тысяч долларов
|Xiaomi представила беспроводную гарнитуру Mi Collar
|Первые 100 дней начальника: как избежать участи волка-одиночки
|Инспекторы снимут, собственники ответят. 10 новых правил парковки
|В Великобритании запустили первый беспилотный поезд