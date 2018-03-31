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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар обвалили под католическую пасху, но обещают поднять его курс во вторник

23:49 30.03.2018 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

На следующей неделе валютные котировки будут активно раскручивать под влиянием неработающих западных банков.

Последние торги марта завершились разворотом валютного рынка и обвалом курса доллара: 30 числа он потерял 21 копейку, и закрепился вечером в рамках 26,23-26,27 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Огромных валютных распродаж на межбанке не было: объем торгов сократился со вчерашних $418,76 млн. до $394,24 млн. Все дело в спросе. Он резко сократился из-за пасхальных выходных, которые сегодня начались в Европе и в понедельник продолжатся в США: доллар не покупался, поскольку его нельзя было отправить из-за неработающих банков.

По словам начальника управления дилинговых операций Банка Пивденный Олега Ропяка, после того, как котировки покатились вниз, их пытались остановить и закрепить на уровне 26,31-26,33 грн./$. Однако им не удалось там закрепиться, и рынок опустился еще ниже.

Перестал закупаться валютой ПУМБ - которым был крупнейшим потребителем доллара на этой неделе. Не затаривались им и другие привычные скупщики, вроде Креди Агриколь Банка. Зато появился Нацбанк, которому представилась отличная возможность пополнить золотовалютные резервы по запросу лучшего курса.

«Котировки достаточно быстро ушли ниже 26,30 грн./$. Ввиду достаточно быстрого снижения котировок и, судя по всему, существенного преобладания предложения НБУ вышел на рынок с покупкой валюты через инструмент запроса наилучшей котировки. По нашим оценкам средний курс выкупа составил около 26,289 грн./$. После обеда котировки межбанка проседали к 26,20, а затем произошла коррекция вверх», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Совокупно НБУ приобрел $40 млн. А больше всего ему и рынку продавали: Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, ING Bank и Креди Агриколь Банк.

Вслед за межбанком валютные курсы сегодня опустили и кассиры в отделениях.

«Наличный рынок вел себя аналогично межбанку и сохранил минимальный с ним разрыв: утренний уровень котировок составил 25,25-26,33 грн./$, к середине дня они снизились до 26,20-26,24 грн./$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Люди достаточно активно сдавали валюту, а гривны не хватало - привычное явление в конце месяца, когда нацвалюту разметают под выплату зарплат. А в этот раз дефицит был еще более жестким, поскольку Госказначейство до последнего растягивало выплату возмещений по НДС предприятиям. Последние платежи заходили вчера вечером и сегодня днем.

Что дальше

Кстати, вся эта гривневая ликвидность может достаточно непредсказуемо себя повести в понедельник. В пятницу Европа ничего не перечисляла на счета украинских экспортеров, так что с продажами доллара в понедельник будет сложно. Скупаться же будет за что -сегодня бизнес разжился гривной по НДС.

Единственное, что может успокаивать ситуацию, - это все тот же выходной. 2 апреля США будут праздновать, отдыхая вместе с европейцами, потому спрос на валюту должен быть небольшим. Ее будут брать на условиях tom - с поставкой завтра.

Мощное брожение на межбанке может начаться в среду, когда наши импортеры начнут активно платить отпраздновавшим католикам по накопленным контрактам. Из-за того нашим экспортерам не успеет поступить выручка, может возникать дефицит доллар, и его курс подрастет. Тем более, что на этот же период придутся покупки нерезидентов, которые в начале месяца скупают доллар под репатриацию дивидендов. А с этого месяца Нацбанк еще позволил им выводить больше: поднял планку с $5 млн. до $7 млн. на предприятие в месяц.

Активно рекламируемый сегодня Нацбанком функционал Matching, который, кстати, уже почти две недели работает в Украине, вряд ли поможет активизировать валютную торговлю. Слишком мало банков к нему подключились, а в «пустом состоянии» он пока не очень интересен и главное - еще не полезен рынку.

Так что Нацбанк продолжительное время будет работать на межбанке привычными методами - проводить аукционы и сделки по запросу курса. Наверняка одну из этих форм НБУ будет использоваться и в будущую среду, когда придется продавать валюту из резерва.

«Скорее всего, в понедельник торговля межбанка будет стартовать в рамках 26,20-26,30 грн./$, и пока сложно предсказывать в какой курсовой коридор она пойдет. После старта валютных покупок под дивиденды, котировки могут приподняться к тем уровням, на которых рынок уже был - 26,30-26,40 грн./$», - считает Юрий Гриненко.

К четвергу-пятнице припозднившаяся из-за праздников валютная выручка поступит на счета украинских экспортеров. Но из-за дивидендного сезона финансисты не обещают серьезного удешевления доллара.

«Пасхальные выходные безусловно приведут к увеличению предложения валюты на торгах 4 апреля, однако определяющего влияния на рыночных тренд не окажут», - резюмировал Станислав Верхградский.
 

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