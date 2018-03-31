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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кремлевский кастинг. Зачем Новинскому партия гражданской войны

23:16 30.03.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Создав "Партию мира", Новинский четко обозначил свою готовность втирать украинцам именно то, что нужно Кремлю. Похоже, в этом он имеет поддержку Ахметова.

Обычно партии создаются под выборы. Раскручиваются одновременно новый партийный бренд и новоявленный партийный лидер в надежде на тех избирателей, которые разочарованы имеющимися политсилами и ищут им альтернативу.

Гораздо реже партии создаются для пропаганды той или иной политической идеи. Действительно, для большинства украинских партий идеология - это лишь формальный атрибут, который указывается в партийной программе и больше практически никогда не вспоминается.

Однако именно к такой, пропагандистской, категории партий относится политический проект под названием "Партия мира", о создании которого объявил член фракции "Оппоблока" в Верховной Раде Вадим Новинский. Тут необходимо уточнить: сам Новинский говорит, что "Партия мира" - это общественное движение. "Оно объединит разные группы, организации, отдельных граждан", - утверждает Новинский.

Конечно, это не исключает возможности того, что когда-то в будущем на базе этого движения будет создана партия. Но пока что первоочередная задача "Партии мира" не в этом, а в том, чтобы пропагандировать свою идеологию. А вся идеология "Партии мира" сводится к одной-единственной идее: в Украине идет гражданская война, и ее нужно остановить.

Новинский не признает украинского законодательства, в котором утверждается об аннексии Россией украинского Крыма, зафиксирован факт оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей Украины и говорится о российской оккупационной администрации на оккупированных территориях. Российская агрессия, российские войска и наемники из России на оккупированной части Донбасса - все это Новинский категорически отрицает. Но не потому, что он не знает, откуда пришли более 700 танков, которые насчитываются сейчас на неконтролируемой Украиной части Донбасса. Все это Новинский прекрасно знает, и он совершенно сознательно собирается посредством "Партии мира" создавать в мозгах украинцев альтернативную реальность, где нет никакой российской агрессии, а есть гражданская война, в которой одна часть Украины и украинцев противостоит другой части.

И да, при этом Новинский намерен внушить украинцам, что его "Партия мира" - это единственная сила, способная остановить эту войну и принести в Украину мир. "Мир наступает тогда, когда каждый солдат - с одной и с другой стороны - переступает через свою боль и заявляет готовность протянуть руку своему бывшему врагу. Во имя будущего. Когда все стороны начинают думать не о мести, а о том, что объединяет. Именно ради такого устойчивого мира в Украине мы с единомышленниками инициируем общественное движение "Партия мира", - вещает Новинский. - Мир в нашем понимании - это не только жизнь без деления на "своих" и "врагов". Это и согласие между различными конфессиями, людьми, разговаривающими на разных языках, с разным пониманием истории и видением пантеона героев. Объединять нас должно будущее".

Тут может возникнуть иллюзия, что Новинский собирается играть роль такого себе "голубя мира", который будет примирять якобы стороны якобы гражданской войны. Отнюдь. Он намерен вести беспощадную идеологическую войну против украинской власти. "Верю, что мир станет реальностью, а "Партия мира" поставит точку в вакханалии мракобесия, охоты на ведьм, лжи, ненависти и низкопробной пропаганды, которыми власть кормит народ на протяжении четырех лет", - утверждает Новинский, и именно на таком "языке мира" он будет вдалбливать в головы украинцев необходимость "поставить точку" в деятельности нынешней украинской власти.

Конечно, тут возникает вопрос, почему Новинский решил заняться этим именно сейчас. Ответ состоит из двух пунктов, каждый из которых непосредственно связан с Кремлем.

Во-первых, как известно, 29 марта лидеры стран Нормандской четверки заявили, что они рассматривают возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшие месяцы. Поэтому сейчас Кремлю крайне важно показать, что сами украинцы считают войну на Донбассе гражданской войной, а не отпором российской агрессии. Для этого как раз и нужно инспирировать в Украине "общественное движение", требующее остановить гражданскую войну и установить мир.

Во-вторых, Кремлю нужен кандидат, который будет пропагандировать ту же идею в ходе президентской предвыборной кампании в Украине. И тут на самом деле выбор у Кремля не очень-то и большой. Юлия Тимошенко публично продвигать кремлевские лозунги не решится. Надежда Савченко на данный момент выбыла из игры. Виктор Медведчук в интервью Би-Би-Си заявил, что принимать участие в президентских выборах не собирается, хотя в парламентских - "наверное, да". По словам Медведчука, есть две партии, которые исповедуют такие же принципы, как и он, - "Оппозиционный блок" и партия "За життя!". "Это две политические силы, которые я поддерживаю, идеи и программы которых мне близки", - сказал Медведчук.

Известно, что в ноябре 2017 г. в партию "За життя!" перешел один из давних соратников Медведчука Нестор Шуфрич. На президентских выборах эта партия может выставить или Вадима Рабиновича, или, что более вероятно, Евгения Мураева. Последний не раз публично, с телеэкранов утверждал: "Я считаю, что в стране идет гражданская война", - и заявлял, что у Киева, дескать, нет никаких доказательств присутствия российских военных на Донбассе.

Рабинович и Шуфрич являются членами фракции "Оппоблока" (прошли в парламент по его списку), Мураев был избран на Харьковщине и поначалу тоже входил во фракцию "Оппоблока", но в июне 2016-го покинул ее. Мураев обвиняет "Оппоблок" в том, что тот "обманывает избирателей и сдал все ветви власти президенту". Словом, это вполне реальный претендент на победу в кремлевском кастинге на самого отъявленного проводника кремлевской идеологии и притом самого непримиримого к украинской власти.

Во фракции "Оппоблока", кроме Шуфрича, есть еще несколько человек, близких к Медведчуку. Но две самые крупные группировки в этой фракции, возглавляемые Александром Вилкулом и Юрием Бойко (они же - сопредседатели фракции), ориентируются на Рината Ахметова и Сергея Левочкина. Из них Медведчуку ближе группировка Бойко и Левочкина, однако она менее склонна враждовать с властью. Бойко, например, вообще очень радуется, что сумел откреститься от аферы с пресловутыми "вышками Бойко". Конечно, это не означает, что Бойко не пойдет на президентские выборы, но не факт, что он будет послушным и притом громогласным рупором кремлевской пропаганды. Поэтому у него, похоже, меньше шансов на победу в кремлевском кастинге.

Еще один возможный участник кастинга - член фракции "Оппоблока" Михаил Добкин. В октябре прошлого года он покинул партию "Оппозиционный блок", однако из фракции так и не вышел, а в феврале анонсировал собственный политпроект "Христианские социалисты". По степени цинизма ему мало конкурентов. 13 марта он побывал в Иерусалиме в Храме Гроба Господня, встретился с его настоятелем и опубликовал фото из окна настоятеля с летящим голубем. "И голубь к нам не просто так!" - написал Добкин. После чего, вернувшись в Украину, поделился мечтой: "Ненавижу Надю! Она у меня мечту украла! Добивать из автомата на обломках взорванного купола - я первым мечтать начал! Как теперь жить без мечты?!" Словом, подхватить знамя Надежды Савченко Добкин может. Да и к Медведчуку он демонстрирует глубочайшее уважение, даже называет его героем за его вклад в обмен пленными.

Без своего кандидата на кастинге оставался только Ахметов, который никогда не был особо дружен с Медведчуком. Но теперь такой кандидат есть - Новинский. 3 октября прошлого года - тогда же, когда Добкин вышел из партии "Оппозиционный блок", - Новинский заявил о создании в партии и фракции "Оппоблока" "внутренней оппозиционной платформы", по той же причине - из-за того, что "Оппоблок" помог своими голосами принятию законопроекта, который, по словам Новинского, "позволяет президенту полностью контролировать судебную власть". Так что на роль непримиримого критика украинской власти Новинский вполне подходит, а создав "Партию мира", он четко обозначил свою готовность втирать украинцам именно то, что нужно Кремлю. "Мир, а не гражданская война" - этот лозунг, конечно, более соответствует кремлевским чаяниям, чем невнятное "За життя!" Мураева и Рабиновича или "христианский социализм" Добкина.

Можно спрогнозировать, что компанию Новинскому в "Партии мира" составят Наталия Королевская, Александр Вилкул, Борис Колесников и другие члены фракции "Оппоблока", которые давно входят в группу "ахметовцев". Также Новинский может рассчитывать на церковный ресурс УПЦ МП и поддержку верхушки РПЦ. Так что затею Новинского точно не стоит недооценивать, особенно с учетом денег Ахметова.
 

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