Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат

В 2017 году доходы населения составили 2475,8 млрд грн, расходы - 2544,8 млрд грн, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69,0 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как сообщает Госстат, в 2017 году номинальные доходы населения выросли на 24,4%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6,0% по сравнению с 2016 годом.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 43592,8 грн, что на 7,983 грн больше, чем в 2016 году.

Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26,8%.

Как сообщалось, в ІІІ квартале 2017 года доходы населения составили 642,1 млрд грн, расходы - 639,1 млрд. грн, сбережения украинцев за указанный период возросли на 3,0 млрд грн.

Доходы и расходы населения Украины в 2017 г.

2017г., млн. грн в % к 2016г., % Доходы населения - всего 2475826 124,4 Заработная плата 1096835 131,1 Прибыль и смешанный доход 433924 114,7 Доходы полученные от собственности 73702 97,7 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 871365 124,6 в том числе: социальная помощь 393300 116,4 другие текущие трансферты 101535 111,6 социальные трансферты в натуре 376530 139,2 Расходы и сбережения населения – всего 2475826 124,4 Приобретение товаров и услуг 2297573 126,6 Доходы от собственности, оплаченные 18725 120,3 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 228508 129,1 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 188676 133,8 взносы на социальное страхование 2418 123,1 другие текущие трансферты 37414 110,0 Накопление нефинансовых активов -5295 х Прирост финансовых активов -63685 х из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах 65802 202,3 сбережения в иностранной валюте -56631 х займы, полученные за исключением погашенных 12553 х Наличный доход 1852063 121,3 Сбережения -68980 х

Данные: Госстат

Структура доходов населения Украины в 2017 г

2017, % 2016, % Заработная плата 44,3 42,1 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 35,2 35,1 Прибыль и смешанный доход 17,5 19,0 Доходы от собственности, полученные 3,0 3,8

Данные: Госстат

Структура расходов и сбережений населения Украины в 2017 г.

2017, % 2016, % Приобретение товаров и услуг 92,8 91,3 Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 10,0 9,7 Прирост финансовых активов -2,6 -0,7 Накопление нефинансовых активов -0,2 -0,3

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.