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Сбережения украинцев в 2017г сократились на 69 млрд грн - Госстат
21:46 30.03.2018 |
В 2017 году доходы населения составили 2475,8 млрд грн, расходы - 2544,8 млрд грн, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69,0 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Как сообщает Госстат, в 2017 году номинальные доходы населения выросли на 24,4%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,3%.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6,0% по сравнению с 2016 годом.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 43592,8 грн, что на 7,983 грн больше, чем в 2016 году.
Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26,8%.
Как сообщалось, в ІІІ квартале 2017 года доходы населения составили 642,1 млрд грн, расходы - 639,1 млрд. грн, сбережения украинцев за указанный период возросли на 3,0 млрд грн.
Доходы и расходы населения Украины в 2017 г.
|2017г., млн. грн
|в % к 2016г., %
|Доходы населения - всего
|2475826
|124,4
|Заработная плата
|1096835
|131,1
|Прибыль и смешанный доход
|433924
|114,7
|Доходы полученные от собственности
|73702
|97,7
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|871365
|124,6
|в том числе:
|социальная помощь
|393300
|116,4
|другие текущие трансферты
|101535
|111,6
|социальные трансферты в натуре
|376530
|139,2
|Расходы и сбережения населения – всего
|2475826
|124,4
|Приобретение товаров и услуг
|2297573
|126,6
|Доходы от собственности, оплаченные
|18725
|120,3
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|228508
|129,1
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|188676
|133,8
|взносы на социальное страхование
|2418
|123,1
|другие текущие трансферты
|37414
|110,0
|Накопление нефинансовых активов
|-5295
|х
|Прирост финансовых активов
|-63685
|х
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|65802
|202,3
|сбережения в иностранной валюте
|-56631
|х
|займы, полученные за исключением погашенных
|12553
|х
|Наличный доход
|1852063
|121,3
|Сбережения
|-68980
|х
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в 2017 г
|2017, %
|2016, %
|Заработная плата
|44,3
|42,1
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|35,2
|35,1
|Прибыль и смешанный доход
|17,5
|19,0
|Доходы от собственности, полученные
|3,0
|3,8
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в 2017 г.
|2017, %
|2016, %
|Приобретение товаров и услуг
|92,8
|91,3
|Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|10,0
|9,7
|Прирост финансовых активов
|-2,6
|-0,7
|Накопление нефинансовых активов
|-0,2
|-0,3
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
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